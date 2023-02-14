В канадской провинции Британская Колумбия разрешили (впервые в мире) героин, крэк и метамфетамин

09:30 16.02.2023

Алексей Иванов



Провинция Британская Колумбия расположена на западе Канады. Девиз - "Великолепие без заката". Столица - Виктория. Крупнейший город - трехмиллионный Ванкувер, 3-я по численности агломерация страны. Местное правительство сформировано входящей в Социнтерн леволиберальной Новой демократической партией (которой руководит действующий премьер-министр БК, юрист, зоозащитник, веган, электро-инди-рок-музыкант и бывший президент Канадской правовой сети по ВИЧ Дэвид Роберт Патрик Эби) при поддержке Партии зеленых (которой руководит школьная учительница-лесбиянка Соня Фюрстенау).



Британская Колумбия лидирует среди канадских регионов по количеству торчков и смертей от передоза. А недавно власти запустили пилотный проект по декриминализации героина, фентанила, метамфетамина и других тяжелых наркотиков.



"Жителям Британской Колумбии старше 18 лет разрешено иметь при себе до 2,5 граммов наркотиков, таких как кокаин, героин, фентанил, метамфетамин и морфин. Правительство провинции дало разрешение на опробование этого плана в течение трех лет, когда те, у кого при себе менее 2,5 граммов, не будут задерживаться, а наркотики не будут конфисковываться. Вместо этого жителям, имеющим при себе наркотики, будет предложена информация о медицинских и социальных услугах", - уточнил телеканал Fox News. Изначально региональный кабмин хотел установить порог в 4,5 г, но после переговоров с правоохранительными органами власти пока остановились на 2,5 г.



Революционная инициатива направлена на "снижение стигматизации, связанной с употреблением психоактивных веществ". Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд (историк и профсоюзный деятель нетрадиционной ориентации) заявила, что "декриминализация людей, употребляющих наркотики, устраняет страх и стыд, связанные с употреблением психоактивных веществ, и гарантирует, что они чувствуют себя в большей безопасности". Кэролайн Беннетт, канадский федеральный министр психического здоровья и зависимостей (экс-семейный врач, функционер Либеральной партии Канады, возглавляемой премьером Джастином Пьером Джеймсом Трюдо), провозгласила, что данный шаг является "монументальным сдвигом в политике в отношении наркотиков, который способствует укреплению доверительных и поддерживающих отношений в сфере здравоохранения и социальных услуг".



Объявлено, что программа декриминализации тяжелых наркотиков может быть распространена на всю территорию Канады. Тем временем Фронт освобождения потребителей наркотиков (DULF), весьма популярное в Британской Колумбии движение, требует от государства срочно организовать бесплатную раздачу нарикам герыча и кокса.



Прелестно. Просто прелестно.



"Еще одна сумасшедшая инициатива Трюдо по уничтожению Канады", - заметил политолог Найл Гардинер.



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Комментарий официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.



"В мире бушующего хаоса новинки - в Ванкувере разрешили героин.



Пока экспериментально. Да-да, это такой эксперимент. Стоит недорого - полмиллиарда долларов и сотни тысяч искалеченных судеб.



По замыслу авторов эта прорывная идея позволит перевести тяжелые наркотики из разряда нелегальных веществ в аддиктивные.



Здорово же. Проблема та же, просто надо перестать называть ее проблемой.



То есть с точки зрения права для канадской полиции теперь не будет иметь значения, выпил житель провинции Британская Колумбия банку пива дома или ширнулся ударной дозой хмурого. В обоих случаях полиция вежливо извинится и предложит канадцу пройти курс реабилитации.



Надо сказать, что такое изничтожение Оттавой собственного населения имеет давнюю историю. С середины прошлого века в Ванкувере открыты клиники, практикующие метадон-заместительную терапию (когда наркоманию не лечат, а одни наркотики заменяют на другие), а с 2018 года там можно легально употреблять легкие наркотики - марихуану.



Такое экспериментаторство действительно приносит свои страшные плоды. Если в 2016 году от передоза умирало меньше тысячи жителей провинции, то в 2022 году эта цифра увеличилась более чем в два раза - 2272 только зарегистрированных случаев от передозировки и отравления наркотиками. Всего за несколько лет счет идет уже на десятки тысяч в одной только этой нарколиберальной провинции.



Но, похоже, темпы прироста трагичной жатвы власти Канады не очень устраивают и теперь они разрешили:



- героин;

- фентанил;

- метамфетамин;

- морфин;

- крэк;

- экстази.



Что следующее? Легализовано уже почти все зло на планете.

Упоротость, с которой ультралибералы приносят разрушение в мир не перестает поражать".