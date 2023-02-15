 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Найти диверсантов. Мучительно догонять уходящий поезд истории, - А.Проханов
09:36 16.02.2023

Найти диверсантов
Государство Российское, будь панцирем, защитой божественного драгоценного сада, именуемого Россией

Александр Проханов
15.02.23

Мы ищем диверсантов, подорвавших "Северный поток". Ищем диверсантов, запускающих дроны на Севастополь. Ищем диверсантов, подрывающих ЛЭП в районе Курской атомной станции. Ищем диверсантов, стреляющих в спину русским патриотическим лидерам.

А где диверсанты, совершившие величайшую в истории человечества диверсию - разрушившие грандиозный Советский Союз? Нашлись люди, разрубившие на части Советский Союз и создавшие из рассеченных кусков государства, люто ненавидящие Россию, пустившие на свою территорию заклятых врагов. Они уничтожили великую советскую техносферу, которую народ в надрывных трудах со­здавал во время сталинских пятилеток. Они уничтожили машины, способные строить русские трактора, самолеты, а также выпускать электробритвы и зубные щетки. Они уничтожили все советское станкостроение, всю советскую микроэлектронику, чтобы мы больше никогда не могли сами строить машины и создавать суперкомпьютеры.

Они разгромили великую армию, осквернив ее афганский поход, измочалив в тбилисских и алма-атинских событиях. Разорили великие гарнизоны, военно-морские базы и орденоносные дивизии. Они отняли у народа его недра, нефть, газ, алмазы, леса и передали эти богатства жестоким и алчным бесстыдникам. Эти бесстыдники увезли из России краденые деньги, создали на эти деньги себе вторую родину в предместьях Лондона и продолжают сдирать с России три шкуры, ненавидя народ, который они обобрали, боясь, что народ, очнувшись, потянется к топору. Они растлили народ, превратив его из великана-победителя в лилипута-потребителя, забывшего книгу, высокую поэзию и высокую музыку. Народ утратил оборонное сознание, забыл про Золотого Петушка, который на кровле дворца начинал бить крылами и кукарекать, предвещая нашествие с юга, востока и запада.

В России исчезли нобелевские лауреаты, великие герои и великие провозвестники. Такая целлулоидная Россия, гремящая, как попугай, в который насыпали горох, вдруг очнулась и клюнула Запад в его пухлую руку - в ту, что стиснула горловину русской истории. Россия вдруг задышала, стала кашлять, хрипеть, выталкивать из себя кляп, забитый ей в горло.

Сегодня воюющая, окровавленная Россия преодолевает диверсию. Ремонтирует подорванную русскую государственность. Изгоняет продажную элиту. Запускает заново русские конвейеры. Торопит ученых сделать новые открытия. Побуждает поэтов писать победные стихи, а певцов - петь победные песни.

Мучительно догонять уходящий поезд истории. Мучительно посылать ему вслед русский застоявшийся бронепоезд. Трудно, сидя в стреляющем танке, доказывать теорему Ферма. Трудно, участвуя в контрбатарейной борьбе, создавать квантовый компьютер. Трудно под ударами "Хаймарсов" писать рублевскую "Троицу". Но приходится. У России нет другого выхода. Воюя, мы должны ликвидировать последствия диверсии, отловить диверсантов, которые все еще сыплют песок под колесо русской истории.

Сталинград не вернулся на карты. Но, стертый с бумажной карты, он никогда не исчезал с карты русской истории. История великая, сумрачная, жестокая и ослепительная - она победная, лучезарная. Ее творят физики в своих лабораториях, со­здающие новую теорию взрыва. Творят рабочие ночных смен, погружающие в танковое нутро новые двигатели. Творят раненые сквозь окровавленные бинты, стеная в полевых лазаретах. Творят поэты, слыша рифмы своих стихов в свисте реактивных снарядов.

Диверсанты хотят вернуться. Хотят добить Россию, сделать контрольный выстрел в голову.

Государство Российское, будь стальным, непробиваемым для пуль, будь панцирем, защитой божественного драгоценного сада, именуемого Россией. Мы - садовники, а не лесорубы. Это у американцев гаубицы - "Три топора". А у нас не топоры, а цветы: "Акации", "Гиацинты", "Гвоздики".

Батарея! Осколочными по пехоте! Огонь!

Источник - завтра
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