"Чернобыль" в Огайо. Власти США замалчивают страшную химическую катастрофу, - Global Times

09:42 16.02.2023

Global Times

Китай

16 февраля 2023

Правительство и СМИ игнорируют серьезную утечку химикатов в Огайо

GT: американские власти и СМИ игнорируют масштабную химическую катастрофу в Огайо



Руководство США настойчиво игнорирует химическую катастрофу, произошедшую в штате Огайо, сообщает GT. Издание подчеркивает, что местные жители - в том числе китайские студенты - жалуются на неприятный запах и появившиеся после аварии симптомы, хотя власти утверждают, что опасности не выявили.



В Огайо сошел с рельсов поезд, перевозивший токсичные химические вещества, которые попали в окружающую среду и более недели отравляли жителей пострадавшего от этой катастрофы района. Однако эта авария до последнего времени не привлекала почти никакого внимания ведущих средств массовой информации в Америке. Китайские эксперты предупреждали, что США недооценили опасность утечки, которая создала серьезную угрозу для живущих в пострадавшем районе американцев. Последствия этой катастрофы будут ощущаться как минимум 20 лет. Эксперты также считают, что "контролируемое" американскими властями горение токсичных газов выбросит в атмосферу еще больше смертельно опасных веществ. По их словам, все это в полной мере изобличает безответственное отношение американского правительства к здоровью людей.



После этой катастрофы прошло более недели, но никто о ней подробно не сообщал. Это демонстрирует опасную тенденцию, существующую в политических и медийных кругах США, которые зациклились на создании воображаемых врагов и раздувании внешних "угроз", таких как китайский аэростат, однако уделяют очень мало внимания призывам и требованиям собственного народа.



3 февраля железнодорожный состав с ядохимикатами сошел с рельсов в Восточной Палестине, штат Огайо. Около 50 из 150 цистерн упали под откос. Из пяти цистерн начал медленно утекать в атмосферу винилхлорид. Тогда спасатели подожгли его, чтобы избавиться от этого легковоспламеняющегося и токсичного химиката. Это был контролируемый процесс, но в результате в небе появились клубы темного дыма.



На следующий день после крушения власти официально предупредили местных жителей о необходимости эвакуации, предложив им перебраться подальше от места катастрофы. Контролируемое сжигание дало результат, и 8 февраля власти отменили распоряжение об эвакуации жителей Восточной Палестины, заявив, что в результате проверки воздуха и воды в режиме реального времени опасного заражения обнаружено не было, и все показатели в пределах нормы.

Однако жители опасаются за свое здоровье и говорят о серьезных последствиях утечки ядохимикатов для окружающей среды. Многие люди, живущие вблизи места катастрофы, сообщили в соцсетях о своих симптомах после крушения поезда. Один пользователь Твиттера написал в понедельник, что запах там как от костра, в котором сжигают резину. Многие сообщили о головных болях.



Одна китайская студентка, живущая в двух часах езды от пострадавшего района, рассказала Global Times, что не сразу почувствовала дискомфорт, но сейчас у нее появился насморк и головокружение, чего раньше с ней никогда не случалось.



Четыре китайских студента, живущих в часе езды от Восточной Палестины в Питтсбурге, рассказали, что местные власти пытаются скрыть опасность от утечки химикатов, однако у населения возникли подозрения. Многие сейчас запасаются минеральной водой, так как боятся, что водопроводная может быть отравлена. В некоторых супермаркетах даже закончились запасы бутилированной воды, о чем рассказал китайский студент Сюй.



В воскресенье Агентство по охране окружающей среды США провело проверку воздуха и заявило, что не выявило опасного уровня отравляющих веществ в Восточной Палестине и ее окрестностях, хотя жители до сих пор ощущают неприятный запах. В сотрудничестве с компанией Norfolk Southern и управлением по чрезвычайным ситуациям округа Колумбиана Агентство по охране окружающей среды по состоянию на понедельник проверило воздух в 290 домах и заявило, что не обнаружило там ни винилхлорида, ни хлороводорода, которые вызывают опасные для жизни респираторные заболевания.

Агентство на момент написания статьи не ответило на вопросы Global Times.



Эксперт китайского центрального правительства Пэн Индэн (Peng Yingdeng), работающий в Центре надзора за охраной окружающей среды и управления в чрезвычайных ситуациях, рассказал, что утечка химикатов - это серьезная катастрофа, которая может иметь долговременные последствия для здоровья живущего поблизости населения. Винилхлорид - это легковоспламеняющееся соединение, отметил Пэн. Если его полностью не сжечь, оно будет выбрасывать в атмосферу ядовитые диоксины и фосген. Диоксины с трудом разлагаются в естественной среде, а попав в почву, остаются там на десятки лет. Пэн подчеркнул, что выращиваемые в такой почве зерновые вызывают рак и мутации клеток в организме человека.

Эксперты из области здравоохранения назвали действия американских властей в связи с крушением поезда в Огайо "безответственными и ненаучными".



Профессор Пекинского университета химических технологий Дин Сюэцзя (Ding Xuejia) рассказал, что контролируемое сжигание - это неправильный способ обращения с винилхлоридом. После сжигания этого соединения из него выделяются вещества намного более ядовитые, чем сам этот газ. Токсичные вещества могут попасть в организм человека, в воду или в воздух, и нанести серьезный ущерб людям и окружающей среде, сказал Дин.



Согласно его прогнозу, без дальнейшего вмешательства последствия этого инцидента сохранятся как минимум на 20 лет или даже дольше, и наверняка вызовут рост онкологических заболеваний. Дин призвал местных жителей на всякий случай своевременно проходить медицинский осмотр.



США, считающие себя эталоном и лидером в сфере глобальных технологий, подали очень плохой пример действий в такой опасной ситуации, считает Дин. По его словам, это негативно отразится на работе по устранению рисков в химической промышленности во всем мире.



Токсичная политика



Некоторые американцы испытывают не только страх, но и возмущение, поскольку считают, что власти скрывают информацию от населения, а ведущие средства массовой информации до последнего времени почти ничего не сообщали об этой аварии.

Американский журналист Стью Питерс (Stew Peters) разместил в понедельник в Твиттере шокирующее видео взрыва и написал: "Это Чернобыль в Огайо. Мертвая рыба и скот в 150 километрах от места крушения. Пишущих об этом журналистов арестовывают. Что, черт возьми, происходит?"



Сотрудники правоохранительных органов прервали корреспондента NewsNation Эвана Ламберта (Evan Lambert), когда он вел репортаж с места крушения поезда, а 8 февраля арестовали его под предлогом того, что он совершил незаконное проникновение и оказывал сопротивление при аресте. Полиция настаивает, что столкновение между Ламбертом и сотрудником национальной гвардии произошло после того, как от журналиста потребовали прекратить репортаж, потому что в этот момент губернатор Огайо рассказывал о крушении состава.



Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) заявил во вторник на брифинге, что по непонятным ему причинам некоторые СМИ, называющие себя свободными и беспристрастными, нарочно проигнорировали этот инцидент с крушением поезда в Огайо, причинивший вред здоровью американцев.

Но этот случай в последние дни вызвал ажиотаж в китайских социальных сетях. На момент написания статьи три из 50 самых популярных тем в китайской сети Sina Weibo связаны с аварией в Огайо. Новость с хэштегом "Выброс винилхлорида в Огайо привел к эвакуации жителей" прочитали в Sina Weibo более 59 миллионов раз.



Многие пользователи даже задались вопросом: а не является ли недавняя шумиха по поводу китайского аэростата, начавшаяся почти в то же время, когда произошло крушение поезда, просто уловкой американских властей, призванной отвлечь внимание населения? Обучающаяся в Огайо китайская студентка Чжан Цзан (это псевдоним) рассказала, что ведущие СМИ в предыдущие дни почти никак не освещали инцидент. "В газетах полно этих историй про китайский воздушный шар, а теперь к тому же их заполонили сообщения о суперкубке по американскому футболу".



Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong) считает, что отсутствие сообщений об утечке - это целенаправленная попытка отвлечь внимание людей, отражающая нездоровую тенденцию в американских средствах массовой информации и в политических кругах.



"Американские СМИ очень предвзято и избирательно относятся к темам новостей. Они считают, что сюжет про воздушный шар привлечет к себе больше внимания, чем этот ужасный инцидент, который может повлиять на жизни сотен тысяч людей", - сказал Ли. По его словам, невнимание СМИ к этой катастрофе является следствием той внутриполитической атмосферы, которую много лет отравляют так называемой китайской угрозой. Вашингтон уже давно создает шумиху по поводу "внешних угроз", чтобы отвлечь внимание публики, разочаровавшейся во внутренней политике США.



Чрезвычайное происшествие в Огайо показало, что США больны "политическим раком". Власти скрывают обеспокоенность общества губительной для здоровья людей катастрофой, а политики используют свой проверенный репертуар, ломая комедию с безобидным китайским аэростатом.