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Секретариат Кабмина Узбекистана возглавил Шухрат Содиков и другие назначенияСекретариат Кабмина Узбекистана возглавил Шухрат Содиков и другие назначения
11:05 16.02.2023

Бывший министр ИКТ стал замглавы секретариата Кабмина Узбекистана

Шухрат Садиков стал заместителем руководителя секретариата премьер-министра Узбекистана. В ноябре 2021 года он был освобожден с поста министра по развитию ИТ и коммуникаций после временного ограничения в стране доступа к Telegram и ряду других интернет-платформ.

Шухрат Мухамаджанович Садиков назначен заместителем руководителя секретариата премьер-министра Узбекистана, сообщила пресс-служба правительства.

Шухрат Садиков с августа 2018 года по ноябрь 2021 года занимал пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Он был освобожден от этой должности указом президента Шавката Мирзиеева после временного ограничения доступа к Telegram и ряду других популярных интернет-платформ, включая Facebook, YouTube, "Одноклассники" и другие. Эти сервисы, включенные в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (как этого требует закон "О персональных данных"), были недоступны в стране около трех часов.

Тогда же должностей лишились начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") Голибшер Зияев и советник премьер-министра по вопросам IT Олимжон Умаров.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявлял, что "в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности".

Другие назначения в секретариате Кабмина

Накануне сообщалось о назначении указом президента Абдурашида Абдувохидовича Джурабаева руководителем секретариата премьера. До этого он был заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Равиль Вахабович Абдукадыров, бывший управляющий исполнительного аппарата Кабинета министров, стал советником премьер-министра.

Первым заместителем главы секретариата стал Нусратбек Давранкулович Тойчиев, ранее работавший заместителем управляющего аппарата Кабмина по вопросам правовой экспертизы.

Еще одним заместителем руководителя секретариата назначен Даврон Наримович Каландаров, бывший начальник Управления юридического обеспечения Кабмина.

Источник - Газета.uz
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