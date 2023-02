Эксперты США призвали использовать уроки украинского конфликта для будущей войны с Китаем, - МК

11:06 16.02.2023

Военные эксперты в США изучают события на Украине и думают о схватке за Тайвань



Пока на Украине бушует конфликт, Соединенные Штаты не просто поддерживают своего киевского союзника, но и пытаются усвоить уроки украинского кризиса - с прицелом на возможное военное столкновение с Китаем.



Военные эксперты в США изучают события на Украине и думают о схватке за Тайвань

Никто не знает, каким будет следующий крупный военный конфликт с участием США и направят ли Соединенные Штаты войска - как это было в Афганистане и Ираке - или предоставят огромные объемы помощи и экспертных знаний, как это делается в случае с Украиной, отмечает Associated Press. Но Китай остается самой большой проблемой Вашингтона. Американские военные чиновники заявляют, что Пекин хочет быть готовым вторгнуться на остров Тайвань к 2027 году, а США остаются главным союзником Тайбэя и поставщиком оборонительного оружия.



Хотя существуют ключевые различия в географии и в приверженности США встать на защиту Тайваня, "существуют четкие параллели" между российской специальной военной операцией на Украине и возможными действиями Китая в отношении Тайваня, говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в прошлом месяце.



В этой связи Associated Press рассматривает некоторые уроки конфликта на Украине и то, как они могут быть применены к конфликту на Тайване:



Вскоре после того, как началась российская специальная операция на Украине в феврале прошлого года, США и союзники начали отправлять Киеву через границу огромное количество оружия из стран-партнеров. Но Тайваню следует заранее быть полностью вооруженным, как выяснили эксперты CSIS в десятках военных сценариев, которые они использовали для своего отчета.



"Украинская модель не может быть воспроизведена на Тайване, потому что Китай может изолировать остров на недели или даже месяцы, - к такому выводу пришли авторы доклада CSIS. – Тайвань должен начать войну со всем, что ему нужно".



Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что Украина "была скорее подходом "холодного старта", чем запланированным подходом, над которым мы работали для Тайваня, и мы применим эти уроки".



В комментарии Associated Press Кэтлин Хикс отмечает, что высадка морского десанта - самая сложная военная операция, которую можно предпринять. И возобновление поставок будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океану.



Но Пентагон не может заранее разместить оборудование, которого у него нет, подчеркивает Associated Press. Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни американцы, ни европейцы не были готовы к крупному обычному конфликту.



По некоторым товарам "у нас есть недостатки как в наших запасах, так и в наших производственных мощностях", - говорит старший советник международной программы безопасности CSIS Марк Кансиан, автор тайваньского отчета. "В нескольких местах, особенно в артиллерийских боеприпасах, это может стать кризисом", - сказал он.



Украина производит до 7000 выстрелов в день и зависит от объявлений о новых поставках боеприпасов из США каждые две недели, отмечает Associated Press.



С момента начала конфликта в феврале прошлого года США отправили Украине миллионы боеприпасов, включая стрелковое оружие и артиллерийские снаряды, 8500 противотанковых систем Javelin, 1600 зенитных комплексов Stinger и 100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов.



Одной из самых больших проблем с запасами стали боеприпасы для 155-мм гаубиц. По данным Пентагона, США отправили Украине 160 гаубиц и более 1 миллиона гаубичных снарядов, которые были широко использованы – при том, что ВСУ производили до 3000 выстрелов в день.



Украина ведет военные действия иного типа, чем те, с которыми США, вероятно, столкнулись бы в конфликте с Китаем, заявил Дуг Буш, помощник министра армии по вопросам закупок. Будущая кампания США, вероятно, будет включать гораздо больше военно-воздушных сил и морской мощи, снимая часть нагрузки с систем наземного базирования и боеприпасов. Но союзникам все равно потребуется поддержка системами наземного базирования и боеприпасами.



Оборонная стратегия Пентагона гласит, что США должны быть в состоянии вести одну войну, одновременно сдерживая другую, но цепочка поставок этого не отразила.



Кэтлин Хикс утверждает, что увеличение поставок оружия на Украину "не замедлило поддержку Тайваню со стороны США", но многие из военных поставок, обещанных Тайбэю, сталкиваются с тем же давлением, с которым сталкиваются поставки вооружений и боеприпасов Киеву (такие как нехватка запчастей или проблемы с рабочей силой).



Как отмечает Хикс, в ответ США учредили президентские полномочия для поставок на Тайвань, что позволит США отправлять оружие из своих собственных запасов вместо заключения новых контрактов.



Американская армия работает с Конгрессом ради получения полномочий заключать многолетние контракты, чтобы фирмы инвестировали в удовлетворение долгосрочных потребностей, особенно в системы, которые Дуг Буш назвал "большой четверкой" (ракеты Javelin, пусковые установки для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS). боеприпасы и 155-мм снаряды).



"Без такой срочности мы рискуем позже опоздать в неподходящее время", - сказал Буш.



Армия добавляет производственные линии для 155-мм артиллерийских орудий, включая такие основные компоненты, как внешняя металлическая оболочка, зарядные устройства, запал и взрывчатый материал, в то время как прямо сейчас все производство осуществляется на одном предприятии в Айове.



На все это потребуется время. В своем отчете CSIS сообщает, что для пополнения запасов 155-мм "Джавелинов" и "Стингеров" может потребоваться пять или более лет.



"Хорошая новость заключается в том, что я думаю, что конфликт на Украине предупредил людей об этих слабостях. Плохая новость заключается в том, что на их решение уйдет очень много времени, даже при наличии большой политической воли", - отмечает Хэл Брэндс, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.



Что касается европейских запасов, то их осталось не так уж много для отправки, и многие страны-партнеры спешат подписать новые контракты с промышленностью для пополнения запасов. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил на этой неделе в Брюсселе, что, в частности, для боеприпасов большего калибра, таких как для наземной артиллерии, может пройти целых 2 с половиной года, прежде чем поступят некоторые новые заказы.



Конфликт на Украине преподал уроки того, насколько ценными стали космические технологии для разведки, связи и пропаганды, подчеркивает Associated Press. Американские космические эксперты рассматривают возможность расширения спутниковой связи, опираясь на успехи Starlink.



Starlink располагает тысячами спутников, вращающихся вокруг Земли на одной и той же низкой высоте в виде кольца. В случае потенциального конфликта, если бы один спутник был атакован, он был бы быстро заменен другим, находящимся на орбите позади него.



Такой тип распространяющейся спутниковой связи - это "путь в будущее", заявил AP Джон Пламб, помощник министра обороны США по космической политике. "Это то, к чему нам нужно адаптироваться".



В то время как спутники и их передачи должны быть защищены, наземные станции для обработки и распространения информации также уязвимы. Как утверждает Хэл Брэндс, Китай, скорее всего, может использовать кибервойну, чтобы помешать Тайваню рассылать сообщения, показывающие, что он эффективно сопротивляется любому нападению. Этот вопрос привлекает внимание Космических сил США. "Если мы не будем думать о киберзащите наших наземных сетей", сети останутся уязвимыми, а спутники не смогут распространять свою информацию, заявил начальник космических операций генерал Дж. Шанс Зальцман.



Андрей Яшлавский