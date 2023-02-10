Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир, - Петр Македонцев

11:45 16.02.2023 Одной из удивительнейших стран в Европе заслуженно считается Венгрия. Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане умеет искусно лавировать между крупными игроками, стараясь отстоять свои национальные интересы. А поскольку западные СМИ, как правило, однобоко смотрят на внешнюю политику Венгрии, то постараемся исправить это.



В конце января наделали много шума высказывания Виктора Орбана в интервью 15 журналистам. Венгерский премьер принял в Будапеште редактора издания The American Conservative Рода Дригера, редактора European Conservative Марио Фантини и редактора Spectator US Зака Кристенсона и других журналистов, не принадлежащих к леволиберальному мейнстриму. Дригер, опубликовавший материал 26 января, отметил, что Орбан выступает за прекращение огня и мирное решение российско-украинского конфликта не из-за особой любви к русским, а из-за того, что он переживает за судьбу Венгрии и Европы, на которые негативно воздействуют боевые действия.



По словам венгерского премьера, президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть и не проиграет, так как в 2024 году ему нужно будет переизбраться, а он не сможет победить на президентских выборах, если проиграет на украинском фронте. Орбан также подчеркнул, что Россия не позволит НАТО установить контроль над Украиной, и при этом добавил, что давно прошли те времена, когда Россия могла завоевать Украину или установить дружественный режим. Раньше Россия могла одержать быструю победу, но сейчас это невозможно. По мнению Орбана, целью России является превращение Украины в неуправляемые развалины, которые не достанутся Западу в качестве приза, причем, отметив успех России в этом деле, он заявил насчет Украины:



Орбан полагает, что время играет в пользу России, которая, будучи огромной страной, может мобилизовать огромную армию, в то время как на Украине ощущается исчерпание войск. Венгерский премьер также опасается, что в случае успешного весеннего наступления российских войск страны НАТО могут ввести войска на Украину. По его признанию, Запад находится в состоянии войны с Россией, а поставки оружия на Украину западными политиками являются опасной игрой с самими собой, Россией и общественным мнением на Западе. Поэтому Орбан не стал исключать и возможность ядерной войны.



Венгерский премьер согласился с тем, что российские войска часто терпели неудачи. Однако Орбан добавил, что русские всегда плохо начинают боевые действия, однако потом они исправляют свои ошибки, после чего российские войска трудно остановить. По мнению венгерского премьера, сейчас будет то же самое.



Дальновидный Орбан также заявил, что подталкивание Западом России к союзу с Ираном несет угрозу для Израиля, и выразил надежду, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сможет помирить Россию и Украину. При этом Орбан считает, что, несмотря на успехи, в долгосрочной перспективе Украина не станет победителем, особенно с учетом производственных мощностей России.



Венгерский премьер также подчеркнул, что из 27 лидеров стран Европейского союза он является единственным противником политики в отношении конфликта на Украине. Орбан коснулся и роли Германии в российско-украинском конфликте. По словам премьер-министра Венгрии, руководство Германии знает, что ему не нужно ввязываться в войну с Россией, однако по каким-то причинам оно не может отказать США.



Из части, касающейся отношений Венгрии с брюссельской бюрократией, укажем, что, по словам Орбана, несмотря на идеологическую травлю, Венгрия останется в Европейском союзе, так как это соответствует ее национальным интересам и от этого же зависит ее экономическое благополучие.



Понятно, что при такой политике Венгрия оказалась белой вороной в Европейском союзе. Вдобавок к этому Венгрия не поставляет оружие на Украину и продолжает защищать права венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.



Даже 9 февраля перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский, Орбан сделал запись в социальной сети, резко отличающуюся от аналогичных высказываний других европейских политиков:



"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!"

В ходе саммита Орбан и Зеленский встретились, причем президент Украины даже пригласил венгерского премьера посетить Киев.



Тем не менее, несмотря на попытки сделать вид, что между Будапештом и Киевом все нормально, налицо недоверие между Венгрией и Украиной.



Иной характер отношений между Венгрией и тюркскими государствами. Так, 17 января в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил:



"В Турции производится альтернативная HIMARS продукция. Если (у Венгрии) есть потребность в ней, мы готовы оказать необходимую поддержку в этом направлении".

Турецкий министр указал на расширение оборонного сотрудничества между Анкарой и Будапештом и сообщил, что значительная часть военной техники, импортируемой Венгрией, произведена в Турции. Отметив желание Турции стать основным партнером Венгрии в сфере оборонной промышленности, Варанк заявил:



"Как известно, в настоящее время Турция является одним из ведущих игроков на мировом рынке беспилотников. Мы готовы поделиться возможностями в данной сфере с дружественной и союзной Венгрией".

Но не только Турция стремится наладить связи с Венгрией. 30 января с официальным визитом в Венгрию прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе визита стороны заключили ряд соглашений. Алиев и Орбан приняли Совместную декларацию о расширении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Венгрией. Представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Веспрем Дьюла Порга подписали "меморандум о взаимопонимании по установлению дружественных отношений между городом Шуша Азербайджанской Республики и городом Веспрем Венгрии и сотрудничестве в области культуры, туризма, градостроительства, науки, экономики и в других сферах общественной жизни". Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава МИД Венгрии подписали "меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере природного газа между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии".



Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Сийярто подписали "меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области карантина растений и защиты растений между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии", "меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области миграции между Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики и Национальным генеральным управлением по делам иностранцев Венгрии", "меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии" и "протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии".



Судя по заявлениям, сделанным Алиевым по итогам переговоров, у Баку и Будапешта большие планы на будущее:



"Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта. Могу сказать, что мы уже приступили к транспортировке по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию. У этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос. Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов… Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами, и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском союзе… Пользуясь случаем, хочу выразить господину премьер-министру признательность за то, что 200 представителей азербайджанской молодежи обучаются в Венгрии на студенческие стипендии, полученные при поддержке правительства Венгрии… Еще одна важная сфера для сотрудничества - это сфера разминирования. В период после второй карабахской войны Азербайджан столкнулся с большими проблемами в этой сфере, необходимо обезвредить более одного миллиона мин. В течение двух лет после войны около 300 граждан Азербайджана или погибли, или же получили тяжелые ранения. Поэтому с учетом опыта Венгрии в этой сфере мы видим хорошие возможности для сотрудничества. Наряду с этим сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура".

В общем, Азербайджан, старающийся идти на Запад, удачно нашел Венгрию, а Венгрия, старающаяся снизить зависимость от США и евробюрократов, удачно нашла Азербайджан.



В этом смысле интересна часть речи Орбана, произнесенная им во время официального обеда в честь президента Азербайджана и его супруги. По версии азербайджанской стороны, венгерский премьер тогда заявил:



"Как вам известно, по мнению венгерских историков, в ходе длительного похода с восточной стороны Уральских гор мы провели определенное время на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы признательны президенту Алиеву за поддержку присоединения Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, потому что между двумя странами есть культурное сходство. Оно не так очевидно, потому что с определенного времени мы стали христианами, а Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность. Обрести друзей не так легко. Для венгров это особенно трудно. Обретая друзей, ты должен простить все их ошибки. Мы, венгры, тоже совершили несколько ошибок. Таким образом, мы должны найти друзей, готовых простить наши ошибки. Обрести друзей, которые всегда безупречны, легко. Я сказал президенту Алиеву и об этом. В лице Венгрии вы обретаете несовершенного друга, господин Алиев. Это тоже было интересно. Есть нечто более важное. Страны, находящиеся на одной волне, понимают, похожи они с точки зрения стратегического и геостратегического положения или нет. Чтобы понять это, не нужно быть ученым. Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере - с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы. Мы понимаем друг друга во внешней политике".



В речи Орбана интересны несколько моментов. Во-первых, венгерский премьер в очередной раз говорит о том, что венгры являются народом очень близким к тюркам. В реальности, как мы отмечали, в этногенезе венгров действительно принимали участие различные тюркские народы (см. Венгерский туранизм - еще один вызов для России). Понятно, что в таком случае не стоит ждать от Венгрии нейтральной позиции в армяно-азербайджанском конфликте. Во-вторых, сравнив географическое положение Венгрии и Азербайджана, Орбан дал понять, что и для венгерских националистов, и для идейных наследников Азербайджанской Демократической Республики немцы, русские и персы - это чуждые народы.



Тем не менее если в Азербайджане хорошим тоном считается поддержка свидомых украинцев, то в Венгрии, прекрасно знающей о национальной политике Украины на примере Закарпатья, выступают за прекращение боевых действий. Так что оказавшаяся белой вороной в ЕС Венгрия выделяется и в тюркском мире, с которым она будет сближаться вне зависимости от итогов российско-украинского конфликта.



Петр Македонцев

10/02/23 Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676537100





Новости Казахстана

- Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции

- О регистрации партийных списков и аккредитации наблюдателей иностранных государств

- Казахстан и ОАЭ договорились о сотрудничестве в области развития и модернизации госуправления

- Ашимбаев: конфликт на Украине – это конфликт России с Западом, а не Москвы с Киевом

- Кадровые перестановки

- Сенаторы продолжают работу над совершенствованием проекта Социального кодекса

- Визит советника Президента РК в Приаралье

- Сенаторы рассматривают Закон о перераспределении функций по госконтролю за использованием и охраной земель

- Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг исторически максимального уровня в 134,4 млрд. долл. США

- Прогноз по рейтингу казахстанского АО "Страховая компания „Jusan Garant"" пересмотрен на "Стабильный" в связи с повышением маржи платежеспособности; рейтинги "ВВ-" подтверждены

