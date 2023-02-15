 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дружба газом не пахнет: Китай не кладет контракты в одну корзину
11:48 16.02.2023

В течение последних двух лет китайские компании законтрактовали огромные объемы СПГ в Катаре и США. На этом фоне достижения российских компаний не выглядят столь ярко. Китай традиционно диверсифицирует поставки, отмечают эксперты. Кроме того, считают они, пакеты контрактов с альтернативными поставщиками и пауза с "Силой Сибири - 2" могут позволить прагматичным китайцам получить у "Газпрома" более привлекательные условия.

Китайская CNPC близка к заключению 30-летнего контракта на поставку СПГ из Катара, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По основным параметрам сделка будет схожа с той, которую другая китайская компания, Sinopec, заключила с QatarEnergy в ноябре прошлого года, рассказали агентству представители нефтегазовой отрасли Китая.

Новый контракт может значительно увеличить пакет долгосрочных соглашений, которые подписали компании двух стран в течение двух лет. До этого Qatar Energy сообщала о шести сделках на 10−27 лет на общий объем в 12,5 млн тонн (17,2 млрд кубометров) в год.

Еще больше в 2021-2022 годах китайские компании законтрактовали американского СПГ. По данным Cheniere Energy, Next Decade и Venture Global LNG, девять китайских компаний подписали соглашения на 18,9 млн тонн СПГ (26 млрд кубометров) в год на 13−22 года.

На этом фоне сделки Китая с российскими производителями выглядят не так ярко. В 2021 году китайские Shenergy Group, Zhejiang Energy Gas Group и ENN Natural Gas законтрактовали с проекта "Арктик СПГ-2" 4,6 млн тонн СПГ (6,3 млрд кубометров) в год. А в феврале 2022 года "Газпром" подписал с CNPC договор купли-продажи газа по "дальневосточному" маршруту на 10 млрд кубометров в год.

Аналитик из Rystad Energy Вэй Сюн считает, что китайским компаниям нужны различные опции импорта, чтобы минимизировать риски и придерживаться государственной стратегии диверсификации поставок.

Главными поставщиками газа в Китай по-прежнему являются Туркмения и Австралия. Каждая из них экспортирует в Поднебесную более 30 млрд кубометров в год. При этом в прошлом году Катар уже вышел на поставки в 22 млрд кубометров, Россия - на 24,5 млрд кубометров: по "Силе Сибири" и в виде СПГ. А вот из США поступило лишь 2,9 млрд кубометров.

К 2025 году первый газопровод из России в Китай планируют вывести на полную мощность в 38 млрд кубометров. И вместе с поставками по другим контрактам, включая доли в арктических проектах СПГ, общий экспорт в Поднебесную может вырасти до 64 млрд кубометров в год. А при "газовом союзе" с Казахстаном, Узбекистаном и поставках по туркменскому газопроводу - еще выше.

Однако России надо больше, чтобы переориентировать часть поставок с Европы на Восток: построить и запустить "Силу Сибири - 2" мощностью 50 млрд кубометров.

Еще в сентябре 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер называл темпы потребления газа в Китае ошеломляющими. Однако в 2022 году из-за карантинных ограничений Поднебесная даже снизила импорт топлива на 9%, а "Газпром" до сих пор не подписал контракт на поставку газа по "Силе Сибири - 2".

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что проект второго китайского газопровода и контракты на поставку СПГ из Катара и США - несопоставимые истории.

"Контракты СПГ сами по себе небольшие, а в сравнении с мощностью „Силы Сибири - 2" - мизерные. Масштаб сделок отличается на порядок", - замечает эксперт. Замдиректора ФНЭБ полагает, что Китай может использовать свою излюбленную тактику.

"Китай, возможно, считает, что ему торопиться некуда и в условиях конфронтации Европы с Россией этот газ от него не уйдет, а пауза позволит получить более привлекательные условия",
- говорит Алексей Гривач.

Подробнее: https:///ru/news/2023/02/15/druzhba-gazom-ne-pahnet-kitay-ne-kladet-kontrakty-v-odnu-korzinu

15.02.23

Источник - eadaily.com
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