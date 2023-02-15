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    Узбекистан   | 
Китайская Ceec Energy China вложит $2! млрд в строительство фотоэлектростанций в Узбекистане
11:50 16.02.2023

Китайская компания вложит $2 млрд в строительство фотоэлектростанций в Узбекистане
15.02.23
Китайская компания CEEC ENERGY CHINA планирует инвестировать $2 млрд в строительство солнечных фотоэлектростанций в трех регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства энергетики центральноазиатской республики.

Пункт о прямых инвестициях китайской компании закреплен в меморандуме о взаимопонимании, который 15 февраля подписали глава Минэнерго Узбекистана и бизнесмены из Поднебесной. Согласно документу, CEEC ENERGY CHINA возведет в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях ФЭС общей мощностью 2000 МВт.

Первые мощности фотоэлектростанций планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года, а завершить проект полностью - в 2024 году.

По планам Минэнерго, данные ФЭС будут ежегодно вырабатывать 5,2 млрд КВт*ч электроэнергии, что позволит экономить 1,4 млрд кубометров природного газа в год.
В декабре 2022 года сообщалось, что компания из ОАЭ Masdar выиграла тендер на строительство фотоэлектрической станции мощностью 250 МВт в Бухарской области. В рамках того же тендера право на возведение ФЭС в Хорезмской области получила французская Voltalia, а в Наманганской - консорциум компаний GD Power – Powerchina.

Уже в этом году стало известно о том, что ФЭС мощностью 600 МВт построят в Жаркурганском районе Сурхандарьинской области. Данный проект стоимостью $500 млн осуществит немецко-узбекское совместное предприятие Graess Energy Uzde.

Власти Узбекистана планируют к 2030 году довести общую мощность солнечных электростанций в республике как минимум до 5000 МВт. По оценкам экспертов, солнечные электростанции позволят стране вырабатывать в общей сложности 600 млрд кВт*ч электроэнергии. Это в восемь раз больше, чем сегодняшняя потребность республики в электроэнергии.

Источник - fergana.plus
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