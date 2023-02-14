Аlles kaputt... Расследование Херша хоронит карьеру и будущее германского правительства Шольца

12:11 16.02.2023

Экс-сотрудник ЦРУ предрек конец правительству Шольца из-за взрывов "Северных потоков"

"Для ЦРУ и ФБР насилие – просто инструмент"



Расследование Сеймура Херша, выявившее прикрепление бомб американскими и норвежскими спецслужбами к российским газопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2" за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине, всколыхнуло западную общественность.



"Для ЦРУ и ФБР насилие – просто инструмент"



Бывший сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн прокомментировал подрыв "Северного потока" американским правительством и назвал действия президента США преступными.



"Я лично знаю Сеймура Херша: он предельно честный и очень дотошный журналист. Его громкую статью не захотели печатать ни в New York Times, ни в других крупных СМИ, поэтому он опубликовал расследование на интернет-платформе. Подрыв "Северного потока" по приказу Байдена – это самый настоящий акт агрессии, – заявил бывший сотрудник ЦРУ. – Из-за его действий пострадали многие мирные жители Германии, оставшиеся без отопления".



Реймонд выразил надежду, что на этот раз немцы поднимутся против беззакония, в отличие от их предков в гитлеровской Германии, сбросят правительство Олафа Шольца, верно служащего Байдену, и заявят Соединенным Штатам: "С нас довольно. Вы зашли слишком далеко, взорвав наш газопровод. И первым делом мы пересмотрим отношение Германии к снабжению Украины вооружением".



Бывший офицер федеральной разведки США Кори Эдвардс прокомментировал приказ Байдена в социальных сетях: "Меня забавляет, что левые возмущаются действиями ЦРУ и ФБР, только когда к ним проявляют жестокость. В остальное время они верят каждому слову американского правительства. Неужели им не понятно, что насилие в руках ЦРУ и ФБР – это всего лишь инструмент из серии "цель оправдывает средства"?"



Немецкая газета "Новая Германия", рассказывая о расследовании Сеймура Херша, отметила: "Эта статья объясняет, почему датские, шведские и немецкие следователи молчат как рыбы, когда их спрашивают о подрыве российских подводных газопроводов. Теперь ждем, когда федеральный прокурор, ведущий расследование в Германии, начнет задавать правильные вопросы людям из высших кругов политики США, имена которых упомянул Сеймур Херш".



Роман Тюкавкин