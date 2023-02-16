Путями Третьего рейха. "Эдельвейс"-квинтэссенция украинской национальной идеи, - И.Скрипка

14:30 16.02.2023

ИГОРЬ СКРИПКА | 16.02.2023 |

Путями Третьего рейха, или Украинский "Эдельвейс"

Квинтэссенция украинской национальной идеи



Этот материал я начал готовить до того, как Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". У человека, знакомого с военной историей, это слово ассоциируется не с цветком, а с 1-й горнопехотной дивизией вермахта, которую укомплектовали коренными жителями горных районов Южной Германии, Баварии, Австрии и бросили воевать на Кавказе.



Информационным поводом для меня стала публикация в Telegram-канале Зеленского фотографии украинского военного с нашивкой дивизии СС "Мертвая голова" (дивизия ведала охраной фашистских концлагерей и формировались из гитлеровских вертухаев). Затем какой-то украинский вояка с таким же шевроном засветился возле Зеленского в "освобожденном" укронацистами Изюме. А если добавить к этому зигование, распространившееся в ВСУ и украинской "патриотической" среде, исчезнут последние сомнения в популярности нацизма на Украине наших дней. Наконец, ни в одной армии в качестве тактического опознавательного знака не используют Балкенкройц – опознавательный знак вермахта, только на Украине.



К сведению узколобых украинских поклонников нацизма: недавно в Германии, в лагере осваивающих "Леопарды" украинских военных появилось объявление на официальном бланке Минобороны Германии: "Уважаемые обучающиеся из Украины! В Германии можно получить наказание до трех лет лишения свободы или крупный денежный штраф за демонстрацию свастики или другой символики, связанной с фашизмом (например, знаки СС)".



Не спрашивайте, как мог сложиться культ нацизма среди тех самых "недочеловеков", которых гитлеровцы рассматривали как рабочую скотину. Недаром в широких кругах украинской "патриотической" общественности чуть ли не сакральным сделалось присловье: "Если бы Карл XII выиграл Полтавскую битву, мы жили бы как шведы, а если бы мы проиграли войну (все-таки – мы!), пили бы сейчас баварское пиво". Это больше, чем шутка. Это квинтэссенция украинской национальной идеи.



Хорошо написал замечательный русский поэт Н.А. Некрасов: "Люди холопского звания – сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа". По этому критерию Гитлер – идеальный хозяин для хохла.



Главное отличие украинских национал-радикалов (укронацистов) от их европейских единомышленников состоит в том, что они никогда не были для правящих и господствующих групп на Украине чем-то "несистемным", тем более дискредитирующим. Они были авангардом нараставшего движения, в котором антикоммунизм и русофобия слились воедино.



Збигнев Бжезинский называл постсоветскую Россию "черной дырой" и утверждал, что, если окончательно оторвать от нее Украину, восстать Россия не сможет. Идея Бжезинского прижилась и получила развитие. Евромайдан и государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года нужны были для того, чтобы окончательно превратить Украину в плацдарм наступления на Россию. Более подходящей идейной основы для борьбы против России / СССР, свернувшей шею нацизму, чем сам нацизм, не найти.



Появление "Мертвой головы" рядом с Зеленским не ошибка пресс-службы украинского президента. Это указание на природу того политического образования, которое сформировали после развала Советского Союза на территории бывшей Украинской ССР.



Только слепой не увидит в учрежденной Зеленским в августе 2022 года медали "За оборону Украины" стилизацию под свастику с колодкой в красно-черных цветах бандеровской УПА*. А в переименовании проспекта и площади Победы, в сносе памятника генералу Ватутину в Киеве – закрепление укронацистского режима как части миросистемы, создаваемой коллективным Западом. Эту миросистему они мыслят на развалинах России.



И теперь "Эдельвейс". Отождествление ВСУ с вермахтом и СС, а киевского режима – с нацистской Германией.



Без полной и безоговорочной денацификации Украины не обойтись.