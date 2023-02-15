|Жители Усть-Каменогорска требуют признать экологическую ситуацию в городе катастрофой
14:36 16.02.2023
АНТОН СЕРГИЕНКО
Население подписывает петицию, описывающую все аспекты нахождения на открытом воздухе в областном центре
Вслед за Алматы, документ о необходимости признания на государственном уровне экологической катастрофы в отдельно взятом населенном пункте, адресованный президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, призывают визировать проживающих в административном центре Восточного Казахстана. Автор петиции – общественный деятель Калибек КАЛИОЛДАНОВ. По его мнению, с которым соглашаются все, кто ставит свой электронный автограф на соответствующем ресурсе, жители не один десяток лет пытаются достучаться до руководства страны по поводу бедственной экологической ситуации, но без толку. В документе даже подсчитано среднее количество вдохов, которые делают горожане.
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"Мы не будем молчать о том, что воздух в нашем городе нас убивает, а власть, которая существует по нашей воле и на наши деньги, ничего не делает для того, чтобы защитить нас и наших детей. Один человек делает ежедневно 25 000 вдохов, т.е. 350 000 горожан каждый день делают около 9 миллиардов вдохов ядовитой смеси из выбросов промышленных заводов, угольной сажи, автомобильных выхлопов, различной пыли и газов. Каждый день мы кашляем и задыхаемся. В Усть-Каменогорске уже невозможно открыть окна, чтобы проветрить, невозможно выйти погулять с ребенком. Нахождение на улице больше часа приводит к химическим ожогам слизистой. Так как уже невозможно было это скрыть, Восточный Казахстан признан регионом с самым высоким уровнем онкологических заболеваний. По данным на 1 января текущего года, на учете в регионе состоит свыше 13 тысяч онкобольных. Каждый из нас платит за любовь к своему городу страшную цену", - говорится в петиции.
Также в документе повествуется о том, что прямо в жилой зоне действуют три крупных промышленных предприятия, занимающихся отнюдь не озонированием атмосферного воздуха. Автор ссылается на исследование ученых института экспериментальной метеорологии. Скорее всего, речь идет об одном из профилей деятельности Научно-производственного объединения "Тайфун" из РФ.
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"Ими идентифицируются следующие вещества: это тяжелые металлы – свинец, цинк, мышьяк, бериллий. Я думаю, если меры не принимать, ситуация будет все время ухудшаться. Ученые работали на специальном оборудовании. Оно способно уловить в атмосфере и вредную органику. Поэтому впервые в Усть-Каменогорске удалось выявить бензолы и бензпирены. Их ПДК также превышает нормы в несколько раз. Еще один пока малоизученный продукт городского смога – так называемый приземный озон. Метеорологи говорят, что в Европе это вещество приравнено к первому классу опасности. Как правило, если концентрация вещества увеличивается - сразу ограничивают движение автотранспорта. Уровень приземного озона связан с активной человеческой деятельностью. А именно с выбросами органических соединений и автомобильными выбросами. На основании данных мониторинга атмосферы местные власти собираются разработать программу по улучшению экологии города. А пока нам через день объявляют НМУ (неблагоприятные метеоусловия) и советуют не выходить на улицу во время смога - как самый верный способ сохранить здоровье. Судя по объявлениям, нам, горожанам, вообще не следует выходить на улицу, так как почти каждый день у нас "выбросы". Объявление об НМУ звучит как: "Готовьтесь, сейчас будем вас травить и убивать". Все эти сотни тонн выбросов совершенно невидимы для властей, потому что они придумали свои собственные нормы "чистоты" воздуха. ПДК (предельно допустимые концентрации) загрязняющих веществ, принятые в Казахстане, в несколько раз выше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Много лет казахстанские экологи и общественники говорят о недопустимости такой ситуации, но власть делает вид, что не слышит народ", - уверен автор документа.
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Выход из ситуации, по мнению жителей, подписывающих петицию, один – власти должны признать, что в Усть-Каменогорске случилась экологическая катастрофа на официальном уровне и использовать для подсчета вредных веществ международные нормы ПДК. Среди перечисленных в обращении к президенту страны требований - бесплатная и качественная медицина для всех горожан, введение ограничений на выбросы и строжайший контроль за ними и экологические выплаты тем, кто проживает в областном центре больше десяти лет.
К слову, депутаты сената страны недавно озвучивали информацию, что доля выбросов крупнейших промышленных предприятий города и ТЭЦ, вместе с трубами частного сектора, составляет 44 процента. А 56 процентов приходится на автотранспорт.