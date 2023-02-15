В Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.Бегельдинова

14:38 16.02.2023

О начале продаж коллекционных монет



Национальный Банк Казахстана (далее - НБК) сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz/ru c 17 февраля 2023 года следующих коллекционных монет:



- KIIZ ÚI из серии монет "Сокровища степи", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 5 000 штук.



- ÓMIR SHEJIRESI из серии монет "Магические символы", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 777 тенге, тиражом изготовления 7 777 штук.



- QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL, MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук каждая.



Изображение монет KIIZ ÚI

Изображение монет ÓMIR SHEJIRESI

Изображение монет QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL

Изображение монет MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL

Изображение монет TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL



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