 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 16.02.2023
15:12  Вирусы - сплошь белые и пушистые. КазСенаторы защищают американские био-лаборатории на своей территории
14:42  Как России, Ирану и КНР дружить против США, - Геворг Мирзаян
14:38  В Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.Бегельдинова
14:36  Жители Усть-Каменогорска требуют признать экологическую ситуацию в городе катастрофой
14:30  Путями Третьего рейха. "Эдельвейс"-квинтэссенция украинской национальной идеи, - И.Скрипка
12:11  Аlles kaputt... Расследование Херша хоронит карьеру и будущее германского правительства Шольца
11:50  Китайская Ceec Energy China вложит $2! млрд в строительство фотоэлектростанций в Узбекистане

11:48  Дружба газом не пахнет: Китай не кладет контракты в одну корзину
11:45  Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир, - Петр Македонцев
11:06  Эксперты США призвали использовать уроки украинского конфликта для будущей войны с Китаем, - МК
11:05  Секретариат Кабмина Узбекистана возглавил Шухрат Содиков и другие назначения
09:42  "Чернобыль" в Огайо. Власти США замалчивают страшную химическую катастрофу, - Global Times
09:36  Найти диверсантов. Мучительно догонять уходящий поезд истории, - А.Проханов
09:30  В канадской провинции Британская Колумбия разрешили (впервые в мире) героин, крэк и метамфетамин
09:25  Донбасс-фронт. Ликвидирован командир британо-израильской ЧВК Samson - Джонатан Шенкин
08:55  Секретный штаб войны с Путиным: заочный репортаж из антикремлевского центра, - М.Ростовский
08:37  "У нас - демографический взрыв". В год надо строить по 24-25 школ, - кырпремьер Акылбек Жапаров
08:35  Бишкек. Конституционный суд проверит законность указов президента о Народном курултае
08:33  У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
00:18  Байден - неисправимый лжец, - Такер Карлсон
Среда, 15.02.2023
22:46  Азамат Отеулиев - новый зампред Совета министров Каракалпакии
22:44  Двери открываются: россиян начали приглашать на Азиатские игры
22:30  Потребление газа в Европе стремительно схлопывается
22:18  Власть в США захвачена крайне опасной апокалиптической сектой (cabal) неоконов, - В.Можегов
21:53  Украину хотят вооружить отнятым у арабов конфискатом
21:51  ОДКБ готовится защитить Таджикистан от нападения боевиков, - Виктория Панфилова
21:09  Фактор землетрясения: Запад готовит массовые беспорядки в Турции и свержение Эрдогана
20:16  Сын известного каз-спортсмена-олимпионика Турлыханова воспитался диким ушлепком
18:51  Центральная Азия и сецессия: риски для территориальной целостности, - А.Токарев
18:32  На южных границах Таджикистана растет и укрепляется новое государство - "Вилаят Хорасан"
18:26  Кердык елбасы. Казахский народ окончательно осиротел без "отца народа"
17:33  Лавины снесли 22 дома в таджикском Хороге: погибли 8 человек
17:12  Расследователь Херш уточнил и дополнил картину взрыва "Северных потоков"
17:03  Дежавю... В БандерАрмии решили возродить "славную" горную дивизию "Эдельвейс"
16:45  "Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Киргизии. Вместо отказавшейся Армении
16:21  Бушующий Израиль, - В.Бурт
15:16  Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра Узбекистана (история)
12:33  В Казахстане создадут госкомиссию "по вопросам доступа к информации"
12:01  Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
11:20  Spectator: в Британии не преследуют пакистанских педофилов, чтобы не прослыть расистами
11:07  США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России, - Брэдли Девлин
11:04  Европа спокойно наблюдает, как США добивают Турцию
11:00  Таинственные объекты замечены уже по всему миру: Раскрыт секрет подозрительных шаров
10:57  Прикрыть позор: кого США спрятали за "инопланетянами"
10:45  Откуда хабы растут? О логистической политике Казахстана
10:29  Экс-президент Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию
08:30  Турецкий разлом: контексты и странные последствия, - Илья Титов
07:15  Уроки Турции: Эрдогану надо со своими разобраться, - Игорь Моисеев
00:26  Как погибают американские наемники на Украине (видео от NYT)
00:21  Если завтра Тайвань. Война в Южно-Китайском море не за горами.., - Кирилл Бабаев
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В Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.БегельдиноваВ Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.Бегельдинова
14:38 16.02.2023

О начале продаж коллекционных монет

Национальный Банк Казахстана (далее - НБК) сообщает о начале продаж через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz/ru c 17 февраля 2023 года следующих коллекционных монет:

- KIIZ ÚI из серии монет "Сокровища степи", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии интерференционного радужного изображения и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом изготовления 5 000 штук.

- ÓMIR SHEJIRESI из серии монет "Магические символы", из серебра 925/1000 пробы с применением технологии золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством proof, номиналом 777 тенге, тиражом изготовления 7 777 штук.

- QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL, MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук каждая.

Изображение монет KIIZ ÚI
Изображение монет ÓMIR SHEJIRESI
Изображение монет QAJYMUQAN MUŃAITPASULY. 150 JYL
Изображение монет MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL
Изображение монет TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77 52 10
e-mail: press@nationalbank.kz

Источник - nationalbank.kz
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