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Вирусы - сплошь белые и пушистые. КазСенаторы защищают американские био-лаборатории на своей территории
15:12 16.02.2023

Сенатор Шакиров ответил на заявления российских депутатов

Депутат Сената, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности палаты Аскар Шакиров прокомментировал заявления российских депутатов, в том числе Олега Матвейчева, о биолабораториях в Казахстане, якобы создающих биологическое оружие, передает Tengrinews.kz.

Аскар Шакиров отметил, что указанный российский депутат известен в Казахстане тем, что делал необоснованные некорректные заявления, в частности, касающиеся январских событий. При этом он дезавуировал и принес публичные извинения.

"Могу сказать, все то, что было заявлено в данном контексте, не соответствует действительности. Центральная референтная лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций, вопреки утверждениям, что таких лабораторий куча, является единственным объектом международного уровня. Задачами этой лаборатории являются обеспечение биологической безопасности, разработка и внедрение научных основ мониторинга, профилактика и оценка рисков особо опасных инфекций", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что лаборатория финансируется из бюджета, принадлежит и контролируется государством. При этом результаты работы лаборатории оправдывают не только необходимость наличия такого объекта в стране, но и показывают достижения международного уровня.

"В частности, на базе лаборатории была создана известная вакцина против COVID-19. Это бесценный вклад Казахстана в глобальную борьбу по преодолению последствий коронавируса. Развитие биотехнологий в Казахстане основано на принципах открытости и неприменения в отношении других стран.

Об этом хорошо знают российские эксперты, поскольку они неоднократно посещали эту лабораторию. Я думаю, что нашим коллегам, российским депутатам, имело бы смысл поинтересоваться у этих экспертов и они получили бы информацию", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что Казахстан является полноправным членом международной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Все страны - члены этой конвенции дают ежегодные отчеты, информация доступна для любого, в том числе и для российских депутатов.

"Здесь я должен упомянуть о том, что Казахстан и Россия довольно конструктивно взаимодействуют на площадке этой конвенции. Казахстан сотрудничает с постоянными членами Совета Безопасности ООН и работает над продвижением инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства биологической безопасности.

Основными задачами агентства видятся недопущение использования биологических разработок в военных целях, а также содействие мирным биологическим исследованиям. Россия и Казахстан достаточно конструктивно работают на площадках этой конвенции. И кстати говоря, наши коллеги-депутаты могли бы поинтересоваться у российских экспертов, дипломатов, которые занимаются этой проблематикой", - заявил Аскар Шакиров.

Депутат считает, что такого рода заявления не соответствуют характеру двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

"Но, слава богу, есть эффективные каналы взаимодействия между двумя странами, на которых спокойно и конструктивно обсуждаются все имеющиеся вопросы. В качестве примера одного из таких каналов я бы назвал межпарламентскую площадку, в частности, двустороннюю комиссию по сотрудничеству между Советом Федерации и Федерального собрания России и Сенатом Парламента Казахстана. Заседания в этом формате проводятся регулярно, и в повестках дня этих заседаний обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и законодательное обеспечение тех договоренностей, которые имеются между двумя нашими странами.

Последнее заседание было буквально два месяца назад. Вопрос о биолабораториях, тем более в таком контексте, не обсуждался, даже не значился в этой повестке", - сказал он.

Сенатор считает, что подобные заявления не добавляют авторитета и чести депутатам и наносят существенный урон двусторонним отношениям.

Ранее депутаты российской Госдумы заявили о том, что в Казахстане действуют биолаборатории, якобы создающие биологическое оружие.

Источник - Tengrinews.kz
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