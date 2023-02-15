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"Патриоты" в камуфляже... Сурков и Песков мемуарят о том, как сливали интересы России в Минске
16:10 16.02.2023

"Мы понимаем, что никто не собирался этого делать". Что думают в Кремле о Минских соглашениях
Экс-помощник Путина Сурков при работе над Минскими соглашениями не считал, что они будут выполнены

Петр Николаев

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями "исходил из того, что они не будут выполнены". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Москва "не имела пессимизма" по соглашениям с Киевом, которые "оказались камуфляжем" для подготовки ВСУ. В 2016 году Сурков говорил, что устраивал с замгоссекретаря США Викторией Нуланд "мозговой штурм" по поиску компромисса для "реализации" "Минска-2".

Экс-помощник президента и куратор отношений РФ с Украиной Владислав Сурков признал, что при работе над Минскими соглашениями ("Минск-2") якобы изначально исходил из их грядущего невыполнения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Алексей Чеснаков.

"Интервью с В.Ю. Сурковым […] Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? – Нет", - говорится в публикации.

Интервью выглядит как четыре развернутых вопроса, на которые Сурков отвечает "да, да, нет, да". Сурков также утвердительно ответил на вопросы о том, удовлетворен ли он "тем, как именно Россия расширила свои западные границы", а также считает ли он действия ВС РФ эффективными. В интервью Сурков утвердительно ответил на вопрос о "нормализации в обозримом будущем отношений России и Запада".

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Чеснаков также указал, что "год назад, за неделю до начала СВО" Сурков "предсказал, что Россия расширит границы".

15 февраля 2022 года Владислав Сурков заявил в статье для издания "Актуальные комментарии", что Россия "была оттеснена в границы похабного Брестского мира".

"Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему. […] Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного мира", - говорится в материале.

Там же Сурков пишет, что "дальше точно [будет] не тишина" - впереди много "практической, прикладной, и даже, возможно, контактной" геополитики.

Ответ Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге последнее заявление Владислава Суркова.

Песков подчеркнул, что российская сторона приложила много усилий, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации "Минска-2". "Основная задача была заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто не собирался этого делать", - отметил он.

По словам Пескова, на финальной стадии ситуации с соглашениями уже наблюдался пессимизм, когда стало понятно, договоренности пытаются "подменить чем угодно, нарушить последовательность". Однако на первоначальной стадии договоренностей пессимизма у РФ не было, была цель реализовать договоренности.

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2016 году Сурков, отвечавший в администрации президента за украинское направление, встречался с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

"Состоялись довольно обстоятельные, конструктивные и полезные консультации. Это был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов для реализации Минских соглашений", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что выдвигались также идеи по таким вопросам, как конституционная реформа на Украине, безопасность и выборы.

Липовые соглашения
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О де-факто невыполнимости Минских соглашений в последнее время заявляли президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналу Spiegel, что сам остановил реализацию Минских соглашений и соблюдать их не собирался:

"Я не увидел в [Минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины".

Поэтому Зеленский, по его же словам, сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Так мы их [Минские соглашения] реализовывать не можем".

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель также утверждали, что "Минск-2" был попыткой дать Украине время для наращивания сил.

"С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность", - сказал Олланд.

"Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина", – сказала Меркель.

Экс-глава немецкого правительства добавила, что "в боях за Дебальцево в начале 2015 года, [президент РФ Владимир] Путин мог легко их захватить в то время". "И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине", – добавила Меркель.

В ответ на это 9 декабря Владимир Путин заявил, что удивлен этим обманом. "Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает", – сказал он.

Президент РФ также заявил, что, "откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера". По его словам, он "всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне".

Минские соглашения состоят из 13 пунктов, в которых закрепляется прекращение огня, отвод тяжелых вооружения с линии соприкосновения и проведение ряда политических процессов. Согласно подписанному договору, Украина, например, обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести местные выборы. После этого к Киеву переходил контроль над границей регионов.

Источник - gazeta.ru
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