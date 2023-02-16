Турецкая трагедия: На краю бездны, - И.Рыбин

20:34 16.02.2023

Игры с сейсмическим оружием могут привести к концу человечества как такового

Иван Рыбин



Турецкая трагедия: На краю бездны



Страшное землетрясение, которое унесло десятки тысяч жизней, прежде всего, в Турции, заставляет сильно задуматься - уж больно вовремя оно произошло. Никаких фактов, понятное дело, нет, просто домыслы и отрывочные сведения о тех разработках, которые уже не первое десятилетие идут по всему миру. Сейсмическое оружие - его вроде как нет, это научная фантастика, вымысел. Или не вымысел?..



Начало 2023 года стало очень напряженным с точки зрения взаимоотношений США и Турции. Янкесы требовали, чтобы османы полностью прекратили торговлю с Россией, Анкара слала штатников по известному короткому национальным турецкому адресу. И даже закрыла одно американское консульство.



Во-первых, торговля эта очень выгодна, во-вторых, как-то неприятно, когда тебя откровенно пинают. А американцы умеют это делать крайне беспардонно, посему нажили по всей планете там много врагов.



И вот теперь туркам не до дипломатических войн - в стране трагедия. Пока изменений в политике нет, их перспективы тоже неясны. Если, действительно, против страны применили некое оружие, то результат вовсе не обязательно будет положительным. Могут, напротив, сильно озлобиться и устроить "асимметричный ответ". Все-таки турки - имперский народ, это там еще хорошо помнят.



Итак, это самое сейсмическое оружие - оно есть или нет? Далее придется оперировать научной фантастикой и теми немногочисленными сведениями, которые просачивались в СМИ в разные годы. А они просачивались. И, как известно, дыма без огня не бывает.



"На территории СССР есть ряд точек, плотно прикрытых ПВО, в том числе, от баллистических ракет. Там нет никаких оборонных объектов. Но там тектонические разломы - если что-то взорвется будут сильные землетрясения, которые снесут всю страну", - это автор данного материала узнал еще в детстве, подслушав застольные разговоры своего отца и его коллег из ВПК.



При ребенке серьезные дядьки вести такие разговоры не стеснялись, видимо, думали, что не поймет и не запомнит. Понял и запомнил. Стоят ли сейчас где-то там эти же ракеты, и в РФ ли это сегодня - неизвестно. Может, и стоят.



Годы "перестройки" ознаменовались появлением дикого количества всевозможной антисоветской литературы, в числе которой была и книга "Чужое лицо", которую написал Эдуард Тополь (он же Эдмон Хаимович Топельберг).



Мерзкая агитка, в которой советские подводные ложки по всему миру ставят на дне морей ядерные фугасы дабы снести весь цивилизованный западный мир своим чудовищным тектоническим оружием. Сама тема особого удивления не вызвала, так как наложились детские воспоминания. Не иначе как западники решили прикрыть свою задницу этой фальшивкой - сами ведут подобные разработки. Вот и выдали своему советскому агенту такой сюжет, тот и отработал.



За последние 30 с лишним лет все советское оборонное наследие наши "власовцы" (© Г. Зюганов) полностью рассекретили и распродали, и этих самых лодок с буровыми никто не видел. Ровно как не видел и разработок СССР в данной области. В смысле боевых. То, что теме уделяли внимание - вне всякого сомнения. Но знаний, необходимых для столь опасных шуточек с природой, у человечества пока нет. Это в Советском Союзе хорошо понимали.



Начать, наверное, стоит с того, что уже около 50−60 лет назад стало понятно - геология и геофизика в тупике, кризис идей и теорий, нужны свежие мысли. Таковые периодически появлялись. К примеру, в СССР впервые была разработана и опробована на практике теория абиогенного происхождения нефти. Это углеводород вовсе не получился от испражнений сотен миллиардов динозавров, как гласят теории XIX столетия. Из ядра нашей планеты выделяется водород, на пути к поверхности он встречается с углеродом, в итоге мы имеем и газ, и нефть.



"В условиях дефицита углеводородов в конце ХХ века нефтяники начали вскрывать те скважины, которые ранее считались уже опустошенными, и добыча остатков нефти, в которых ранее считалась нерентабельной. И тут выяснилось, что в целом ряде таких законсервированных скважин… нефти прибавилось! И прибавилось в весьма ощутимом количестве!



Можно, конечно, попытаться списать это на то, что, дескать, ранее не очень правильно оценили запасы. Или нефть перетекла из каких-то соседних, неизвестных нефтяникам, подземных природных резервуаров. Но уж слишком много получается просчетов - случаи-то далеко не единичные!" - писал в своей статье "История Земли без Каменноугольного периода" российский физик Андрей Скляров.



Есть и подробная монография на данную тему - книга "Неизвестный водород" (С. Дигонский и В. Тен, "Наука", 2006 г.). Но начиналось все еще в конце 60-х, а в начале 70-х советские геологи пробурили на шельфе Вьетнама материковую плиту, под которой нашлась нефть. Много нефти - качают до сих пор. Которой там по классике быть не должно - туда фекалии диплодоков и прочих тираннозавров затечь никак не могли.



"Захисники незалежностi" считают, что им пора готовиться к реваншу из-за гибели мотивированных вояк

Однако революции в геофизике тогда не случилось.



Во-первых, встали на дыбы все академики и прочая шушера, которым пришлось бы признать, что они жулики, лжецы и неучи.



Во-вторых, уже тогда нашу страну начали сажать на "нефтяную иглу". Причем это были те же самые силы, что трудятся на этом поприще и сегодня, не допуская возрождения нашей промышленности. И теория про "вечную нефть" была никому не нужна. Она и сегодня не нужна - опасна.



Да, революции в советской геологии не произошло, однако появилось понимание того, что мы ничего не знаем. То есть известный "метод научного тыка" тут неприменим. Напротив, судя по косвенной информации, янкесы подобными "условностями" озабочены не были. И это касается не только сейсмического, так и климатического оружия.



Вспомните жуткие погодные аномалии 2019 года. Все было отнюдь не просто так.



"Климатическое оружие - это высокочастотные станции: по 300 - 400 мощных антенн - в той же Аляске, в норвежском Тромсе. Система антенн разогревает с помощью концентрированной бомбардировки на ультракоротких волнах стратосферу до плазменного состояния - 5000 градусов. И под определенным наклоном проецирует эти лучи на ту или иную географическую зону, вызывая разрушение привычного набора метеоатмосферы, которая присуща данной местности. В итоге вы добиваетесь неких результатов, которые вам нужны.



То есть метеооружие по своей мощи, по потенциалу эквивалентно ядерному оружию. По большому счету, можно нанести колоссальный ущерб своему вероятному противнику", - объясняет ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



Какие при этом получаются побочные явления - этого никто не знает. Мощности современных компьютеров недостаточно для обсчета всех явлений в атмосфере, то есть для точного предсказания погоды. А уж рассчитать, что случится после того, как применить климатическое оружие - тем более. Про тектоническое и говорить не приходится. Учитывая бедственное положение с геофизикой это примерно то же самое, как тыкать палкой в снаряженную атомную бомбу.



Причем шутки с природой, как уже не раз предупреждали ученые, гораздо опасней размахивания атомной или даже термоядерной дубинкой. Ведь если недра земли взбесятся, а погода подыграет, нашу цивилизацию ничего не спасет, планета Земля просто сотрет человечество со своей поверхности.



Как это будет происходить? Точно никто не знает, но что-то вроде библейского "Всемирного потопа", который вроде как еще и сопровождался сильными землетрясениями.



Согласно ряду исследований, тогда в Землю влетел небольшой астероид, на месте его падения сейчас Марианская впадина (11 034 метра ниже уровня воды - самое глубокое место в Мировом океане). С допотопных времен до нас дошли лишь титанические "мегалитические" сооружения, да и то в изрядно покоцанном виде.



И, если уж снова вернуться к научной фантастике, то стоит упомянуть роман современного российского автора Алексея Фомичева "Спасатель по найму". Там герои попали на планету параллельного мира (наукой их существование не отрицается!), где вояки побаловались сейсмическим и климатическим оружием. После той войны еще несколько столетий недра трясло, а атмосфера бушевала, продолжая убивать глупых людишек. Написано очень реалистично и жестко.



Все изложенное - не более чем "поток сознания" автора. Мысли вслух, досужие рассуждения на тему. Но почему-то в турецкой печати уже появились аналогичные статьи. В которых связывают заход американских военных кораблей в территориальные воды Турции.



Интересно, что будет, если османы таки найдут реальные зацепки. Турки народ горячий…



16 февраля 23