Россия не решается покинуть ВТО. Импотенция элит, - И.Журенков

20:37 16.02.2023

"Выбросили принципы на помойку". Зачем Россия остается в ВТО



Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) стал бы "подарком для наших недругов", заявили в МИДе. В Госдуме придерживаются другого мнения: нужно как можно скорее покинуть глобалистский клуб, где состоят "недруги", вводящие санкции. Членство в ВТО, куда наша страна стремилась еще до распада СССР, сейчас потеряло всякий смысл, полагают аналитики. Другие, напротив, предостерегают: утрата "членского билета" ВТО приведет к непредсказуемым и крайне нежелательным последствиям.



ИВАН ЖУРЕНКОВ, 16 февраля 2023,



Всемирная торговая организация (ВТО), в которой Россия состоит с 2012 года, остается важной площадкой для отстаивания интересов России, а выход из ВТО "стал бы подарком для наших недругов". Об этом говорится в комментарии МИД порталу РБК.



Замглавы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов, отвечая в ходе выступления в Госдуме на вопрос о возможности ухода России из ВТО, указал: окончательного решения на этот счет пока не принято.



В апреле прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД изучить вопрос - целесообразно ли пребывание России в Международном валютном фонде, Всемирной организации здравоохранения и в ВТО.



Всемирная торговая организация, существующая с середины 1990-х, считается структурой, которая должна содействовать свободе торговли посредством постепенного снижения тарифов. Она же призвана выступать арбитром в торговых спорах и защищать честность конкуренции.



Переговоры о подключении нашей страны к этой структуре (точнее, еще к ее предшественнице - Генеральному соглашению по тарифам и торговле, ГАТТ), начались еще до распада Советского Союза. Официальная заявка о присоединении к ГАТТ была подана в 1993-м. И наконец, с 2012 года Россия - полноправный член ВТО. Но санкции, которые Запад начал вводить против России после 2014, и в особенности после начала СВО, по мнению ряда экспертов обнуляют все преимущества членства в международной организации.



После начала спецоперации парламентарии как минимум дважды выступали с инициативой о выходе из Всемирной торговой организации. В марте 2022-го группа депутатов от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером партии и фракции Сергеем Мироновым внесла законопроект с предложением отозвать подпись России под Марракешским протоколом (учредительным документом ВТО).



"Коллективный Запад ввел в отношении нашей страны множество санкций… В этой ситуации Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и навсегда покончив с международной организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике", - цитировал Миронова официальный сайт СРЗП. Тогда же вопрос об уходе из торговой организации поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов и уже в январе этого года депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.



Однако правительство России не связывает пребывание в ВТО и вопрос о санкциях. В марте прошлого года Минэкономразвития заявило: те страны - члены ВТО, которые не вводили антироссийские санкции, негативно восприняли бы выход нашей страны из организации. В Минэкономразвития полагают, что с точки зрения большинства участников торговой организации ограничения, наложенные на Россию, незаконны.



В санкционной кампании активно участвует меньшинство стран мира: США, европейские государства (как входящие, так и не входящие в ЕС), Канада, Япония и Австралия. В то же время полноправными членами ВТО или наблюдателями при организации являются почти все страны мира, за исключением КНДР, Эритреи, Палестинской автономии, Монако и Сан-Марино.



"Страны Запада своими действиями "выбросили на помойку" принципы ВТО", - отметил в августе прошлого года президент Владимир Путин. Ранее, в мае 2022-го, глава государства поручил правительству проанализировать санкции со стороны участниц ВТО и представить предложения - какую стратегию Россия должна выдерживать относительно членства в организации.



"Эпоха ВТО давно миновала. Ее идеи относятся к периоду пострейгановского неолиберализма, который завершился кризисом 2008 года", - сказал ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. По его мнению ВТО - институт уходящей эпохи глобализма, рудимент по нынешним временам. Сейчас страны стараются решать свои внешнеторговые, внешнеэкономические вопросы не путем создания глобальной зоны свободной торговли, а, напротив, при помощи протекционизма, ограничений и торговых войн, подчеркнул эксперт.



То, что в правительстве и МИДе говорят о необходимости сохранения членства России, свидетельствует о желании сохранить какие-то последние связи с западным миром, считает Комолов. "Нужно сохранить площадки для контактов, дискуссий и переговоров, такой площадкой может быть Всемирная торговая организация", - сказал эксперт. Но, полагает он, большого практического смысла оставаться в организации нет.



Нынешняя ВТО все больше напоминает Лигу Наций в последние дни ее существования и уже не в состоянии регулировать режим международной торговли, соглашается ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Но, добавляет он, выход из Всемирной торговой организации серьезно затруднил бы те торговые отношения России с западным миром, которые еще сохранились. Кроме того, с дружественными государствами Москва также взаимодействует на основе норм ВТО, которые в числе прочего обеспечивают низкий уровень таможенных тарифов.



"Поэтому, хотя Запад систематически нарушает правила ВТО, наш выход из этой организации ничего позитивного не даст", - убежден Колганов. Что же касается торговых санкций, уже вводимых против России, то, по его мнению, Москва могла бы отвечать симметричным образом и не особо бояться штрафных санкций со стороны ВТО.



"Процедуры Всемирной торговой организации весьма сложные. И на моей памяти еще ни разу не было случая, когда разногласия между странами-участницами по поводу введения тех или иных ограничений привели бы к штрафным санкциям со стороны ВТО", - отметил Колганов.



Как правило, возникшие разногласия решаются путем компромиссов или уступок, отметил собеседник. "Впрочем, если ВТО попробуют использовать как инструмент давления на Россию (как это уже происходит с Организацией по запрещению химического оружия или Международным олимпийским комитетом), тогда вопрос о выходе из Всемирной торговой организации снова станет актуальным", - добавил эксперт.



России необходимо остаться в ВТО и не поддаваться на происки "протекционистского лобби", считает Алексей Портанский, профессор департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ. За всю историю ВТО еще не было прецедента выхода из организации, что говорит в пользу пребывания в организации. Портанский напомнил: сразу после присоединения России к организации не только США и Европа, но и наш главный партнер - Китай сразу сняли многочисленные ограничения для наших производителей и экспортеров.



Законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) также построено на правилах и принципах ВТО, напомнил эксперт. "Допустим, мы выйдем из ВТО. Но ни Казахстан, ни Киргизия, ни Армения не последуют нашему примеру. И в этом случае мы просто взорвем ЕАЭС", - полагает Портанский.



Уйдя из ВТО, России придется в срочном порядке возобновлять торговые переговоры практически со всем незападным миром, чтобы прийти к новым соглашениям, и далеко не факт, что этот процесс будет быстрым и простым. Такого мнения придерживается Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, главный редактор научного журнала Review of Business and Economics Studies.



"Немало государств заинтересованы в максимальном ослаблении защитных барьеров для поставки своей продукции в нашу страну. И они воспользуются опрометчивым решением РФ покинуть ВТО, чтобы улучшить торговый баланс в свою пользу", - обозначил проблему Селезнев.



Торговые отношения с коллективным Западом разрушены, и возможные иски России в ВТО к нашим бывшим "западным партнерам", скорее всего, ничего не дадут, и санкции останутся в силе. Но, отметил Селезнев, незападный мир по-прежнему ориентирован на свободу торговли. "Китай и другие страны Азии готовы торговать и с Россией. Поэтому Москве стоит выстраивать с ними торговые связи, используя уже наработанный пакет международных договоров. Поэтому нельзя сказать, что членский билет ВТО совсем уж бесполезен для России", - резюмировал эксперт.



16 февраля 2023

Иван Журенков