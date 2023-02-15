 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.02.2023
23:32  Токаев провел телефон-переговоры с Зеленским. Обсуждали поставки урюка и брюквы?
23:30  Шокирующие подробности рассказали ученики о псевдорелигиозном пансионате в Алматы
23:24  Невидимая власть. Кто будет управлять поколением Гарри Поттера, - А.Фурсов
23:16  Двух узбеков - бойцов российской ЧВК "Вагнер" похоронили на родине
20:37  Россия не решается покинуть ВТО. Импотенция элит, - И.Журенков
20:34  Турецкая трагедия: На краю бездны, - И.Рыбин
20:28  Почему Запад играет битыми картами, - Игорь Караулов

18:26  "Пекинская фрустрация" Вашингтона. США переживают глубокий кризис своей политики в отношении КНР
16:10  "Патриоты" в камуфляже... Сурков и Песков мемуарят о том, как сливали интересы России в Минске
15:12  Вирусы - сплошь белые и пушистые. КазСенаторы защищают американские био-лаборатории на своей территории
14:42  Как России, Ирану и КНР дружить против США, - Геворг Мирзаян
14:38  В Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.Бегельдинова
14:36  Жители Усть-Каменогорска требуют признать экологическую ситуацию в городе катастрофой
14:30  Путями Третьего рейха. "Эдельвейс"-квинтэссенция украинской национальной идеи, - И.Скрипка
12:11  Аlles kaputt... Расследование Херша хоронит карьеру и будущее германского правительства Шольца
11:50  Китайская Ceec Energy China вложит $2! млрд в строительство фотоэлектростанций в Узбекистане
11:48  Дружба газом не пахнет: Китай не кладет контракты в одну корзину
11:45  Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир, - Петр Македонцев
11:06  Эксперты США призвали использовать уроки украинского конфликта для будущей войны с Китаем, - МК
11:05  Секретариат Кабмина Узбекистана возглавил Шухрат Содиков и другие назначения
09:42  "Чернобыль" в Огайо. Власти США замалчивают страшную химическую катастрофу, - Global Times
09:36  Найти диверсантов. Мучительно догонять уходящий поезд истории, - А.Проханов
09:30  В канадской провинции Британская Колумбия разрешили (впервые в мире) героин, крэк и метамфетамин
09:25  Донбасс-фронт. Ликвидирован командир британо-израильской ЧВК Samson - Джонатан Шенкин
08:55  Секретный штаб войны с Путиным: заочный репортаж из антикремлевского центра, - М.Ростовский
08:37  "У нас - демографический взрыв". В год надо строить по 24-25 школ, - кырпремьер Акылбек Жапаров
08:35  Бишкек. Конституционный суд проверит законность указов президента о Народном курултае
08:33  У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
00:18  Байден - неисправимый лжец, - Такер Карлсон
Среда, 15.02.2023
22:46  Азамат Отеулиев - новый зампред Совета министров Каракалпакии
22:44  Двери открываются: россиян начали приглашать на Азиатские игры
22:30  Потребление газа в Европе стремительно схлопывается
22:18  Власть в США захвачена крайне опасной апокалиптической сектой (cabal) неоконов, - В.Можегов
21:53  Украину хотят вооружить отнятым у арабов конфискатом
21:51  ОДКБ готовится защитить Таджикистан от нападения боевиков, - Виктория Панфилова
21:09  Фактор землетрясения: Запад готовит массовые беспорядки в Турции и свержение Эрдогана
20:16  Сын известного каз-спортсмена-олимпионика Турлыханова воспитался диким ушлепком
18:51  Центральная Азия и сецессия: риски для территориальной целостности, - А.Токарев
18:32  На южных границах Таджикистана растет и укрепляется новое государство - "Вилаят Хорасан"
18:26  Кердык елбасы. Казахский народ окончательно осиротел без "отца народа"
17:33  Лавины снесли 22 дома в таджикском Хороге: погибли 8 человек
17:12  Расследователь Херш уточнил и дополнил картину взрыва "Северных потоков"
17:03  Дежавю... В БандерАрмии решили возродить "славную" горную дивизию "Эдельвейс"
16:45  "Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Киргизии. Вместо отказавшейся Армении
16:21  Бушующий Израиль, - В.Бурт
15:16  Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра Узбекистана (история)
12:33  В Казахстане создадут госкомиссию "по вопросам доступа к информации"
12:01  Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
11:20  Spectator: в Британии не преследуют пакистанских педофилов, чтобы не прослыть расистами
11:07  США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России, - Брэдли Девлин
11:04  Европа спокойно наблюдает, как США добивают Турцию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Двух узбеков - бойцов российской ЧВК "Вагнер" похоронили на родине
23:16 16.02.2023

СМИ сообщили о погибших "вагнеровцах", которых похоронили в Узбекистане
В Узбекистане похоронили Бобура Абдумуминова и Шахриера Джалолова, двух жителей Самаркандской области, которые погибли на войне в Украине, воюя за Россию.

19 января их тела были доставлены в Булунгурский район. Это первые узбекистанцы, личности которых удалось установить, чьи тела были отправлены на Родину с документом о том, что они "погибли на войне в Украине", передает "Настоящее время".

По данным издания, 23-летний Шахриер Джалолов – бывший трудовой мигрант, который отбывал срок в одной из тюрем России. Его близкие говорят, что не знают, как он попал на войну и как он погиб.

В документе, выданном в Самаркандской области, указано, что причиной смерти Шахриера Джалолова стала обильная потеря крови.

В свидетельстве о смерти, которое родственники получили вместе с гробом, сообщалось, что Шахриер погиб 16 декабря прошлого года в Донецкой области Украины. Именно там сейчас проходит линия фронта и идут интенсивные бои.

19 января в Булунгурский район Самаркандской области был доставлен гроб с телом еще одного местного жителя – 26-летнего Бобура Абдумуминова.

Он тоже погиб в Украине и тоже находился в России как трудовой мигрант: он попал в тюрьму восемь месяцев назад.

Во время телефонного разговора с отцом в прошлом году Бобур говорил ему, что оказался в тюрьме из-за просроченного паспорта, но других подробностей не сообщал. Каким образом он оказался в Украине – родственники не знают, как не знают и обстоятельств его смерти.

Им известна лишь дата гибели – 15 декабря прошлого года.

Как рассказал друг Бобура Абдумуминова, который смог пообщаться со знакомыми покойного в России, в тюрьме Бобура, как и остальных заключенных, на войну с Украиной завербовали представители ЧВК "Вагнер". ​По его словам, представители частной военной компании пообещали, что если Бобур всего месяц повоюет в Украине, то его оправдают, после чего он сможет уехать на Родину, а вдобавок получит три тысячи долларов.

Бобур рассказал об этом другу, предварительно взяв с него обещание ничего не говорить семье – он опасался за здоровье матери. Бобур был единственным сыном в семье. Несколько лет назад парень уехал на заработки в Россию и занимался там различной черной работой.

В администрации Булунгурского района заявили, что местные власти не владеют информацией о том, что кто-то из жителей района или области уехал на войну в Украину и воюет за Россию. Попытки связаться с посольством Узбекистана в Москве пока не дали результата.

Агентство по внешней миграции Узбекистана также не предоставило журналистам никакой информации.

Однако сообщения о том, что представители ЧВК "Вагнер" продолжают вербовать на войну в Украине мигрантов из Центральной Азии, отбывающих наказание в российских тюрьмах, в последние недели поступают все чаще.

Юрист Батыр Шермухаммад, занимающийся в России защитой прав мигрантов, сообщил, что тела убитых узбекских заключенных скапливаются на территории Ростовской области России, а затем отправляются в Узбекистан.

"Матери одного из таких узбекистанцев позвонили из ЧВК "​Вагнер" ​и отправили тело сына в Андижан. Нам известно имя и фамилия этого парня, также имеется копия его паспорта. Но его семья пока не готова к разглашению этой информации", – рассказал юрист.

На сегодняшний день есть также большое количество неподтвержденной информации об отправке узбекских трудовых мигрантов и заключенных на войну в Украине на основе контрактов, которые они подписывают с Министерством обороны РФ.

В сентябре прошлого года в социальных сетях распространилось видео двух узбекистанцев из ЧВК "Редут" (аффилированная с Минобороны России компания, созданная в 2018 году и вербующая добровольцев для участия в войне с Украиной. До полномасштабного вторжения в Украину наемников "Редута" использовали для охраны объектов компании "Стройтрансгаз" в Сирии), которые попали в плен к украинским разведчикам.

Ни Министерство иностранных дел Узбекистана, ни другие уполномоченные органы республики до сих пор не прокомментировали видео с пленными узбекистанцами. Дальнейшая их судьба также остается неизвестной.

Лишь в пресс-службе посольства Узбекистана в Киеве сообщили, что в целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации узбекские дипломаты направили официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины. Позже об этом инциденте все забыли.

Министерство иностранных дел и Агентство по внешней миграции Узбекистана непрерывно призывают трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооруженные силы ни той, ни другой стороны.

По законодательству Узбекистана зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676578560


Новости Казахстана
- Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции
- О регистрации партийных списков и аккредитации наблюдателей иностранных государств
- Казахстан и ОАЭ договорились о сотрудничестве в области развития и модернизации госуправления
- Ашимбаев: конфликт на Украине – это конфликт России с Западом, а не Москвы с Киевом
- Кадровые перестановки
- Сенаторы продолжают работу над совершенствованием проекта Социального кодекса
- Визит советника Президента РК в Приаралье
- Сенаторы рассматривают Закон о перераспределении функций по госконтролю за использованием и охраной земель
- Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 году достиг исторически максимального уровня в 134,4 млрд. долл. США
- Прогноз по рейтингу казахстанского АО "Страховая компания „Jusan Garant"" пересмотрен на "Стабильный" в связи с повышением маржи платежеспособности; рейтинги "ВВ-" подтверждены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  