Двух узбеков - бойцов российской ЧВК "Вагнер" похоронили на родине

23:16 16.02.2023

СМИ сообщили о погибших "вагнеровцах", которых похоронили в Узбекистане

В Узбекистане похоронили Бобура Абдумуминова и Шахриера Джалолова, двух жителей Самаркандской области, которые погибли на войне в Украине, воюя за Россию.



19 января их тела были доставлены в Булунгурский район. Это первые узбекистанцы, личности которых удалось установить, чьи тела были отправлены на Родину с документом о том, что они "погибли на войне в Украине", передает "Настоящее время".



По данным издания, 23-летний Шахриер Джалолов – бывший трудовой мигрант, который отбывал срок в одной из тюрем России. Его близкие говорят, что не знают, как он попал на войну и как он погиб.



В документе, выданном в Самаркандской области, указано, что причиной смерти Шахриера Джалолова стала обильная потеря крови.



В свидетельстве о смерти, которое родственники получили вместе с гробом, сообщалось, что Шахриер погиб 16 декабря прошлого года в Донецкой области Украины. Именно там сейчас проходит линия фронта и идут интенсивные бои.



19 января в Булунгурский район Самаркандской области был доставлен гроб с телом еще одного местного жителя – 26-летнего Бобура Абдумуминова.



Он тоже погиб в Украине и тоже находился в России как трудовой мигрант: он попал в тюрьму восемь месяцев назад.



Во время телефонного разговора с отцом в прошлом году Бобур говорил ему, что оказался в тюрьме из-за просроченного паспорта, но других подробностей не сообщал. Каким образом он оказался в Украине – родственники не знают, как не знают и обстоятельств его смерти.



Им известна лишь дата гибели – 15 декабря прошлого года.



Как рассказал друг Бобура Абдумуминова, который смог пообщаться со знакомыми покойного в России, в тюрьме Бобура, как и остальных заключенных, на войну с Украиной завербовали представители ЧВК "Вагнер". ​По его словам, представители частной военной компании пообещали, что если Бобур всего месяц повоюет в Украине, то его оправдают, после чего он сможет уехать на Родину, а вдобавок получит три тысячи долларов.



Бобур рассказал об этом другу, предварительно взяв с него обещание ничего не говорить семье – он опасался за здоровье матери. Бобур был единственным сыном в семье. Несколько лет назад парень уехал на заработки в Россию и занимался там различной черной работой.



В администрации Булунгурского района заявили, что местные власти не владеют информацией о том, что кто-то из жителей района или области уехал на войну в Украину и воюет за Россию. Попытки связаться с посольством Узбекистана в Москве пока не дали результата.



Агентство по внешней миграции Узбекистана также не предоставило журналистам никакой информации.



Однако сообщения о том, что представители ЧВК "Вагнер" продолжают вербовать на войну в Украине мигрантов из Центральной Азии, отбывающих наказание в российских тюрьмах, в последние недели поступают все чаще.



Юрист Батыр Шермухаммад, занимающийся в России защитой прав мигрантов, сообщил, что тела убитых узбекских заключенных скапливаются на территории Ростовской области России, а затем отправляются в Узбекистан.



"Матери одного из таких узбекистанцев позвонили из ЧВК "​Вагнер" ​и отправили тело сына в Андижан. Нам известно имя и фамилия этого парня, также имеется копия его паспорта. Но его семья пока не готова к разглашению этой информации", – рассказал юрист.



На сегодняшний день есть также большое количество неподтвержденной информации об отправке узбекских трудовых мигрантов и заключенных на войну в Украине на основе контрактов, которые они подписывают с Министерством обороны РФ.



В сентябре прошлого года в социальных сетях распространилось видео двух узбекистанцев из ЧВК "Редут" (аффилированная с Минобороны России компания, созданная в 2018 году и вербующая добровольцев для участия в войне с Украиной. До полномасштабного вторжения в Украину наемников "Редута" использовали для охраны объектов компании "Стройтрансгаз" в Сирии), которые попали в плен к украинским разведчикам.



Ни Министерство иностранных дел Узбекистана, ни другие уполномоченные органы республики до сих пор не прокомментировали видео с пленными узбекистанцами. Дальнейшая их судьба также остается неизвестной.



Лишь в пресс-службе посольства Узбекистана в Киеве сообщили, что в целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации узбекские дипломаты направили официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины. Позже об этом инциденте все забыли.



Министерство иностранных дел и Агентство по внешней миграции Узбекистана непрерывно призывают трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооруженные силы ни той, ни другой стороны.



По законодательству Узбекистана зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением.