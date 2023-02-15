Невидимая власть. Кто будет управлять поколением Гарри Поттера, - А.Фурсов

23:24 16.02.2023

в обществе, которое заставляет людей вкалывать и выживать, остается очень и очень немного времени на воспитание

Андрей Фурсов



Когда мне говорят про поведенческую экономику… Вроде термин нейтральный, но дело в том, что всегда есть контролеры и контролируемые. Поведенческая экономика – это контроль над поведением человека в экономических целях. Поэтому мне это не нравится. Мне не нравится, когда меня контролируют. А я думаю, никому не понравится.



За этим, с одной стороны, лежит реальное развитие науки и техники. С другой стороны, я смотрю на людей типа Грефа... Может, я ошибаюсь, но, как мне кажется, их завороженность искусственным интеллектом – это завороженность поколения, воспитанного на Гарри Поттере. Они это воспринимают как нечто магическое, которое решит все проблемы. Ведь что такое Гарри Поттер? Учиться не надо! Научитесь волшебной палочкой махать, и все будет хорошо.



Это люди с магическим сознанием. И воспринимают они это как некую магию. А вот на конференции под эгидой АНБ 18-го года было очень хорошо сказано: программировать искусственный интеллект будут люди, которые смогут за ним спрятаться и сказать, что так "решил искусственный интеллект". Это безответственная власть. Более того, господствующий слой может вообще полностью спрятаться за искусственный интеллект.



У Станислава Лема есть роман "Эдем". На некую планету прилетают наши космонавты. Там равенство, нет господствующего слоя. Выясняется потом, он есть, но он прячется за чем-то похожим на искусственный интеллект. Всегда нужно помнить, кому выгодно? Вот главный вопрос. Так же как главное мужское слово "нет", главный вопрос ученого: кому выгодно?



В обществе, которое заставляет людей вкалывать и выживать, остается очень и очень немного времени на воспитание. Но ситуация усугубляется, потому что тот же Шваб, ультра-глобалисты говорят, что семья вообще не нужна. Вместо семьи будет полиаморное общество. И семья – это пережиток. К тому же в условиях социального кризиса семья тоже испытывает острые потрясения. Неслучайно, очень часто распадаются семьи эмигрантов. Скажем, люди переезжают в Америку, и там разводятся. Потому что не выдерживают кризиса.



На мой взгляд, нужны две вещи. Первое. Это социальная поддержка со стороны государства. То есть государство должно быть заинтересовано в крепкой семье. Как это было, кстати, в Советском Союзе. И вторая вещь - система образования, которая должна поддерживать традиционные ценности.



У нас же очень часто происходит следующее. Шваб говорит о том, что одна из задач 4-й промышленной революции – это уничтожение суверенитета государств и традиционных ценностей. Мы провозглашаем противоположную вещь. Но 14 октября 2021 года вице-премьер Чернышенко подписывает договор о создании Центра 4-й промышленной революции в России. Да, его сейчас закрыли из-за событий прошлого года. Но это называется, одна рука не знает, что делает другая. Потому что если мы за традиционные ценности, то все эти швабовские вещи нужно гнать отсюда поганой метлой, а не плодить их здесь.