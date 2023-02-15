 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шокирующие подробности рассказали ученики о псевдорелигиозном пансионате в Алматы
23:30 16.02.2023

В конце января силовики провели обыск в благотворительном учреждении, действующем под видом детских пансионатов. На месте нашли иностранную религиозную литературу и учебные материалы, признанные экстремистскими. Ученики заведения рассказали подробности о своем обучении, сообщает Zakon.kz.
К примеру, подросткам рекомендовали при проверке прятать книги.

"Нам говорили, если придут с проверкой, нужно прятать книги, это немного странно. Кроме того, раз в полгода приезжали какие-то люди и учили богослужению. Проповеди он читал, мы, конечно, не понимали, о чем там говорится", – сказал один из постояльцев пансионата телеканалу "Алматы".
Отмечается, что отказаться от коллективной молитвы было нельзя, иначе наставники применяли силу.

Как уточняется, религиозной грамотности парней учили неквалифицированные специалисты.

"Там были свои учителя, которые нас учили. Так как мы подростки и не знаем, какой Ислам на самом деле, все, что они говорили, мы воспринимали за чистую монету. Помню, что один из наших учителей даже сказал, что они работают незаконно. Это сильно настораживает", – поделился один из постояльцев пансионата.
Особо одаренных наставники в пансионатах обещали отправить на обучение за границу.

"Питание было неправильным, медицины не было. Аспирин и зеленый чай – это все, что они давали. Дедовщина была, представьте спящего во сне, просто подходят и бьют его по лицу, чтобы он поднялся на намаз. Это что?" – сказала одна из родителей постояльцев.
Сообщается, что по всей стране подобных пансионатов работает порядка 90 филиалов только от одной организации.

"Мы в свое время заключили меморандум с фондом "Жибек жолы". Их учителя в пансионатах должны были прививать детям культурные ценности. Но они не медресе и не имеют права обучать религии. Недавно мы разорвали с ними меморандум", – сообщил ответственный представитель ДУМК по Алматы Елбек Тасбулатулы.
По мнению теолога Каиргельды, сейчас подобные пансионаты стали рассадником для приверженцев радикальных течений.

"Оно называется "Сулейманджи", сейчас они работают в тени и набираются сил. Во-первых, они не подчиняются религиозному управлению мусульман страны и поэтому представляют серьезную угрозу. Их представителей очень много. Не исключено, что они могут быть и в пансионатах", – сказал теолог Руслан Каиргельды.
Ранее в полиции завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Сейчас правоохранители расследуют и другие преступления, связанные с благотворительными учреждениями, которые работали под видом пансионатов.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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