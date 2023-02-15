Токаев провел телефон-переговоры с Зеленским. Обсуждали поставки урюка и брюквы?

23:32 16.02.2023

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.



Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.



Ранее глава Казахстана призывал Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров.



Елена Беляева