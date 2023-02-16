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Песок на зубах: Центральной Азии нужно сотрудничать, чтобы решить водную проблему, - Н.Акматов
00:59 17.02.2023

ПЕСОК НА ЗУБАХ: ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НУЖНО СОТРУДНИЧАТЬ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ВОДНУЮ ПРОБЛЕМУ
Эксперты предупреждают о нарастающем дефиците пресной воды в регионе. Уже через семь лет ключевые водные артерии Центральной Азии – реки Амударья и Сырдарья – могут обмелеть на 10–15 %. Как решить проблему и спасти регион от масштабной нехватки воды – в материале Ia-centr.ru.

Три ключевых фактора для улучшения ситуации с водой в Центральной Азии
Дефицит воды и засуха - проблемы, которые могут поставить все планы развития стран Центральной Азии под угрозу срыва. Практически все цели, о которых сейчас говорят местные политики, - рост доходов, снижение безработицы, создание новых рабочих мест и снижение объемов трудовой миграции - все эти планы и мечты могут быть перечеркнуты, если водная проблема в регионе не будет решена.

Простая арифметика. Объем доступных водных ресурсов в Центральной Азии постепенно сокращается, но население при этом растет. За 30 лет число жителей региона выросло почти в два раза и достигло 75 млн человек. К 2050 году численность региона должна превысить 94 млн человек. Растущее население - ценный ресурс, который может помочь усилить экономику региона, но в контексте воды это в первую очередь растущая нагрузка.

Нехватка воды уже всерьез бьет по населению Центральной Азии. Засуха приводит к потере урожая и массовой гибели животных. В 2021 году из-за нехватки воды в Мангистауской области Казахстана число павшего скота достигло 3000. Дефицит поливной воды за последние годы неоднократно приводил к потере урожая фермеров в Киргизии.

Дефицит воды - проблема, которая требует скорейших масштабных мер. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо обратить внимание на три фактора.

Износ инфраструктуры
На данный момент инфраструктура водного хозяйства в Центральной Азии достигла предельного срока эксплуатации, требует скорейшего обновления и модернизации. Наследие СССР в виде масштабных гидротехнических сооружений фактически проедено.

Часть объектов уничтожена, часть находится в критическом состоянии. Тому подтверждение - участившиеся случаи аварий на водопроводах и иных объектах инфраструктуры. По данным специалистов, сейчас из-за износа инфраструктуры около 50 % воды теряется по пути.
Решение проблемы требует проведения масштабных дорогостоящих работ по ремонту, модернизации и созданию новых гидротехнических объектов. Нужно прокладывать новые каналы, водопроводы, копать скважины и строить новые водохранилища.

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Рациональное использование ресурсов
Отдельная тема - эффективность использования имеющихся ресурсов. Мало того, что из-за износа инфраструктуры часть воды теряется по пути, так и та жидкость, что доставляется до потребителя, тратится крайне расточительно.

По данным Северо-Западного университета A&F (Шаньси, Китай), в Таджикистане птицефабрики используют в 61 раз больше поливной воды, чем на аналогичных объектах в Китае, животноводы Узбекистана на выращивание свиней тратят в 10 раз больше воды, затраты туркменских фермеров на выращивание хлопка-сырца в 42 раза выше, чем в КНР.

Низкая эффективность объясняется устаревшими технологиями - например, вместо капельной ирригации местные фермеры используют поверхностное орошение. Помимо этого, нередки проявления обычной халатности и бесхозяйственности.

По мнению экспертов, внедрение современных технологий увеличит производство продукции растениеводства почти в два раза. При реализации подобного сценария наибольший выигрыш мог бы получить Казахстан, наименьший, но тоже существенный - Узбекистан.

Для того чтобы изменить нынешнее положение вещей, потребуются деньги, специалисты, а также перемены в мышлении местных жителей. Пока что столь расточительные действия на фоне нарастающего дефицита воды в Центральной Азии выглядят как минимум безответственными.

Координация усилий
Допустим, каждая из стран найдет деньги и специалистов, которые необходимы для модернизации инфраструктуры и повышения эффективности водопользования. Даже в этом случае решить проблему будет невозможно без полноценного регионального сотрудничества.

Немалая часть стратегически важных сооружений находится на границах стран региона, при этом тема распределения имеющихся водных ресурсов конфликтна, стороны не склонны к компромиссам и тем более скоординированной деятельности.

Отсутствие согласованности в использовании водных ресурсов ведет к серьезным наводнениям в странах, расположенных в нижнем течении (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), и к летней засухе и нехватке электроэнергии - в странах в верхнем течении (Киргизия и Таджикистан).

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Сотрудничество между странами Центральной Азии по теме водопользования подразумевает не только серию политических решений. Для решения проблемы необходимо проведение масштабных скоординированных работ по модернизации ирригационных систем в Казахстане и Узбекистане, а также восстановлению разрушенных после распада СССР гидротехнических сооружений в Киргизии и Таджикистане.

Стоимость подобных работ измеряется сотнями миллионов долларов. Вроде бы дорого, но бездействие обходится дороже.

Согласно оценке Регионального экологического центра (РЭЦЦА), из-за недостаточного сотрудничества по вопросу водопользования страны Центральной Азии ежегодно теряют более $4,5 млрд.
Среди прочих в эту сумму входят: снижение продуктивности сельского хозяйства, повышение цен на энергоресурсы, затраты на поддержание энергобезопасности.

Нурбек Акматов
16.02.2023

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676584740


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