 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве уволили зажравшихся миграционных чинуш. За отказ в убежище латвийскому писателю
01:20 17.02.2023

Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю

16 февраля 2023,

Текст: Ольга Иванова
Замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Игорь Дудник уволен за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что Дудника уволил глава МВД России Владимир Колокольцев. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева, сообщает РИА "Новости".

По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Отмечается, что писатель был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в ряде стран за активную гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке Донбасса.

"Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано", – рассказала Волк.

Она также добавила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.

Источник - взгляд
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