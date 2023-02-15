В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?

07:08 17.02.2023

В РФ начались испытания новейшего беспилотника ТрАМП



Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в настоящий момент транспортный беспилотник ТрАМП, который произведен на территории РФ, приступил к наземным испытаниям. При этом, первый полет данного БПЛА произойдет в апреле.



Уточняется, что этот беспилотник может доставить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров. При этом, крейсерская скорость дрона может достичь 195 километров в час.



"Сейчас разработчики тестируют ТрАМП на земле. Они проверяют работу системы, механизмы управления и другие параметры. Вскоре будет произведена серия пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров", - добавил источник.



Антон Тихонов