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|В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?
07:08 17.02.2023
В РФ начались испытания новейшего беспилотника ТрАМП
Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в настоящий момент транспортный беспилотник ТрАМП, который произведен на территории РФ, приступил к наземным испытаниям. При этом, первый полет данного БПЛА произойдет в апреле.
Уточняется, что этот беспилотник может доставить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров. При этом, крейсерская скорость дрона может достичь 195 километров в час.
"Сейчас разработчики тестируют ТрАМП на земле. Они проверяют работу системы, механизмы управления и другие параметры. Вскоре будет произведена серия пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров", - добавил источник.
Антон Тихонов