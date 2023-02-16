Одиночество Путина. Забытый..., - Владимир Семенко

08:34 17.02.2023 Одиночество Путина

В преддверии судьбоносных событий усиливаются плохо завуалированные информационные атаки на Президента

Владимир Семенко



Помнится, в далеком 2003 году была такая нашумевшая статья небезызвестного Станислава Белковского. В той памятной статье легендарный политтехнолог (никак не связанный со спецслужбами, что совершенно естественно для политтехнолога такого уровня) предсказывал скорое падение ВВП, переход России в режим парламентской республики и приход к власти неформального лидера "семибанкирщины" Михаила Ходорковского*. С тех пор много воды утекло, и последующие события наглядно показали, что и столь продвинутые и информированные люди могут ошибаться.



Мы, разумеется, ничего подобного предсказывать не будем, а просто в нашем обычном стиле продолжим свои наблюдения над реальностью.



А в ней громкие события выстраиваются в весьма интересный ряд. Помнится, недавно многие дружно обсуждали заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета, который рассказал, как Путин ему лично, как посреднику на переговорах, в мае прошлого года обещал не убивать Зеленского. Что не было опровергнуто г-ном Песковым, сказавшим, между прочим, что такие сюжеты вслух не обсуждаются. То есть отставник Беннет, можно сказать, злостно нарушил неписаные правила и крупно "засветил" российского президента. Из чего простой читатель сделал сермяжный вывод, что солдаты-сержанты, младшие офицеры и прочие вояки могут сколько угодно убивать друг друга, но с какого-то уровня власти участники военного конфликта становятся как бы неприкасаемыми. А аналитики осторожно предположили, что израильтянин действует с подачи мировой закулисной власти, стремящейся подставить не вполне подконтрольного ей российского лидера.



Но вот новая сенсация. Но на сей раз – не от "западников", а от ближайшего окружения. Виновник – личный кум ВВП Виктор Медведчук, о котором мы недавно писали. Последний ни много ни мало – заявил о том, что якобы Порошенко где-то сразу после 2014 года просил его, Медведчука, как посредника (опять посредник!) уговорить (!) Путина просто забрать Донбасс, от которого для Украины исходило и исходит столько проблем, а тот якобы упорно отказывался, ссылаясь на Минские соглашения и подтверждая свою приверженность принципиальной позиции, что Донбасс – это территория Украины. Причем, что интересно: Песков снова, как и в предыдущий раз с Беннетом, отказался комментировать это!



Итак, что же получается? Мы не знаем, правда ли то, что сказал Медведчук. Если неправда (как полагают многие), то, на первый взгляд, совсем не ясно, зачем он это говорит. А также почему Песков не опровергает этого прямо, вместо чего снова повторяет общеизвестные истины про плохое поведение официального Киева по отношению к Донбассу… Медведчук близок к российскому президенту, но в данном случае в типичном для себя стиле явно ведет двойную игру. Если соотнести его слова с недавними признаниями той же Меркель о том, что никто с западной и украинской стороны и не собирался выполнять Минские соглашения, а просто была нужна передышка для восстановления, переобучения и перевооружения ВСУ, то фигура российского президента предстает в каком-то, мягко говоря, странном, причудливом свете. Стало быть, "слить" его пытается не только Запад, но и те, кто принадлежит к его ближайшему окружению? (Где-то в соцсетях уже промелькнуло суждение о том, что Медведчук работает на "либеральную башню").



И все это происходит незадолго до нового послания президента Федеральному собранию, от которого весьма информированные люди ждут каких-то судьбоносных заявлений именно касательно СВО!



К изложенному остается добавить лишь еще один любопытный факт. Крупный российский бизнес отказался перечислять дополнительные "добровольные" взносы в бюджет в размере 200–250 млрд. руб., довольно невежливо проигнорировав неформальную просьбу Путина. Тем самым так же, как и Беннет с Медведчуком, нарушив неписаные правила и выказав явное неуважение президенту России. Столь зловеще-странное (не знаем, как иначе сказать) поведение знаковых фигур по отношению к ВВП может нравиться все меньше и меньше…



*иностранный агент



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КомментарииН

Юрий

Шеметов

16 февраля 2023 в 18:20

Нет, Путин не одинок! Сегодня Путин возглавляет РФ-ию, за ним - Россия и русский народ, который верит в победу и торжество справедливости, установленной по божеским законам, а не жидобандеровским "правилам" сионистского фашизма и организованного преступного сообщества Запада (ОПСЗ) В 1990 г Россия согласилась играть по сатанинским правилам, установленным ОПСЗ. Изначально было понятно (но не всем!), что "сатана там правит бал", и что это игра с самим дьяволом. Коготок увяз, но не безнадежно, вырвать его можно и нужно! Все куплю, сказало злато, нет, все возьму, - сказал булат! Броня крепка и танки наши лучше. Нужна только вера в свою правоту и воля к победе! Наше дело правое. Враг будет разбит, сатана будет повержен. Победа будет за нами! Аминь.



Александр

Дмитриев

Сегодня в 00:52

Юрию Шеметову.



Дорогой Юрий=Земледелец! Только что разместил свой пост,не читая Твоего. И вот с удивлением обнаружил,насколько же они близки друг другу. Мы с Тобой и иже с нами,а нас тьма,находимся в основании пирамиды=конуса,которое как фундамент,держит всю пирамиду,весь конус.



О нас говорят - до царя далеко,до Бога высоко. А Путин между нами и Богом. Который поддерживает его Сверху,а мы Снизу. Остальные,кроме опричнины=разведки - так или иначе - носят на себе следы завистника Курбского. Эдакие курбчане. Здравствовать и работать. Словом=смыслом. А это сильное оружие. Согласись.



Геннадий

Сергеев

Сегодня в 05:13

Никакие страхи про "жидобандеровские правила сионистского фашизма" не замажут преступления конкретных предателей России, конкретно исполняющих и ныне "бюджетное правило",

Пост Виктора Степанова (ниже) - честная позиция,и браво ему!



Виктор

Степанов

16 февраля 2023 в 19:25

Автор затронул тему, которую не следовало бы затрагивать. Путина обижают, а Песков не заступается.Такое положение вещей сложилось от равнодушия большинства населения, как в истории с Николаем 2. Сам погиб,семью сгубил и империю на ветер пустил. Большевики по лоскуткам собирали. Горбачев хитрее поступил, страну обменял на премию. Равнодушие населения год от года растет из-за полного отсутствия как-то контролировать власть. Но наиболее наглядный пример с историей Наполеона 3, когда население спохватилось, образовало Парижскую коммуну,но было поздно. Продажная буржуазия картечью рассеяла восставших.



Людмила

Федорова

16 февраля 2023 в 21:12

Бывшие у власти и у руля слили советскую власть, и ВВП не исключение. Однако подражание Западу, насаждение бандитского капитализма ничего хорошего не принесло.

Как мне кажется это, наконец, дошло и до нашей власти, до президента. Но капитализм и олигархия утвердились, пустили свои корни и отдавать их не намерены, не хотят В этом вся проблема. А возможна ли расприватизация? Вопрос этот даже на мой женский взгляд кажется не простым. В условиях СВО нам еще не хватает гражданской нестабильности внутри собственной страны. Против нас Запад, а это сильный противник. Если что, как в Великую Отечественную всем народом пойдем.



Георгий

Писташитамов

16 февраля 2023 в 22:33

Галковский заявляет что после февраля 1917г, нет ни одной кинохроники с Николаем вторым и его семьей.



Где и кто последний раз видел настоящего Путина? Мужа Людмилы, отца Кати и Маши?



Биометрия утверждает - двойник! Big Data вторит - кроваво-еврейский.



Александр

Дмитриев

Сегодня в 01:07

Виктору Степанову.



Уважаемый Виктор=Победитель! Читая Твои посты,я все более вспоминаю грибоедовское "горе от ума". Ума много,а с ним и горя. Иеще оттуда же. "Служить бы рал - прислуживаться тошно". По смыслу,не дословно.



Ты мне скажи честно,ты здесь,в Блогах служишь Путину или прислуживаешь. Или же от тошноты хочется его пнуть любым образом. Я,например,служу,служил и буду служить. Как только что прочитанный мною Юрий Шеметов. Определяйся,наконец.



А что касаемо Пескова, не нам судить. Разведка знает,что делает. И нам ее секреты недоступны. Я верю Путину. По глубинной своей чуйке. И с меня этого довольно. За это и готов нести ответ. Пред Богом и пред Расеей моей Матушкой. Находиться сейчас в раздрае - преступление перед Нею. Здоровья душе и телу!



Александр

Дмитриев

Сегодня в 01:40

Людмиле Федоровой.



Людям Милая! Прочел внимательно Твой обтекаемый пост и теперь уже окончательно убедился,что Ты не людям Милая,А самой себе. Таже степановская болезнь "горя от ума". Плюс гендерные метания между женщиной и нет. А в итоге - мелкотравье и верхоглядство,присущее объективно женской евиной логике.



Бывшие у власти и у руля слили советскую власть, и ВВП не исключение." Вот пример. Да,верха слили Советскую власть. Но именно ВВП здесь и есть ИСКЛЮЧЕНИЕ. Пойми ты,женская голова, Путин - РАЗВЕДЧИК. Не два, три и более раз - ВЕДЧИК. А РАЗ. Один только Раз.



Я зз и з года прожил вместе с разведчицей. Талантливой но с болтливым языком. За что была и выперта с разведки. Мне ли не знать особую стать людей этой категории.



Путин первый в истории РОссии Государь - Разведчик. Первый. Понимаешь. Похоже,нет. Тогда оп чем речь. в нашу сечь. "Кого люблю,тех обличаю и наказываю"(И.Христос).



А Тебе,Людмила всегда был,есть и буду бесконечно благодарен за уроки,которые Ты мне преподала. А я был и остаюсь понятливым учеником. Здоровья телу и душе!



И тем не менее - представляю,как взыграет сейчас Твое ретивОе женское неуемное сердце. А на кажется - всегда крестятся,между прочим." Не плачь, Девчонка". И "ты уже не мальчик,старый барабанщик".



Александр

Дмитриев

Сегодня в 02:45

Георгию Писташитамову.



Никакую вероятность,кроме Ста,кроме Нуля

Исключать мы вряд ли вправе,

Но,даст Бог,и будь Твоя -

Справедливой на поверку

Вдруг окажется. Тогда -

Конец Света Неизбежен.



С трудом верю,господа.

Не затем Отец Небесный -

Себе в помощь Чела взял,

Что потом так бессердечно,

Чадо смертью наказал.



Red

Nadia

16 февраля 2023 в 20:14

Если Путин не может сменить реально ни одного чиновника, то зачем место занимает?



Александр

Дмитриев

Сегодня в 01:53

СОМНИТЕЛЬНО КРАСНОЙ НАДЕ



Вот еще один образчик женской логики. У ВВП особа стать , ему ,России как - лишь надо верить. По одной только ФАМИЛИИ его. Он - наш Единственно Спасительный сегодня ПУТЬ. Данный РОссии Богом. Как очевидное может быть невероятным.



А так . По человеческой греховной глупости. Я сам с усам. Видал вас там. Макар куда - телят не гнал. Смешно до слез.Среди берез. Мне б седни дуб. Был бы не глуп.



Аркадий

Болашенко

16 февраля 2023 в 21:38

Red Nadia

Сегодня в 20:14

Если Путин не может сменить реально ни одного чиновника

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Может. Только убирает с постов не Набиуллину или Силуанова, а как не странно, опытного и патриотичного Рагозина.



Аркадий

Болашенко

16 февраля 2023 в 21:51

Назначил Рагозина каким-то консультантом в действующих войсках СВО. Это похоже на издевку. На фронте штатских советчиков, без прав, посылают на малые буквы.



Александр

Дмитриев

Сегодня в 02:20

Аркадию Балашенко.



Мой дорогой,старый ,уважаемый друг(ой)! Вот и Ты туда жен,за компанию,как тот жид,который удавился. У Путина в запасе много Благосклонного к нему Времени. И его главнря стратегема не снимать ,а заменять,одних,и склонять других встать на ПУТЬ ИСТИННЫЙ.



Чтобы и Набиуллина,и Силуанов и многое-многие другие - поняли,наконец, что впереди только Коммунистическое Будущее. Не по чье-то прихоти,а по Велению Времени. И всех,кто так или иначе,связал свою судьбу с Россией - Путин хочет ПРИНУДИТЬ мирным путем к признанию неминуемого. Неизбежного.



Какой резон? А тот,чтобы дети этих несчастно заблудших, в будущих поколениях, не имели бы оснований к гражданской треклятой междуусобице. Кстати,Бандеровщину Сталин успокоил именно таким образом. Отправив их с согасия их верхов в наши дв таежные места.



И они таких здесь добрых дел наворочили,что я, лично проживший вместе с ними и учивших их детей, - до сих пор прихожу в восхищение. Лихо сидело тихо,пока иуда Хрущев его не разбудил.



Гле сейчас Санька Сердюк,защитник Иуда. Пообещавший глупцам-хитрецам Коммунизм в 80-м. Хрущев внедрен,возглавил и извратил. Это покруче,чем разделяй и властвуй. Надо уметь кошку иметь,чтобы ,сучка,не карябалась.

Здоровья душе и телу!



Red

Nadia

Сегодня в 09:00

Аркадию.

Рогозин? Профи? Вы о чем? Трепло и конъюнктурщик.



Andrey

Korobeynikov

Сегодня в 00:33

Уважаемый автор! Что -то не наблюдаю я одиночества Путина. Постоянно среди людей-чиновников, иногда и среди простых граждан. Интересно, играет ли Владимир Владимирович в биллиард? Я не просто так спрашиваю, а с намеком. А в шахматы? Тоже с намеком. Не может Верховный Главнокомандующий быть в одиночестве. Не может! Свита делает короля!(поговорка)

" Мне досталась здесь на сайте

Очень маленькая роль,

В ней всего 4 слова:

"Мы прорвемся, мой король!"



10 выпадов рапирой

И, когда свободен путь

Умирающий противник

Мне клинок вонзает в грудь." (Максим Леонидов, "Мы прорвемся, мой король")



Александр

Дмитриев

Сегодня в 02:27

АНДРЕЮ С НИЩЕЙ КОРОБУШКОЙ



Чем полна Твоя коробушка?

Нищетою наших дней!

Ты найди ину у зазнобушку,

И как можно - поскорей.



Александр

Дмитриев

Сегодня в 00:36

Авторский блог Владимир Семенко 17:26 16 февраля 2023

Одиночество Путина

В преддверии судьбоносных событий усиливаются плохо завуалированные информационные атаки на Президента

Владимир Семенко

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ВЛАДИМИРУ СЕМЕНКО



Вершина конуса-горы судьбою одинока,

Бояре, опричь и цари заложены глубоко,



Не одинок он в трех местах –

Они с ним рядом – в трех верстах:



В разведке, в Боге и во мне, -

Фундаменте в любой стране.



Геннадий

Сергеев

Сегодня в 05:31

Александру Дмитриеву.



Уважаемый Александр!

Вы и вправду не видите страшных разрушений России за последние 22 года (и продолжающиеся сегодня), или не желаете видеть? И даже вникать в эзопов язык автора статьи?

Мы оба находимся на пороге Вечности, не знаем только, когда откроется Дверь и кого окликнут.

Зачем же перед этой Вечностью лукавить? Кого бояться? Какое местечко "в раю" этим заслужить? Или потешить-успокоить собственный тревожный дух, кричащий о беде?

Ведь об этой Беде уже в открытую говорят на "центральных" (фактически - Золотого тельца) телевизионных каналах.



Rubik

Krab

Сегодня в 09:10

Ни какой это не Александр Дмитриев. За излишнюю болтливость был изгнан с сайта. В результате бурной деятельности таких БОЛТЛИВЫХ был закрыт форум читателей сайта газеты "Советская Россия". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676612040





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