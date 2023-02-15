Новейшая японская ракета Н3 не смогла оторвался от земли. Хорошо хоть не взорвалась...

09:25 17.02.2023

Не от винта: в Японии первый за 29 лет запуск тяжелой ракеты-носителя Н3 завершился неудачей

Лина Дорофеева

Она так и не оторвалась от земли

Японская ракета не взлетела из-за отказа в работе твердотопливных ускорителей. В итоге космический корабль так и не оторвался от земли, пишет Kyodo.



Трансляцию с провальным запуском посмотрели 80 тысяч человек. В разработку ракеты вложили 1,5 млрд долларов. Следующая попытка запуска Н3 может состояться через неделю.



Стоит отметить, что в 2020 году также был отложен запуск данной ракеты. Причиной стали помехи в работе основного двигателя.



Ранее Readovka писала о том, что последние события со сбитыми воздушными объектами не указывают

на внеземную активность.



