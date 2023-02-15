Турки против Блинкена: неуместный визит

10:38 17.02.2023

Haber7

Турция



Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию

Читатели Haber7 выступили против визита госсекретаря США Блинкена в Турцию



Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию, сообщает Haber7. Он направится в зону землетрясений и ознакомится с работами по ликвидации последствий стихийного бедствия. Читатели портала не приветствуют этот визит. "Приезжаете посмотреть на свое творение, убийцы?" - пишут они.



Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию. После Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Блинкен направится в зону землетрясения в Турции. На авиабазе Инджирлик в Адане госсекретарь ознакомится с работами по ликвидации последствий стихийного бедствия.



Госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken) посетит авиабазу Инджирлик в турецком городе Адана после землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. Далее Блинкен отправится в Анкару, где проведет переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) и другими турецкими официальными лицами относительно поддержки, оказываемой США Турции и ее народу в связи с землетрясениями, а также укрепления сотрудничества с Анкарой как союзником по НАТО. Кроме того, Блинкен поблагодарит турецкое правительство за оказание помощи Сирии, которая также сильно пострадала от землетрясения.



Из Турции отправится в Грецию



После контактов в Турции госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом (Nikos Dendias), а также лидером партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА) Алексисом Ципрасом (Aleksis Çipras) по сотрудничеству в сфере обороны и энергетической безопасности. Блинкен также примет участие в заседании Стратегического диалога США - Греции 21 февраля.



Визит генсека НАТО в Турцию



Согласно заявлению министерства иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля 2023 года с целью продемонстрировать солидарность Североатлантического альянса перед лицом катастрофы, вызванной землетрясениями с эпицентром в Кахраманмараше, и выразить соболезнования. Ожидается, что генеральный секретарь Столтенберг встретится с министром Чавушоглу в Анкаре. В дальнейшем планируется посещение зоны землетрясения, где при участии НАТО и союзников по альянсу проводятся мероприятия по реагированию на стихийное бедствие и оказанию гуманитарной помощи.



Комментарии читателей



Эрсан Кара

А F-16 тоже привезет?..



ДУРСУН

Приезжаете посмотреть на свое творение, убийцы?



Гость

Лучше не приезжайте, не надо.



Али

Приезжает проверить, разбиты ли мы.



родина

Это очень опасно...



Гость

Что здесь делать тем, кто притворяется союзником и является врагом?



Гражданин6060

Закройте Инджирлик, чтобы они больше не могли создавать подпольные организации.



Гражданин ТР

Держитесь от нас подальше.



Осман ходжа

Визит в такое время очень многозначителен... США не думают о нашем благе... Осторожно...



Олджай

Подозрительно все и все прибывающие из этой Америки.



Мурат

Эти люди для благого дела не приедут.



Серкан

Пусть не приезжает, мы не верим в его искренность.



Из Ризе

Собирается дать наставление грекам.



Трр

Кто знает, что они, черт возьми, задумали?



Хусейн

Мы любим гостей, но не любим врагов. Пусть не приезжает.



Фкурт

Блинкен приедет на Инджирлик, будет землетрясение, высадка с американского корабля, и разразится конфликт.



Гость

Давайте встретим его лозунгом "Янки, идите домой", пусть увидит турецкое гостеприимство.



Харуноглу

Не принимайте от них ничего.



Гость

Не верь им, Турция.



педагог

Этот человек приезжает не к добру. Задумал переворот?



Гость

Прибывает проверить ядерные бомбы на базе.



Патриот

Не пускайте этих людей в страну.



исрафиль ченгель

Закройте американские базы, прогоните негодяев, у них нет других занятий, кроме предательства.



Гость

После того как наше государство соберется с силами, нам не нужны в нашей стране никакие американцы, ни военные, ни простые люди.



Мехмет Али

Опять какой-то план, зачем Индиржлик, интересно?



гость

После всего зла Инджирлик нужно закрыть для США.



Народ

И преступник возвращается на место преступления!