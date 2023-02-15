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Российские выборы: жеваная жеванина, - Р.Фахрутдинов
10:42 17.02.2023

Выборы-2023 определят вторую партию страны
Новые регионы России окажут влияние на итоги выборов в стране

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Российские партии начинают активную подготовку к Единому дню голосования. При этом, как выяснили социологи, СВО – важная, но не единственная тема, которая волнует избирателей. С какими программами партии пойдут на выборы, кто из них лидирует в опросах общественного мнения и каковы настроения избирателей в новых регионах страны?

СВО объединяет общество

"За прошедший год поддержка СВО выросла с 65% до 68%. Это станет общим фактором для всех партий в ходе Единого дня голосования. 80% россиян считают важными промежуточные итоги СВО. И эта повестка – главная для всех участников ЕДГ", – пояснил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Об этом он рассказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "ЕДГ-2023: партии перед началом избирательной кампании". Напомним, в сентябре в 20 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будут избраны депутаты 20 законодательных собраний, а еще в 11 субъектах пройдут муниципальные выборы.

По мнению экспертов, несмотря на межпартийные дискуссии по вопросам идеологии и экономики, среди партий наблюдается консенсусный подход к СВО. "Очевидно, после ЕДГ-2023 партийная коалиционность усилится как на уровне законодательных собраний, так и на уровне губернаторов", – считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

"Действительно, все политические силы активно участвуют в гуманитарной помощи новым регионам и войскам. Это их объединяет. Мериться объемами гумконвоев смысла нет, все идет на пользу нашей Родине", – добавил модератор дискуссии, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Конкуренция как благо

"Исследование ВЦИОМ показало, что электоральные позиции трех из пяти парламентских партий – кроме ЛДПР и СР – изменились за прошедший год", – пояснил Мамонов. По его словам, рейтинг ЕР вырос с 31% до 39%, а КПРФ и "Новые люди" ослабили свои позиции. Так, если в феврале прошлого года 7% хотели бы проголосовать за НЛ, то теперь – всего 4%. Для КПРФ эти значения составляют 16% и 11% соответственно.

"При этом Северо-Западный и Центральный федеральные округа – наиболее проблемные для ЕР. Здесь сказывается обычный для всех выборов "эффект столичных территорий". У остальных партий дифференциация по округам меньше", – сказал он.

"Тем не менее ЕР выиграет практически все кампании в тех регионах, где она представлена", – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что несколько единороссов участвуют в СВО – это Дмитрий Саблин, Сергей Сокол и другие. Партия активно поставляет гуманитарные грузы в новые регионы и поддерживает семьи участников СВО. "Поэтому борьба на выборах будет идти за второе место, – сказал Данилин. – Причем, уверен,

партия, которая станет второй в новых регионах, будет претендовать на звание второй и в целом по стране".

"Главные интриги: смогут ли "Новые люди" доказать избирателю, что они все еще новые? Какая судьба ждет ЛДПР? Ведь это первая их кампания без Владимира Жириновского. Какие будут позиции у КПРФ в отношении СР, продолжится ли их понижающийся тренд?" – задается вопросами эксперт.

И если в целом по России главная борьба за второе место пройдет между ЛДПР и КПРФ, то в новых регионах позиции либерал-демократов ощутимо сильнее, считает президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"У КПРФ – разрыв между архетипами "бунтаря" и "простака". ЛДПР – это партия с образом "шута", который при Жириновском переходил в "мудреца". Теперь же ЛДПР – "простак-лоялист". СР не может выбрать между лояльностью власти и некоторой долей оппозиционности", – сказал он.

"Что касается ЕР, то у нее сложился образ заботливого "воина", наступательного, динамичного, добивающегося результата и в то же время демонстрирующего заботу", – добавил спикер. "В общем, политическая конкуренция в России жива, и это благо для нашей страны", – подытожил эту часть дискуссии Алиев.

Россияне снимают "черные очки"

Важно, что ЕДГ-2023 пройдет на фоне повышения доверия избирателей ко всей системе власти: выросли показатели президента, Госдумы, Совета Федерации, глав регионов, отметил социолог Мамонов. "Кроме того, мы видим ослабление "эффекта черных очков". Например, 70% граждан считают, что российские компании смогут заменить иностранцев в авиапромышленности, в производстве бытовой техники и по другим направлениям. Также мы фиксируем снижение уровня протестных настроений", – сказал он.

"При этом электорат нашей страны можно разделить на "три России". Первая: "Россия воюющая" – это участники СВО и регионы прямого столкновения. Вторая: "Россия глубинная" – это мобилизованные, их семьи. И "Россия столичная", которая думает: "Нас это не коснется" и "все быстро закончится", – пояснил Минченко.

"Есть еще четвертая – "Россия уехавшая". Это наши граждане, и с этой группой партиям тоже надо работать. Но пока этим занимаются только "Новые люди", – добавил политолог. При этом партии должны понимать: изобрести единый месседж для всех групп не получится. Успехом будет считаться, если партия придумает один месседж хотя бы для двух групп.

Планы и прогнозы

"ЛДПР победит на выборах в четырех новых регионах, у нас будет крупнейшая фракция в каждом законодательном органе. Такие фигуры, как Виктор Бут – наше кадровое преимущество", – подчеркнул Наумов. По его словам, лидер партии Леонид Слуцкий пойдет на президентские выборы в 2024 году и займет второе место.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов считает, что КПРФ займет второе место после ЕР, при этом для коммунистов "второе место – вынужденное отступление". Он также отметил, что СВО для региональных выборов – не определяющая повестка. Алиев оспорил этот тезис, потому что социология, экспертные оценки и партийные исследования говорят об обратном.

"В СВО погибли 13 членов партии, в том числе – депутаты, и больше 100 коммунистов получили ранения. Также мы отправляем 105-й гумконвой на передовую", – напомнил Обухов и добавил: если ЕР будет использовать тему СВО на выборах, то "у КПРФ такой задачи нет – для партии работа в зоне СВО естественна".

Иначе на контекст избирательной кампании смотрят в "Справедливой России". По их мнению, "главная проблема в стране – демография". "Поэтому эсеры идут на выборы с идеей выплаты материнской зарплаты тем, у кого три ребенка или более. Также мы предложили отменить пенсионную реформу в новых регионах, увеличить стипендию студентам, ввести единый стандарт мобилизованных", – сказал Дмитрий Гусев, первый замглавы фракции СР в Госдуме.

В свою очередь "Новые люди", помимо СВО, акцентируют внимание на экономике и бизнесе. Поэтому партия запустила проект по поддержке предпринимателей "Я в деле", сказал первый замглавы фракции НЛ в Госдуме Владислав Даванков. "Партия движется к новой промышленной политике. Мы должны поддерживать наших производителей. В самом начале СВО мы предложили более 70 идей как сохранить нашу экономику – свыше 30 было принято", – напомнил депутат.

Что касается ЕР, то это "партия общей судьбы" со страной, а тыл и фронт должны быть вместе, считает замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. "Принципы партии: динамизм, подход к каждой кампании с чистого листа и образ будущего, который будет соответствовать видению каждого избирателя", – пояснил единоросс.

Источник - Взгляд
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