 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 17.02.2023
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Четверг, 16.02.2023
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Среда, 15.02.2023
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Выгоды Газового союза для Казахстана и окрестностей, - С.Смирнов
10:44 17.02.2023

Выгоды Газового союза

Владислав ЮРИЦЫН

Аналитик энергетического рынка Сергей Смирнов о региональном рынке газа, газификации Казахстана и экспорте "голубого топлива"

Источник - zonakz.net
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