Шары продолжают "трясти" Америку, - Вл.Овчинский

10:45 17.02.2023 Шары продолжают "трясти" Америку

Китайские аэростаты стали "головной болью" для США



Владимир Овчинский



Байден обратится к нации о воздушном шаре - шпионе



The Washington Post написал 15 февраля 2023 года, что президент Байден выступит с публичными заявлениями 16 февраля 2023 года о предполагаемом китайском воздушном шаре-разведчике и трех неопознанных воздушных объектах, сбитых администрацией в последние дни (согласно источникам, знакомыми с планами президента США).



14 февраля 2023 года официальные лица Байдена представили сенаторам секретный брифинг о воздушных объектах, что побудило некоторых республиканских законодателей призвать Байдена обратиться к нации по поводу инцидентов. Законодатели США выразили разочарование в связи с тем, что "после десятков миллиардов долларов, потраченных на изощренную оборону Америки, низкотехнологичным объектам загадочного происхождения удалось проникнуть в воздушное пространство Северной Америки".



У законодателей осталось много вопросов без ответа, и некоторые из них пообещали тщательно изучить бюджет и возможности Североамериканского аэрокосмического командования.



"Последние инциденты показывают, что у нас есть реальные пробелы, когда дело доходит до охраны нашего воздушного пространства, и нам нужно лучше понимать ситуацию и лучше знать, как именно реагировать", - сенатор Сьюзан Коллинз из штата Мэн, республиканец.



"Если есть пробелы, вызванные нехваткой оборудования, датчиков или более совершенных радаров, министерство обороны должно предоставить нам эту информацию. Тот факт, что военные смогли так быстро действовать по этим последующим объектам, вызывает очень серьезные вопросы о том, почему они не действовали быстро по первому", - добавил Коллинз.



После того, как были обнаружены и сбиты еще три неопознанных устройства, официальные лица США объяснили всплеск инцидентов отчасти тем, что НОРАД усилил способность своих радарных "ворот" обнаруживать небольшие объекты на больших высотах, движущиеся с малой скоростью.



"Радары, по сути, фильтруют информацию на основе скорости. Таким образом, вы можете установить различные ворота - мы называем их воротами скорости - которые позволяют нам отфильтровывать низкоскоростные помехи", - сказал генерал Глен ВанХерк, возглавляющий NORAD, во время телефонного разговора с журналистами.



Северное командование США ранее в этом году запросило у Конгресса дополнительные 29,8 млн долларов на закупку информационно-технологического оборудования и оптимизацию инфраструктуры для искусственного интеллекта и машинного обучения в объединенном оперативном центре.



Возможности США по обнаружению воздушного пространства не всегда были приспособлены для обнаружения таких объектов. ВанХерк и другие официальные лица говорят, что по крайней мере три китайских разведывательных аэростата пролетели над Соединенными Штатами во время администрации Трампа и не были немедленно обнаружены.



"Разведывательное сообщество постфактум оценило эти угрозы от дополнительных средств сбора и сообщило нам об этих воздушных шарах, которые ранее приближались к Северной Америке или пролетали через нее", - сказал ВанХерк, добавив, что у NORAD есть "пробел в осведомленности о домене, который мы должны устранить".



Завершая брифинг во вторник, главный республиканец в подкомитете Сената по боевой готовности сенатор Дэн Салливан подчеркнул, что инцидент подчеркивает серьезность "пробела в области осведомленности", о котором ВанХерк предупреждал законодателей в течение многих лет.



"У нас должны быть системы и возможности, которые могут поймать медленно движущийся воздушный шар, которые могут подобрать гиперзвуковую ракету, летящую в восемь-девять раз быстрее скорости звука, которая может поймать низколетящие крылатые ракеты", - сказал Салливан.



NORAD уже давно использует Северную систему предупреждения, линию радаров ближнего и дальнего действия на севере Канады и Аляски, а также сеть истребительных баз для реагирования.



Но в отчете 2022 года Центра стратегических и международных исследований использование НОРАДом технологий и процессов принятия решений времен холодной войны было названо устаревшим. Один из его авторов, эксперт по противоракетной обороне Том Карако, сказал, что, хотя NORAD экспериментирует с машинным обучением и искусственным интеллектом, ему необходимо использовать их более широко, чтобы анализировать массивы данных, собранных его радарами, для выявления потенциальных угроз.



"Нельзя защищаться от того, чего не видишь, - сказал Карако в интервью Defense News. "Мы должны получать больше и лучше датчиков и лучше использовать данные, поступающие от этих датчиков".



Эти усилия предпринимаются. В июне 2022 года правительство Канады объявило, что в течение следующих шести лет инвестирует 4,9 миллиарда долларов в создание новой системы наблюдения за подходами к северу, состоящей из двух загоризонтных радаров и сети датчиков с засекреченными возможностями, распределенных по северной Канаде под названием Crossbow.



Мелисса Далтон, помощник министра обороны по делам внутренней обороны и полушария, заявила законодателям на слушаниях 9 февраля 2023 года, что министерство обороны "по-прежнему остро осознает необходимость усиления постоянного наблюдения за воздушным пространством и морскими подходами к Северной Америке.



"С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими канадскими союзниками, чтобы модернизировать возможности наблюдения NORAD в соответствии с текущей и будущей геополитической обстановкой", - сказал Далтон.



"В ближайшей перспективе мы вместе с Канадой предпринимаем шаги по расширению существующей системы предупреждения NORAD, включая разработку новой системы датчиков под названием Crossbow, которая повысит способность NORAD обнаруживать приближающиеся воздушные угрозы".



Главный ассистент Сената на оборону сенатор Джон Тестер, штат Монтана, заявил, что поддерживает увеличение финансирования в бюджете на 2024 год, которое должно быть сделано в марте 2023 года, чтобы помочь Пентагону остановить вторжения в воздушное пространство США.



"Когда этот бюджет будет представлен из Белого дома, я надеюсь, что это будет рассмотрено в какой-то статье, и не только в долларах, но и в действиях по тому, как эти деньги будут использованы, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится". - сказал Тестер.



Член комитета по ассигнованиям, сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски, заявила, что бюджетная заявка Пентагона должна предусматривать финансирование для устранения любых уязвимостей.



"Когда мы доберемся до отправной точки, у нас будет лучшее понимание того, насколько серьезно они относятся к устранению существующих пробелов", - заявили в офисе Мурковски Defense News после секретного брифинга 14 февраля.



Сенатор от штата Арканзас Том Коттон, республиканец в комиссии Комитета по вооруженным силам по воздушным и наземным боевым действиям, утверждал, что сбивать неопознанные объекты, такие как китайский воздушный шар, до того, как они войдут на территорию США, важнее, чем вкладывать больше денег в модернизацию NORAD.



"Мы не должны тратить миллиарды - вероятно, десятки или даже сотни миллиардов - долларов на изменение того, как мы защищаем наше собственное воздушное пространство от небольших, медленно движущихся объектов", - сказал Коттон журналистам после брифинга 14 февраля. "У нас есть возможность в определенных условиях их обнаружить".



Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден поручил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану возглавить межведомственные усилия по изучению параметров и протоколов, действующих для работы с такими объектами, и поиску возможных улучшений.



Официальные лица Байдена также заявили, что обнаружение 28 января 2023 года китайского аэростата-наблюдателя - и обнаружение того, что по крайней мере три таких аэростата незамеченными пролетели над Соединенными Штатами во время администрации Трампа, - заставило их понять, что они пропускали определенные медленно движущиеся объекты, что побудило военных настроить свой радар, чтобы лучше обнаруживать такие предметы. Эта корректировка могла бы объяснить, по крайней мере частично, почему три дополнительных объекта были идентифицированы в последние дни.



Резкую критику со стороны некоторых республиканцев вызвала информация о том, что американские военные и американские спецслужбы отслеживали китайский обьект почти неделю к тому времени, когда он вошел в воздушное пространство США в конце января 2023 года.



Воздушный шар был впервые обнаружен над Аляской, а затем, в конце концов, пролетел над континентальной частью Соединенных Штатов, где он пролетел над большей частью страны, прежде чем американские военные сбили его у побережья Атлантического океана.



Законодатели Республиканской партии утверждали, что администрация должна была с самого начала предотвратить полет китайского корабля - разведчика над Соединенными Штатами.



Официальные лица США заявили, что они не думают, что воздушный шар смог собрать информацию, которую нельзя было получить другими способами, например, с помощью спутников -шпионов, и что они смогли собрать ценную информацию о китайской программе воздушных шаров-шпионов, наблюдая за объектом.



Решение сбить в последние дни три воздушных объекта после обнаружения предполагаемого китайского аэростата-шпиона привело к требованиям администрации Байдена о большей прозрачности в отношении того, как она реагирует на такие инциденты. Критики также призвали к разработке рекомендаций о том, как поступать в подобных ситуациях в будущем.



Ситуация с шарами вызвала уже и кадровые решения. Свою должность в марте 2023 года намеревается покинуть советник президента США Джо Байдена по КНР Лора Розенбергер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По информации агентства, Розенбергер, занимающая пост старшего директора Совета национальной безопасности США по Китаю и Тайваню, уйдет с должности. Такое решение вызвано недавним инцидентом с китайским аэростатом, сбитым американским истребителем.



Вместо Розенбергер место советника и старшего директора СНБ по Китаю и Тайваню должна занять Сара Биран. В настоящее время Биран работает в Государственном департаменте США.



Китайские базы для запуска разведывательных шаров (зондов, аэростатов)



В статье Адама Роунсли "Спутниковые снимки показывают китайские базы воздушных шаров" в Rolling Stone (14.02.2023) сообщается, что новые спутниковые снимки, полученные исследователями, показывают, что на острове Хайнань находится площадка для запуска воздушных шаров. Это подтверждает ранее сделанные заявления американской разведки о том, что китайский воздушный шар – шпион взлетел с базы на острове Хайнань вдоль южного побережья КНР.



Исследователи из Института международных исследований Миддлбери идентифицировали объект на спутниковых снимках, сделанных космической компанией Planet Labs. Неясно, связан ли объект, идентифицированный на снимках, с воздушным шаром-шпионом, который пересек США в начале февраля 2023 года. Но вслед за сообщением The Washington Post, представители разведки США теперь думают, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) запустила печально известный воздушный шар-шпион с Хайнаня с намерением шпионить за военными базами США в Тихом океане.



Основываясь на том, что Post определила остров как вероятное место происхождения воздушного шара, "мы считаем, что это лучший кандидат на место запуска на острове, особенно с учетом того, что ранее на нем размещались аэростаты", - говорит Сэм Лэр, Миддлберийский институт международных исследований.



Лэр, который определил объект вместе с коллегами Майклом Дуйтсманом и Тришей Уайт, говорит, что его команда также нашла изображения места размещения дирижаблей в Google Earth.



"Весь объект окружен защитным ограждением по периметру, а также включает в себя три больших обтекателя", которые используются для размещения антенн радаров, - говорит Лэр. На 140-метровой стартовой площадке также есть то, что похоже на стартовое оборудование, видимое на спутниковых снимках, сделанных в середине января 2023 года.



Команда Миддлбери смогла идентифицировать площадку на Хайнане как пусковую площадку для воздушных шаров отчасти из-за ее сходства с другой китайской пусковой площадкой, которую они нашли в Дорбод-Баннер, недалеко от северной границы Китая с Монголией.



Круглая площадка для запускавоздушных шаров, высокий ангар для их хранения и вспомогательные здания с небольшим обтекателем на площадке Хайнаня аналогичны объекту Dorbod Banner



Этот объект в китайской провинции Внутренняя Монголия был впервые построен в середине 2016 года и имеет большую стартовую площадку от 350 до 400 метров, которая была расширена в 2021 году.



"Сочетание ангара, вспомогательного здания и стартовой площадки характерно для площадок для запуска воздушных шаров, наблюдаемых в других странах, включая США, Австралию и Новую Зеландию", - говорит Лэр.



Китайские официальные лица мало говорят о объекте Darbod Banner, о том, кому он принадлежит и как они планируют его использовать. Но на спутниковых снимках видны ограничения доступа, которые заставляют аналитиков изображений полагать, что это связано с НОАК. "Мы подозреваем, что это может быть военный объект, но это основано на наличии защитного ограждения по периметру, а также защитного ограждения вокруг зданий сбора", - говорит Лэр.



По словам официального представителя Совета национальной безопасности США адмирала Джона Кирби, китайский воздушный шар, пролетевший над США в феврале 2023 года, был не первым, предположительно нарушившим воздушное пространство Америки. Китайские воздушные шары-шпионы дрейфовали в США по крайней мере три раза во время администрации Трампа "на короткие периоды времени", намного меньшие, чем полет китайского воздушного шара, сбитого над Атлантическим океаном.



Неудивительно, что Пекин молчит о своей предполагаемой программе шпионажа с использованием воздушных шаров, но такой исследователь, как Эли Хейс, изучил китайскоязычную научную литературу и государственную пропаганду, чтобы найти подсказки о том, как ученые там думают и говорят об известных программах дирижаблей и воздушных шаров. Короче говоря, они могут помочь в дополнении к более дорогим средствам наблюдения, таким как спутники-шпионы.



В неопубликованной статье от октября 2021 года, предоставленной журналу Rolling Stone, Хейс написал, что документы китайских ученых, занимающихся исследованиями дирижаблей, выражают "широко распространенное мнение о том, что дирижабли могут играть важную роль в качестве доступной альтернативы спутниковым возможностям как в гражданских, так и в военных целях" и могут выступать в качестве относительно недорогого дополнения или замены более традиционных платформ в области разведки, наблюдения, рекогносцировки (ISR), мониторинга Земли и связи".



Хейс также определил ряд команд разработчиков дирижаблей по упоминаниям в литературе с открытым исходным кодом на китайском языке. Разработчики, в число которых входят академические институты, исследовательские институты ядерного оружия и частные аэрокосмические компании, такие как Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности и Корпорация авиационной промышленности Китая.



До сих пор неясно, как Китай использует эти сайты и предназначены ли они для сбора разведывательных данных, которые привели к инциденту в начале февраля 2023 года. Но модели строительства, определенные Миддлбери на Хайнане и Дарбод Баннере, уже позволяют лучше понять возможности Китая.



Китай предупреждает о возмездии против американских организаций в саге о воздушных шарах



Китай предупредил, что примет ответные меры против США за нарушения его суверенитета, что может привести к эскалации затянувшегося спора, поскольку высокопоставленные дипломаты обеих стран планируют посетить конференцию по безопасности в Мюнхене, Германии.



На брифинге 15 февраля 2023 года официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь повторил мнение Пекина о том, что китайский воздушный шар, сбитый американским самолетом у побережья Южной Каролины 4 февраля, случайно пролетел над страной после того, как его сбило с курса. Он раскритиковал решение администрации Байдена сбить его и сказал, что этот шаг будет иметь последствия.



"Китай категорически против этого и примет контрмеры против соответствующих организаций США, которые подорвали наш суверенитет и безопасность, чтобы надежно защитить наш суверенитет и законные права и интересы", - заявил Ван Ван журналистам на ежедневном брифинге.



Ван добавил, что некоторые из 10 американских воздушных шаров, которые, по словам Пекина, путешествовали над Китаем с мая 2022 года, пролетели над Синьцзяном и Тибетом. Это два региона на крайнем западе Китая, где правительство КНР обвиняется США и другими странами в нарушении прав человека в отношении меньшинств, обвинения, которые Пекин отрицает.



Последнее заявление прозвучало как раз в тот момент, когда обе страны, казалось, пытались уйти от жесткого спора. 14 февраля США заявили, что три других объекта, сбитых американскими самолетами за последнюю неделю, служили коммерческим целям и не использовались для шпионажа.



Еще неизвестно, помешают ли последние перебранки встрече госсекретаря Энтони Блинкена с Ван И, высокопоставленным китайским дипломатом, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.



США утверждают, что китайский воздушный шар был частью глобальной программы наблюдения, и на прошлой неделе они добавили в черный список шесть китайских компаний, которые, по их словам, связаны с программой шпионажа Пекина.



Реакция американских торговых ассоциаций на инцидент с шарами



Напряженность между США и Китаем из-за сбитых над Северной Америкой воздушных шаров-шпионов заставила некоторые из ведущих торговых ассоциаций, представляющих компании, зависящие от китайского производства, призвать своих членов диверсифицировать свои цепочки поставок.



Национальная федерация розничной торговли, Американская ассоциация обуви и одежды и Совет профессионалов по управлению цепочками поставок сообщили CNBC, что рост напряженности в отношениях с Китаем из-за воздушных шаров-шпионов привел к новым опасениям со стороны их компаний - членов, которые в последние годы уже занимались тарифами. введенные президентом Дональдом Трампом и президентом Джо Байденом.



"Сохраняющаяся напряженность в торговых отношениях между США и Китаем по-прежнему подчеркивает необходимость диверсификации цепочки поставок", - сказал Джон Голд, вице-президент по цепочке поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли.



Марк Бакса, президент и главный исполнительный директор Совета профессионалов по управлению цепочками поставок, сообщил CNBC, что члены торговой группы добиваются устранения в своей цепочке поставок с момента введения тарифов, чтобы компенсировать риск продолжающейся напряженности в торговой политике.



Последние данные показывают значительное перемещение производства в страны, включая Вьетнам и Филиппины. Как сказал Бакса, "лидеры цепочек поставок ищут более низкие риски и лучшие способы обслуживания США, ища и переезжая в Канаду и Мексику. Другие действия по переориентации, которые, как мы видим, предпринимают другие, - это альтернативные страны, такие как ЕС, Вьетнам, Южная Корея и Индия. Некоторые везут работу прямо здесь, в США".



Стив Ламар, генеральный директор Американской ассоциации одежды и обуви, сказал, что планка для ухода из Китая высока, потому что страна остается важным торговым партнером по целому ряду причин, начиная от доступа к материалам и продуктам и заканчивая набором навыков. В то время как новые трения усиливают причины для рассмотрения диверсификации цепочки поставок, он не думает, что они сделают миграцию более быстрой.



"Я не думаю, что события февраля 2023 года ускоряют тенденции, которые существуют уже некоторое время и развиваются настолько быстро, насколько им позволяют политика, наборы навыков, возможности, материалы и т. д.", - сказал Ламар.



Самым ярким примером из всех, когда речь идет о производственном риске в Китае, является крупнейшая компания на рынке Apple, которая в последние годы начала перемещать некоторые производства, в том числе в Индию. Но "камни преткновения", которые могут возникнуть в результате этих усилий, стали очевидны в проблемах с качеством на первоначальном производстве Apple в Индии.



Еще одна причина нежелания уезжать из Китая - прямой доступ потребителей. "Продажи на китайском рынке требуют определенного местного присутствия", - сказал Ламар. Источник - Завтра

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