Не только оружием: как Пакистан помогает Украине

10:52 17.02.2023 Российский читатель по понятным причинам нервно реагирует на сообщения о поставках оружия на Украину. Особое удивление вызывает информация о поставках пакистанского оружия на Украину и налаживании сотрудничества между Исламабадом и Киевом в совершенно неожиданных сферах.



11 февраля индийское издание The Economic Times сообщило об отправке Пакистаном более 10 000 снарядов для РСЗО "Град". Снаряды были отправлены через пакистанский порт Карачи, на Украину они попадут через порт Эмден в Германии. В связи с этим анонимный источник издания отметил, что, несмотря на то что Исламабад просит у Москвы скидку на нефть, это не мешает Пакистану регулярно отправлять вооружения на Украину.



В январе судоходной фирмой Project Shipping, базирующейся в Карачи, было доставлено на Украину 146 контейнеров, принадлежащих Пакистанским артиллерийским заводам. В тот же месяц из Карачи было отправлено 50 000 боеприпасов, произведенных на Пакистанских артиллерийских заводах. Эти боеприпасы, предположительно, попали на Украину через польский порт Гданьск. Доставка вооружений стала возможной благодаря оборонным компаниям восточноевропейских государств, граничащих с Украиной. С восточноевропейскими компаниями на предмет передачи вооружений Украине сотрудничает базирующийся в Исламабаде поставщик вооружений DMI Associates. В обмен на поставки оружия Украина помогает Пакистану модернизировать вертолеты Ми-17.



В информации о поставках пакистанского оружия на Украину и военном сотрудничестве между Исламабадом и Киевом особой новизны нет (см. Зачем Пакистан вооружает Украину?). Желая поправить свое экономическое положение, поддержать свой военно-промышленный комплекс и угодить США и Великобритании, Пакистан тихо поддерживает Украину.



Но это то, что лежит на поверхности и разносится СМИ. Между тем имеются и иные сферы сотрудничества между Исламабадом и Киевом. Так, 10 февраля посол Пакистана на Украине Надир Хан в ходе выступления в Исламабадской торгово-промышленной палате заявил о намерении развивать торговлю между двумя странами. По его словам, процесс восстановления Украины откроет большие возможности для бизнеса и инвестиций, поэтому бизнес-сообщество Пакистана должно быть к этому готово.



Надир Хан отметил, что товарооборот между двумя странами составляет менее $ 1 млрд в пользу Украины, так как Пакистан экспортирует на $ 70−80 млн, а импорт превышает $ 700 млн. Посол призвал пакистанское бизнес-сообщество исправить торговый баланс в пользу Пакистана, увеличив экспорт на Украину, и пообещал со своей стороны сделать для этого все возможное.



А президент Исламабадской торгово-промышленной палаты Ахсан Зафар Бахтавари в выступлении заявил, что Пакистан может экспортировать на Украину многие товары, в том числе фармацевтические препараты, хирургическое и медицинское оборудование, текстиль, столовые приборы, строительные материалы, ИТ-продукцию, спортивные товары, изделия из кожи, фрукты. Бахтавари подчеркнул, что посольство Пакистана на Украине должно содействовать развитию связей между бизнес-сообществами двух стран для развития торговли.



Кроме того, президент Исламабадской торгово-промышленной палаты отметил, что увеличение экспорта необходимо Пакистану для улучшения валютных резервов, сократившихся до уровня менее $ 3 млрд. Он призвал коммерческие представительства Пакистана изучить спрос на пакистанские товары на зарубежных рынках для увеличения экспорта. Также Бахтавари указал на прямое воздушное авиасообщение между Пакистаном и Украиной как на фактор, способствующий экономическому сотрудничеству между странами.



Еще один выступающий, вице-президент Исламабадской торгово-промышленной палаты, инженер Мухаммад Ажар уль Ислам Зафар отметил, что пакистанским торговым советникам следует давать ежегодные контрольные цифры по экспорту, на основании которых должна оцениваться их деятельность.



Подобного рода обсуждения в Пакистане являются логичным продолжением политики в отношении Украины, проводившейся в последние годы. Еще 21 октября 2021 года, до начала спецоперации, министр экономики Украины Алексей Любченко провел встречу с тогдашним послом Пакистана Ноэлем Израилем Хохаром. В ходе встречи украинский министр заявил:



"За 8 месяцев 2021 года товарооборот между Украиной и Пакистаном увеличился почти в 2 раза - до $ 276,7 млн по сравнению с прошлым периодом. В частности, украинский экспорт вырос в 2,3 раза - до $ 210,6 млн. У наших стран неиспользованный потенциал для развития двусторонней торговли. Украина заинтересована в регулярной поставке в Пакистан аграрной продукции. В этом году Украина рассчитывает получить рекордный урожай зерновых, 70% которых планируется экспортировать".



Тогда же отмечалось, что украинские компании могут принять участие в строительстве и модернизации гидротехнических систем, объектов электроэнергетики, развитии транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную сеть, поставках железнодорожных вагонов и оборудования в Пакистан. Стороны отметили перспективность агропромышленной отрасли, в частности создания мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, поставки минеральных удобрений и пищевых продуктов с Украины.



Посол Хохар тогда заявил о цели увеличить ежегодный товарооборот между Пакистаном и Украиной до $ 1 млрд. Интересно отметить, что на встрече в 2021 году присутствовали первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Сиалкота Хуррам Аслам и вице-президент Торгово-промышленной палаты Рахим Яр Хана Азам Шаббир, заявившие о заинтересованности в развитии деловых связей и проведении торговых выставок в двух странах, способствующих укреплению экономического сотрудничества.



Как видим, пока что Пакистан и Украина не смогли достичь товарооборота в $ 1 млрд. Однако от заявленных целей стороны явно не намерены отказываться. Так, в феврале 2023 года в украинских СМИ писали о Пакистане как об одной из стран, куда можно экспортировать яичные продукты.



Вообще, следует отметить, что определенное влияние на пакистано-украинские отношения оказывала аккуратная политика пакистанского экс-премьера Имрана Хана, старавшегося не ссориться с Россией и критиковавшего США. А вот пакистанская армия, находившаяся с ним в контрах и внесшая лепту в его смещение, вовсе не разделяла его критику политики США и стремление к конструктивному сотрудничеству с Россией. А это имело значение, так как и нынешний и бывший послы Пакистана на Украине являются выходцами из армейской среды.



Заметно, что пока у власти был Имран Хан, то и политика Пакистана на Украине не носила ярко выраженного антироссийского характера. Так, 13 апреля 2021 года посол Хохар обсудил с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным сотрудничество в торговой, экономической и военно-технической сферах.



И даже когда 19 октября 2021 года пакистанский посол посетил резиденцию главы раскольничьей Православной церкви Украины Епифания, то обсуждались в основном отношения между двумя странами и межконфессиональный диалог, причем Хохар рассказал главе раскольников о жизни 4 млн пакистанских христиан. Российско-украинские отношения, статус Крыма и конфликт на Донбассе не были основными темами.



А вот после начала спецоперации и прихода к власти премьер-министра Шахбаза Шарифа резко изменилась и риторика посла Хохара. 1 июля 2022 года он принял участие в презентации книги "Церкви Пакистана", прошедшей в Украинском католическом университете (УКУ) во Львове, одном из известнейших рассадников русофобии и евроатлантизма на Украине. Модератором дискуссии был востоковед Роман Назаренко, сотрудник Института религии и общества УКУ. В дискуссии также принял участие председатель правления ОО "Украинская инициатива" Юрий Косенко и другие лица, о которых скажем отдельно.



Модератор Назаренко в начале обсуждения объяснил значение книги:



"О Пакистане, как и об Украине, ходит много разных медийных стереотипов. Пакистан является второй крупнейшей исламской страной в мире. Впрочем, мы видим большое присутствие христиан разных конфессий, происходящее со времен апостола Фомы. Именно поэтому исследование церквей Пакистана очень интересно. Это хорошая возможность засвидетельствовать хорошие украино-пакистанские отношения и одновременно проводить межрелигиозный диалог, изучать наши народы. Это важно, потому что чем больше мы знаем друг о друге, тем меньше стереотипов нам могут навязать другие".



А ректор УКУ Богдан Прах в приветствии заявил:



"Особой радостью для нас будет в течение этой презентации узнать о нашем партнере больше. Где бы мы ни были, святыни являются свидетелями великого прошлого на земле. Как мы знаем из истории, христианство наряду с мусульманством не всегда было в добрососедских отношениях. Но сегодня мы видим толерантность, которую проявляет пакистанское общество, где присутствует 3% христиан".



Священнослужитель Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) очень уж перебрал с лестью в адрес Пакистана, в котором даже среди мусульман-суннитов существует вражда, вызванная противостоянием правительства с боевиками-исламистами.



Но самым интересным было выступление посла Хохара, заявившего о поддержке народом Пакистана Украины в борьбе с Россией и желании пакистанцев сделать все возможное для облегчения страдания свидомых украинцев. По его словам, на тот момент Пакистан направил на Украину более 80 000 тонн разных медицинских препаратов. Наконец, Хохар отдельно поблагодарил униатского священника Василия Иванюка, способствовавшего распространению пакистанской гуманитарной помощи на Украине.



Василий Иванюк, являющийся также военным капелланом и руководителем благотворительного фонда "Каритас Краматорск", со своей стороны заявил:



"Я, находясь непосредственно в зоне боевых действий, готовлюсь к продолжительному миру, который наступит после победы. Я считаю, что в войне мы уже победили, потому что не сломались. А дальше нам нужно выстраивать отношения с международными партнерами. У меня есть большая надежда на сотрудничество с Пакистаном, потому что мы видим четкие сигналы в четких решениях. Надеюсь, что опыт далеких территориально, но близких по духу партнеров поможет нам в восстановлении".



Посол Хохар сообщил, что идея перевода книги "Церкви Пакистана" на украинский язык появилась после встречи с главой ПЦУ Епифанием, и добавил:



"Я презентовал эту книгу митрополиту на английском языке в прошлом году. В процессе дискуссии прозвучало мнение о переводе этой книги на украинский язык, чтобы разрушить устоявшиеся стереотипы украинцев о жизни национальных меньшинств в Пакистане. Перевод занял несколько месяцев. И уже сегодня мы представим эту книгу в Украинском католическом университете. Я благодарен своей помощнице за помощь с украинским переводом, председателю правления ОО „Украинская инициатива" Юрию Косенко за помощь с изданием книги и господину Ивану Юськевичу за финансирование издания".



Также он поблагодарил ректора УКУ за идею об обмене студентами между УКУ и пакистанскими университетами и за практические шаги по проведению межрелигиозного диалога. А модератор Назаренко заявил Хохару:



"Поскольку господин посол сам христианин, для него было важно презентовать эту книгу именно в Украинском католическом университете. Пакистан и Украина являются примером распространения межрелигиозного диалога и примирения. Здесь свободно сосуществуют католики, мусульмане, буддисты и др.".



На сегодняшний день сравнение межконфессиональных отношений на Украине и в Пакистане оправданно. Гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата сродни столкновениям на религиозной почве в Пакистане, а украинские униаты, появившиеся благодаря Брестской церковной унии 1596 года, дадут фору южноазиатским исламистам по части гонений на иноверцев. Показательно, что, несмотря на продвигаемый римско-католической церковью экуменизм и союз с ПЦУ, Назаренко не упомянул православных среди жителей Украины.



И вишенка на торте: после презентации книги Хохар встретился с президентом УКУ Борисом Гудзяком, архиепископом-митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США.



Спрашивается: неужели посол Пакистана не знает, что УГКЦ - это самая прозападная и антироссийская конфессия на Украине и древнейший институт украинского национализма (см. Ватикан не отказался от поддержки нацизма на Украине и в Белоруссии)? Вряд ли. Во всяком случае, Хохару украинские партнеры могли объяснить связь униатов с бандеровцами.



Поэтому, скорее всего, пакистанская армия и нынешний премьер Шариф решили не только исправить тяжелое экономическое положение Пакистана с помощью поставок вооружения на Украину, но и угодить своим американским и британским союзникам, способным в случае чего нанести экономический ущерб южноазиатской стране. А раз так, то тихая помощь Пакистана Украине продолжится, причем в такой ситуации от Исламабада можно ожидать всего.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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