Парламент Словакии объявил Россию "террористическим государством"

10:53 17.02.2023

В парламенте Словакии с трудом приняли невменяемую резолюцию против России



Словацкий парламент одобрил резолюцию, признающую Россию "государством, поддерживающим терроризм". Об этом 16 февраля сообщили местные СМИ.



За принятие резолюции проголосовали 78 из 120 присутствовавших на заседании депутатов. При этом против проголосовали несколько депутатов партии "Мы семья" (Sme rodina), которые ранее входили в правящую коалицию, часть правых радикалов, а также представитель партии OĽaNO Дердь Гимеши. Большинство членов оппозиционной фракции Smer воздержались при голосовании, а бывший премьер-министр и лидер партии Hlas Петер Пеллегрини и вовсе на нем не появился.



В своей резолюции словацкий парламент осудил специальную военную операцию России на Украине, а также прямые и косвенные угрозы со стороны Москвы применить ядерное оружие. При том депутаты заявили, что не признают ход и результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и считают эти регионы частью Украины. В документ также указывается, что политический режим России является "террористическим", а также выражается поддержка усилиям по созданию специального трибунала по расследованию военных преступлений во время боевых действий на Украине.



Кроме того, в парламенте Словакии осудили "гибридную войну", которую якобы ведет России на территории Словакии. Депутаты также призвали правоохранительные органы и спецслужбы не недооценивать угрозу, а принимать против нее эффективные меры "в интересах сохранения безопасности и демократии в стране".



Напомним, Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Словакия и страны Запада осуждают действия Москвы и всячески поддерживают Киев. Ранее Эстония и Латвия, а также Европарламент объявили Россию страной-спонсором терроризма. Кроме того, Литва, Польша и парламентская ассамблея Совета Европы признали РФ "террористическим режимом".