Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию

10:54 17.02.2023

"Ало, Макрон!": Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию



В пятый раз во Франции профсоюзы протестовали в четверг всеобщей забастовкой и маршами против запланированной правительством пенсионной реформы, но массовость протестов снизилась по сравнению с предшествующими выступлениями из-за школьных каникул.



Цель организаторов протестов - постоянно оказывать давление на депутатов Национального собрания, чтобы они отвергли предложение правительства о повышении пенсионного возраста с нынешних 62 до 64 лет. Дебаты в Национальном собрании продлятся до полуночи пятницы. На следующей неделе законопроект будет представлен в Сенат.



Профсоюзы заявили, что, если правительство не откажется от пенсионной реформы, несмотря на протесты, то 7 марта будет объявлена бессрочная забастовка, которая парализует всю страну.



Поскольку учебные заведения сейчас закрыты из-за школьных каникул, а значительная часть французских семей проводит каникулы вдали от своих домов, участие в уличных демонстрациях и забастовках меньше, чем в предыдущих акциях протеста.



14% железнодорожников не вышли на работу в четверг по сравнению с 25% в прошлый вторник. 75% поездов курсировали в четверг. Перебоев в работе общественного транспорта в Париже не наблюдалось. В то же время 30% рейсов в парижском аэропорту Орли были отменены заранее.



Государственная энергетическая компания EDF сообщила, что к четвергу выработка электроэнергии в стране сократилась на трех ядерных реакторах, но это никак не сказывается на потребителях, и нигде нет перебоев в подаче электроэнергии.



Петицию протестного движения, объявленную профсоюзами, к среде в Интернете подписали около миллиона человек. Примерно столько же, по словам властей, участвовало в предыдущие дни протеста в маршах в более чем двухстах городах. В субботу, по данным МВД, на улицы вышли 963 тыс человек, профсоюзы насчитали 2,5 млн протестующих. Полиция ожидала 450−650 тыс протестующих по всей стране в четверг.



Предложение правительства меньшинства по реформе обсуждается в Национальном собрании. Левая оппозиция предприняла обструкционную атаку, представив тысячи поправок к законопроекту. Утром в четверг левые отозвали около тысячи поправок, но все еще почти 11 тыс поправок ждут обсуждения.



Реформа направлена на приведение пенсионной системы в равновесие к 2030 году, после чего, по мнению правительства, могут потребоваться лишь дополнительные изменения. За последние три десятилетия французские правительства инициировали несколько крупных пенсионных реформ, чтобы компенсировать старение общества и нехватку пенсионных фондов, и все они сопровождались крупными протестами.



Пенсионная реформа была обещана президентом Эммануэлем Макроном в его предвыборной кампании перед первым сроком в 2017 году, а затем объявлена в качестве основной меры его второго срока, но поскольку у него нет необходимого большинства в парламенте для принятия законопроекта, упорное движение протеста может поколебать позиции правительства по этому вопросу.