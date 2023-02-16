Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома. Им же в Челябинск сливать ядерные отходики

11:19 17.02.2023

Politico: Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии ввести санкции против атомной отрасли России

16 февраля 2023, 23:55Текст: Антон Никитин

Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц, сообщило европейское издание Politico.



Три неназванных европейских дипломата сообщили изданию, что атомный сектор России не включен в предложение по введению 10-го пакета санкций. По имеющейся у издания информации, основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция. В статье отмечается, что причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция же, как утверждается в материале, указала на то, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье, передает ТАСС.



Напомним, в понедельник стало известно, что Варшава разочарована проектом нового пакета антироссийских санкций ЕС, так как он не затрагивает госкорпорацию Росатом.