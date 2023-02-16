 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госдума РФ запретила использование иностранных слов. Путин больше не "президент"?
11:49 17.02.2023

Госдума приняла закон, предусматривающей недопустимость использования иностранных слов
Михаил Лях
16 февраля 2023
Госдума утвердила нормы русского языка, по которым недопустимо употребление иностранных слов, за исключением не имеющих русскоязычных аналогов. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла в третьем чтении.

"Не допускается употребление брани, слов, не соответствующим нормам русского языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов", - уточняется в документе. Проект вводит такие понятия, как нормативные словари и справочники, фиксирующие нормы современного русского языка при его использовании в качестве языка Российской Федерации. Помимо этого, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов.

Документ был ранее внесен Правительством РФ. Данный законопроект подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации, ко всему расширяет и конкретизирует сферы, где использование государственного языка обязательно.

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Источник - ura.news
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