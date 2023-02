США делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к новой войне, - С.Адамов

Боевые действия на Украине повлияли на планирование Соединенными Штатами конфликта с Китаем. В Пентагоне открыто заявляют, что "сделали вывод" из нашей СВО, в том числе по части наращивания определенных вооружений. Эпицентр вероятного конфликта - Тайвань и Южно-Китайское море - загодя "обкладывают" новыми базами США. Сможет ли Китай в таких условиях разрешить тайваньский вопрос единственно выгодным для себя образом - блицкригом?



СЕРГЕЙ АДАМОВ, 16 февраля 2023, 22:53 - REGNUM Военная промышленность Соединенных Штатов наращивает объемы производства боеприпасов и наступательных вооружений, сообщило информагентство Associated Press (АР) в материале от 16 февраля. Военные заводы планируют кратко нарастить выпуск вооружений так называемой "большой четверки": реактивных систем HIMARS, противотанковых комплексов Javelin, управляемых реактивных снарядов GMLRS и артиллерийских снарядов калибра 155-мм.



Пока разворачивается конфликт на Украине, "Соединенные Штаты делают больше, чем просто поддерживают союзника" в Киеве, считают источники AP. "Это извлечение уроков - с прицелом на возможное столкновение с Китаем", - подчеркивается в публикации.



Ситуация с Украиной была похожа на "запуск непрогретого двигателя" (т. е. предполагала реакцию без должной подготовки), сказала AP замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Поддержка Тайваня, по ее словам, предполагает более планомерный подход. "Мы делаем вывод из уроков" Украины, подчеркнула Хикс.



В Пентагоне не удовлетворены тем, как американский ВПК отреагировал на украинский конфликт, точнее, на быстрый старт СВО, комментирует AP. Кроме того, в военном ведомстве США недовольны объемами и темпами производства вооружений. Потенциальный (а в трактовке источников - будущий) конфликт между Китаем и Тайванем потребует от США серьезных усилий, особенно в сфере поставок точных артиллерийских вооружений.



Эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) также уверены: США готовят свою оборонную промышленность к новым военным действиям, а именно к вторжению Китая на Тайвань.



"Военный конфликт может начаться в 2027 году", - полагают аналитики. СSIS напоминает: глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли упомянул этот год еще в июне 2021-го, выступая в Конгрессе. Начальник американского Генштаба был осторожен, но сослался на два мнения: нынешнего главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Джона Аквилино и его предшественника Фила Дэвидсона. "Их оценка основана на речи председателя КНР Си Цзиньпина, в которой тот призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить программы модернизации, чтобы развить возможности для захвата Тайваня и переноса его с 2035-го на 2027 год", - пояснял генерал Милли. Он считает угрозу гипотетической, но адмиралы Аквилино и Дэвидсон полагают, что "у Китая есть намерение и принятое решение" вторгнуться на Тайвань.



Центр CSIS в своем докладе указывает на проблему: "украинская модель", которая предполагает долгосрочное снабжение одной из конфликтующих сторон оружием, не сработает в случае Тайваня. Причина очевидная, географического характера: одно дело снабжение Украины по суше, а другое - остров Тайвань. Китай может "на недели или месяцы" перекрыть тихоокеанские коммуникации. Как заявила Associated Press замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, "высадка морского десанта - самая сложная военная операция", а пополнение запасов будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океанским перевозкам.



До 2027 года США планируют не только вооружить Тайвань, но и мобилизовать собственную оборонную промышленность, полагают источники Associated Press. И, добавим, модернизировать или создать новые опорные точки вблизи предполагаемого театра военных действий.



"В январе прошла встреча высокопоставленных лиц армии США и Сил самообороны Японии на острове Окинава. Япония взяла на себя обязательства по созданию новой военной базы на необитаемом острове Магесима, - сказал ИА REGNUM военный эксперт Александр Михайловский. - Некоторое время назад остров был куплен властями Японии у частных лиц. Предполагается, что там будут созданы взлетно-посадочные полосы, инфраструктура для совместных учений. В случае обострения ситуации остров может превратиться в хаб для поставок военных грузов на Тайвань".



"Дата, к которой планируется сдать новую базу на Магесиме, - 2027 год. То есть это как раз предполагаемое вторжение на Тайвань".

военный эксперт Александр Михайловский

Не следует забывать и о планах размещения дополнительных противокорабельных ракет, собственно, на Окинаве, добавил Михайловский.



США очевидно усиливают и потенциальный южный фронт. В начале февраля глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Филиппины и заявил, что Штаты усилят военное присутствие на архипелаге, разумеется, по просьбе самой Манилы. Упоминались "дополнительная ротация войск в ключевых районах на побережьях Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря" и "материально-техническая поддержка в случае любого конфликта с Китаем".



"Означает ли это (подписание соглашения между США и Филиппинами. - Прим. ИА REGNUM) надвигающуюся войну между двумя мировыми державами из-за Тайваня? Будут ли Филиппины превращены в посредника в американской войне?" - написал по этому поводу в манильской Daily Trobune политик Гарри Роке, бывший пресс-секретарь экс-президента Родриго Дутерте.



Два равно невыгодных сценария



Очевидно, что американцы своей активностью провоцируют Пекин, в то время Китай "демонстрирует очевидное нежелание лезть в конфликт", отмечает Михайловский. По его мнению, в Пекине осознают "элементарное отсутствие у них позитивного опыта интервенций в другие страны". Последняя по времени кампания за пределами границ КНР - война с Вьетнамом февраля–марта 1979 года - продемонстрировала, что НОАК в столкновении проиграла (хотя Пекин этого и не признает), указал военный эксперт.



По мнению Михайловского, цель КНР - сохранить ситуацию в рамках сугубо политического противостояния с Тайбэем и Вашингтоном. Поэтому Пекин в прошлогоднем инциденте с провокационным визитом тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань проявил "не трусость, а стратегическое благоразумие", отметил эксперт.



Задача США на данный момент - вынудить Китай к активным военным действиям, в которых Пекин не заинтересован. Конечная цель этих усилий - вынудить Китай к войне в максимально невыгодных для него условиях, с целью серьезного уменьшения китайского военно-политического влияния в восточно-азиатском регионе.



В таком случае может существовать несколько сценариев развития конфликта, отметил Михайловский.



"Первый вариант - это молниеносная военная операция НОАК, в ходе которой остров Тайвань занимается практически за неделю. Если Китай и может занять остров, то только одним решительным ударом. Это оптимальный вариант", - полагает эксперт.



Современные средства для быстрой переброски через 180-километровый Тайваньский пролив Пекин, похоже, накапливает. Судя по открытым источникам, ВМС НОАК располагает восемью универсальными десантными кораблями (УДК) "Тип-075", которые также вертолетоносцы. В ноябре 2022-го South China Morning Post сообщила, что китайские ВМС провели маневры с участием двух УДК "Хайнань" и "Гуанси" новой модификации "Тип-075". Одновременно появились сообщения о том, что КНР модернизирует базу атомных подлодок Юйлинь на острове Хайнань в Южно-Китайском море.



"Но армия Тайваня, отнюдь, кстати, не маленькая, готова к такому сценарию", - полагает Михайловский. ВС Тайваня - около 170 тыс. в активе и до полумиллиона резервистов. Что более важно, тайваньские силы ПВО располагают батареями комплексов Patriot PAC-3 (которые просит и пока не получила Украина) и ракетами класса "земля-воздух" Tian Kung-2, предназначенными для защиты авиабаз, и небольшими мобильными системами ПВО для противодействия силам вторжения.



"Поэтому вполне вероятно, что авиация НОАК может понести тяжелейшие потери, а десант будет частично уничтожен в Тайваньском проливе. Хотя там расстояние и небольшое, но ситуация, при которой сил вторжения окажется недостаточно для молниеносной операции, крайне вероятна", - рассуждает Михайловский.



Второй вариант, план "Б" - война на истощение, полагает эксперт. "То есть транспортная блокада острова с постоянными ударами с целью вынудить Тайвань к капитуляции", - указал эксперт.



Но, во-первых, КНР по всей видимости рассчитывает на быструю и незатратную операцию по первому варианту. А, во-вторых, установление блокады может подразумевать попытки Соединенных Штатов прорвать эту блокаду, что, в свою очередь, открывает реальный риск прямого столкновения с США, чего Пекин всеми силами пытается избежать.



"Так что оба сценария тут не в пользу Пекина явно, - полагает Михайловский. - А значит, конфликт, скорее, нужен США".



"Причем рано или поздно Китай может оказаться в ситуации, когда без войны будет не обойтись, - резюмирует эксперт. - Скажем, Вашингтон выступит за размещение на Тайване ракет средней или большой дальности. А тут или пан, или пропал - придется воевать. Но к тому времени Штаты уже подготовятся. Будут готовы новые базы и выпуск вооружений выйдет на необходимые показатели".



