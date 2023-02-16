 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.02.2023
13:54  Разгром Бокейхановского акимата. Аресты коррупционеров в Караганде
13:42  Азербайджан-Иран: новая мировая проблема, - katehon.com
13:15  Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой, - "Взгляд"
13:13  Эпидемия убытков поразила многие центробанки, - В.Катасонов
13:11  Ирак в американском капкане, - А.Веселов
12:44  США делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к новой войне, - С.Адамов
11:49  Госдума РФ запретила использование иностранных слов. Путин больше не "президент"?

11:19  Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома. Им же в Челябинск сливать ядерные отходики
10:54  Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию
10:53  Парламент Словакии объявил Россию "террористическим государством"
10:52  Не только оружием: как Пакистан помогает Украине
10:45  Шары продолжают "трясти" Америку, - Вл.Овчинский
10:44  Выгоды Газового союза для Казахстана и окрестностей, - С.Смирнов
10:42  Российские выборы: жеваная жеванина, - Р.Фахрутдинов
10:38  Турки против Блинкена: неуместный визит
10:34  Качество местных элит - главная проблема и стопор ЦентрАзии, - А.Князев
09:25  Новейшая японская ракета Н3 не смогла оторвался от земли. Хорошо хоть не взорвалась...
08:34  Одиночество Путина. Забытый..., - Владимир Семенко
07:08  В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?
01:20  В Москве уволили зажравшихся миграционных чинуш. За отказ в убежище латвийскому писателю-антифашисту
00:59  Песок на зубах: Центральной Азии нужно сотрудничать, чтобы решить водную проблему, - Н.Акматов
00:13  The Guardian: Израильские хакеры повлияли на итоги выборов в десятках стран
Четверг, 16.02.2023
23:32  Токаев провел телефон-переговоры с Зеленским. Обсуждали поставки урюка и брюквы?
23:30  Шокирующие подробности рассказали ученики о псевдорелигиозном пансионате в Алматы
23:24  Невидимая власть. Кто будет управлять поколением Гарри Поттера, - А.Фурсов
23:16  Двух узбеков - бойцов российской ЧВК "Вагнер" похоронили на родине
20:37  Россия не решается покинуть ВТО. Импотенция элит, - И.Журенков
20:34  Турецкая трагедия: На краю бездны, - И.Рыбин
20:28  Почему Запад играет битыми картами, - Игорь Караулов
18:26  "Пекинская фрустрация" Вашингтона. США переживают глубокий кризис своей политики в отношении КНР
16:10  "Патриоты" в камуфляже... Сурков и Песков мемуарят о том, как сливали интересы России в Минске
15:12  Вирусы - сплошь белые и пушистые. КазСенаторы защищают американские био-лаборатории на своей территории
14:42  Как России, Ирану и КНР дружить против США, - Геворг Мирзаян
14:38  В Казахстане выпущены монеты в честь Героев Советского Союза М.Маметовой и Т.Бегельдинова
14:36  Жители Усть-Каменогорска требуют признать экологическую ситуацию в городе катастрофой
14:30  Путями Третьего рейха. "Эдельвейс"-квинтэссенция украинской национальной идеи, - И.Скрипка
12:11  Аlles kaputt... Расследование Херша хоронит карьеру и будущее германского правительства Шольца
11:50  Китайская Ceec Energy China вложит $2! млрд в строительство фотоэлектростанций в Узбекистане
11:48  Дружба газом не пахнет: Китай не кладет контракты в одну корзину
11:45  Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир, - Петр Македонцев
11:06  Эксперты США призвали использовать уроки украинского конфликта для будущей войны с Китаем, - МК
11:05  Секретариат Кабмина Узбекистана возглавил Шухрат Содиков и другие назначения
09:42  "Чернобыль" в Огайо. Власти США замалчивают страшную химическую катастрофу, - Global Times
09:36  Найти диверсантов. Мучительно догонять уходящий поезд истории, - А.Проханов
09:30  В канадской провинции Британская Колумбия разрешили (впервые в мире) героин, крэк и метамфетамин
09:25  Донбасс-фронт. Ликвидирован командир британо-израильской ЧВК Samson - Джонатан Шенкин
08:55  Секретный штаб войны с Путиным: заочный репортаж из антикремлевского центра, - М.Ростовский
08:37  "У нас - демографический взрыв". В год надо строить по 24-25 школ, - кырпремьер Акылбек Жапаров
08:35  Бишкек. Конституционный суд проверит законность указов президента о Народном курултае
08:33  У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
00:18  Байден - неисправимый лжец, - Такер Карлсон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эпидемия убытков поразила многие центробанки, - В.Катасонов
13:13 17.02.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 16.02.2023 |

Российской экономике готовят жесткую посадку

Я уже писал, что Федеральная резервная система США впервые за более чем вековую историю получила убытки. Выясняется, что эпидемия убытков поразила целый ряд центробанков. Кроме ФРС зарубежные СМИ упоминают центробанки Швейцарии, Австралии, Германии, Нидерландов, вошедшие в полосу отрицательных финансовых результатов.

Причина убытков – резкое повышение ключевой ставки, которое началось в прошлом году под флагом борьбы с инфляцией. Перед этим в финансовом мире царила атмосфера низких ключевых ставок (кое-где даже нулевых и отрицательных). Центробанки наращивали свои активы путем покупки казначейских долговых бумаг. Бумаги были "длинными" (срок от момента эмиссии бумаги до ее погашения иногда более десяти лет), а их доходность находилась на очень низком уровне. Пассивы (обязательства) центробанков обслуживались также по очень низким процентным ставкам, но в отличие от активов обязательства центробанков традиционно "короткие", и процентные ставки по ним регулярно пересматриваются с учетом конъюнктуры на финансовых рынках ("плавающие" ставки).

И когда началось повышение ключевых ставок, затраты по обслуживанию обязательств центробанков стали расти, а доходность активов ЦБ оставалась прежней. Это и стало причиной общей убыточности деятельности центробанков.

Дополнительные убытки возникают в результате того, что некоторые центробанки начинают распродажу своих портфелей долговых бумаг, которые на фоне повышения ключевых ставок подешевели.

Многие эксперты уже провели расчеты масштабов этих потерь. Financial Times 10 октября 2022 года опубликовала статью Are central banks going bankrupt? (Центральные банки движутся к банкротству?). В статье сообщается, что к концу второго квартала 2022 года ФРС потеряла 720 миллиардов долларов, а Банк Англии – 200 миллиардов фунтов стерлингов. Европейский центральный банк в настоящее время пересматривает свои финансы, и прогнозируется, что он также понесет значительные убытки (к марту 2023 года – 40 млрд евро). ЕЦБ, ФРС, Банк Англии, Национальный банк Швейцарии и Резервный банк Австралии "в настоящее время сталкиваются с возможными убытками в размере более 1 триллиона долларов в целом, поскольку когда-то прибыльные облигации превращаются в обязательства", пишет Financial Times.

Вот статья Reserve Bank of Australia reports loss of $37bn and plans to cut dividends to Treasury (Резервный банк Австралии сообщает об убытках в размере 37 миллиардов долларов и планирует сократить дивиденды Казначейству). Как следует из названия статьи, Центробанк Австралии по итогам 2021-22 финансового года получил убыток в размере 37 млрд долларов. Была проведена переоценка активов РБА и пересмотр всего баланса. В итоге капитал РБА стал отрицательным (минус 12,4 млрд долларов). Руководители австралийского центробанка сделали заявление: мол, эти убытки стали ценой того, что РБА в период "пандемии" спасал экономику Австралии путем покупки низкопроцентных казначейских бумаг.

18 января 2023 г. Патрик Хонохан (Patrick Honohan), сотрудник Института международной экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics, PIIE) опубликовал статью Central banks are incurring losses, but critics' concerns are overblown (Центральные банки несут убытки, но опасения критиков преувеличены) В ней в списке центробанков, которые уже понесли или в ближайшее время понесут убытки, на первое место поставлены ЦБ Германии (Deutsche Bundesbank) и Нидерландов (De Nederlandsche Bank - DNB). При этом Патрик Хонохан настроен оптимистично, он считает, что банки сумеют свои убытки отыграть.

"Героем дня" стал Национальный банк Швейцарии (НБШ): в 2022 году он потерял сумму в 132 млрд швейцарских франков (эквивалентную 143 миллиардам долларов США), это максимум за все 115 лет существования банка. По итогам 2022 года инвестиции в иностранной валюте (акции и облигации на сумму 800 млрд швейцарских франков) принесли центробанку убыток в 113 млрд швейцарских франков. Дополнительные убытки НБШ понес в результате укрепления валютного курса швейцарского франка. Еще недавно швейцарский центробанк был в коротком списке тех ЦБ, у которых ключевая ставка была отрицательной. НБШ в прошлом году повысил ключевую ставку с минус 0,25% до плюс 1,0%. Как признает руководство НБШ, единственным активом, который принес центробанку прибыль, оказалось золото. НБШ заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2022 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

Конечно, нас не может не волновать вопрос о том, с каким финансовым результатом завершил прошлый год Банк России. Напомню, что предыдущие пять лет российский ЦБ заканчивал убытками. По продолжительности пребывания в полосе убыточности Банку России, наверное, нет равных среди центробанков мира.

Вот данные годовых отчетов Банка России об убытках по годам (млрд. руб.): 2017 г. – 435,3; 2018 г. – 434,7; 2019 г. – 182,7; 2020 г. – 61,5; 2021 г. – 26,3. Никаких технических дефолтов в работе центробанка не объявлялось. Никаких серьезных расследований по вопросу причин и последствий подобной хронической убыточности Банка России не было. Тихой сапой убытки были покрыты за счет собственного капитала Банка России, который на 1 процент состоит из уставного капитала и на 99 процентов из резервов.

Однако все убытки предыдущего пятилетия – цветочки на фоне тех убытков, о которых мы можем узнать 20 апреля 2023 года (на этот день запланирован годовой отчет Банка России в Государственной Думе). Почти год назад была заморожена примерно половина всех золотовалютных активов Банка России – сумма, составляющая примерно 300 млрд долл. А ведь эти активы, состоящие из токсичных валют, и были основным источником доходов Центробанка России. Так что крупные убытки неизбежны.

И это еще не худший сценарий. Если до 20 апреля коллективный Запад проведет конфискацию замороженных валютных активов, картина может оказаться совсем плачевной. При нынешнем курсе рубля по отношению к токсичным валютам величина замороженных Западом российских валютных резервов составляет, по моим оценкам, 16-17 трлн. рублей. Конфискация создаст в балансе Банка России дыру именно таких размеров (примерно 40% всех активов Банка России). Согласно последнему месячному балансу Банка России, имеющемуся в открытом доступе, собственный капитал ЦБ составил на 31 октября 16,2 трлн рублей. Итак, собственного капитала может не хватить для того, чтобы заткнуть дыру. Если конфискация произойдет после 20 апреля, не исключено, что Банк России будет пытаться маскировать образовавшуюся пробоину до следующего годового отчета.

Конфискация токсичных активов Банка России приведет к необходимости легализации возникших гигантских убытков центробанка и его банкротству. Об этом сценарии можно прочитать в моей статье "Надо ли спасать Банк России?".

Не вижу никаких признаков того, чтобы Банк России к такому сценарию готовился. А подготовка необходима: она могла бы смягчить жесткую посадку, которую готовят российской экономике.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676628780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Одобренный Закон направлен на укрепление партнерства Казахстана и Кыргызстана
- Спортивную и туристскую инфраструктуру существенно модернизируют в Казахстане
- Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
- Об инфляционных тенденциях в регионах РК в январе 2023 года
- Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет
- Меры по наполнению рынка ГСМ перед посевной кампанией рассмотрели в Правительстве
- Т. Дуйсенова проинформировала А. Кульгинова о принимаемых мерах по обеспечению занятости населения
- Восстановление Казахстана. Айналайын гражданин
- Официальное заявление МИД РК по случаю 30-летия присутствия Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  