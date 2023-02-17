Азербайджан-Иран: новая мировая проблема, - katehon.com

13:42 17.02.2023 АЗЕРБАЙДЖАН-ИРАН: НОВАЯ ПРОБЛЕМА



17.02.2023



Кому выгодна эскалация конфликта между двумя странами?

27 января 2023 года около 08:30 утра по местному времени человек, вооруженный автоматом Калашникова AK-47, совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране. Прорвав пост охраны, нападавший убил начальника службы охраны посольства Орхана Ризван оглы Аскерова и ранил двух других охранников, пытавшихся предотвратить нападение. Сотрудникам посольства удалось разоружить преступника.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт и потребовав его немедленного расследования, а также наказания виновных. 29 января сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей - всего 53 человека - были эвакуированы в Баку. Замглавы МИД Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство полностью приостановило дипломатическую деятельность, однако генконсульство в Тебризе продолжает функционировать в штатном режиме.



В МИД страны заявили, что полиция не отреагировала даже в тот момент, когда нападавший стал выкрикивать угрозы в адрес азербайджанских дипломатов, заявляя, что всех убьет.



Тот факт, что террорист выбрал пятницу, которая считается в Иране нерабочим днем, имел при себе автоматическое оружие и полные магазины к нему, коктейли Молотова, тяжелый предмет для нанесения ударов, а также невмешательство иранской полиции дали основание предположить, что теракт был заранее спланирован.



Отмечается, что камеры наблюдения посольства детально зафиксировали момент нападения. В частности, из видеозаписей следует, что нападавший до совершения преступления дважды с интервалом в 19 минут проехал на своем автомобиле мимо посольства, чтобы выбрать подходящий момент. По данным МИД, несмотря на то, что "террорист силой вторгся в здание посольства и оттуда непрерывно доносились звуки выстрелов, сотрудник иранской полиции, находившийся на посту перед входом, не только не вмешался, но и покинул свой пост". Также, отмечается в сообщении, нападавший стрелял по окнам квартир в здании посольства, где жили семьи азербайджанских дипломатов. В то же время полицейские не торопились арестовать террориста, начали с ним разговаривать и заняли наблюдательную позицию.



Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.



Некоторые источники считают, что за нападением на посольство Азербайджана в Иране стоит правящий в этой стране режим. Как сообщает Report, об этом заявил американский эксперт и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран. "Эмпирическое правило: нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим", - сказал он.



Это не первое нападение на азербайджанское представительство. Уже было нападение представителя одной из проиранских организаций на диппредставительство Азербайджана в Лондоне. Особенно отношения обострились в конце прошлого года. Стороны проводят военные маневры у границ друг друга, делают очень резкие заявления. К примеру, представители Тегерана утверждают, что Азербайджан укрывает на своей территории тех, кто выступает против иранских властей. Такое заявление было сделано иранским генералом из КСИР в октябре прошлого года в ходе военных учений на границе с Азербайджаном. По этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев выступал с очень жесткой критикой Ирана в ноябре 2022 года. Он обещал защитить светский образ жизни азербайджанцев, включая тех, кто живет в Иране. Вообще, в азербайджанских СМИ часто можно встретить вопросы по так называемому Южному Азербайджану. С учетом нынешней непростой ситуации с протестами в Иране, это для данной страны очень болезненный и чувствительный вопрос.



Удар по заводам в Иране

Вскоре в ночь на 29 января арабские СМИ сообщили о пожаре на оборонном заводе в городе Исфахан: по их информации, он производит боеприпасы. Чуть позже военное ведомство Исламской Республики Иран заявило, что пожар начался из-за атаки беспилотников вечером 28 января 2023 года около 23:30. Атака, как утверждают иранские военные, не достигла своих целей: один из дронов был сбит ПВО, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения, оборудование осталось целым, производство продолжается. Параллельно СМИ сообщили о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль, а также о взрывах и пожарах в городах Хамадан и Решт.



Примечательно, что официальные лица Ирана взрывы в Исфахане практически не комментировали - значительную часть информации опубликовали СМИ, ссылаясь на собственные источники. Издание The Wall Street Journal написало, что за атакой стоит Израиль, который совместно с США разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Арабские телеканалы Al Arabya и Al Hadath сообщили, что к удару причастны американские военные - по утверждению последнего, так США предупреждают Тегеран и Москву, что создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены. Израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в западной разведке, сообщила, что, вопреки заявлениям иранских властей, операция прошла "с огромным успехом" и ущерб оказался гораздо больше, чем "незначительное повреждение крыши", о котором заявило военное ведомство Исламской Республики Иран.



Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные в нанесении ударов не участвовали, а МИД Израиля и вовсе отказался комментировать эту тему.



МИД Ирана официально заявил, что атака по объектам Минобороны не повлияет на планы Тегерана по развитию атомной отрасли. "Чтобы ослабить безопасность Ирана, были сделаны трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома", - сказал глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.



Причастность США

По данным базирующейся в Вашингтоне исследовательской группы Iran Watch, в Исфахане расположено предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит беспилотные летательные аппараты Shahed. В 2022 году Евросоюз, США, Великобритания и некоторые другие западные страны ввели санкции в отношении Shahed Aviation Industries, поскольку компания причастна к поставкам своей продукции России.



Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В начале ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.



Причастность Израиля

Теракт совпал по времени с заявлениями властей Израиля о необходимости срочного вмешательства для предотвращения получения Исламской Республикой Иран ядерного оружия, а также после недовольств Запада по поводу поставок иранских вооружений для нужд российской армии. В момент теракта, что любопытно, в Израиле присутствовал директор ЦРУ Уильям Бернс, обсудивший с директором "Моссада" Давидом Барнеа методы борьбы против Ирана. Кроме того, 23–26 января Соединенные Штаты и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения под кодовым названием Juniper Oak 23.2.



Считая наличие атомного оружия у авторитарных режимов прямой угрозой для себя, Израиль неоднократно наносил удары по ядерным объектам на их территориях. По мнению израильтян, обладание оружием массового поражения увеличивает вероятность нападения на их страну. И противодействие такому развитию событий стало одной из важнейших составляющих израильской оборонной политики. Как показывает история, предыдущие два раза они не ошиблись - удары по ядерным реакторам Ирака и Сирии не привели к войнам, но лишили правителей из этих стран шансов заполучить ядерную бомбу.



Ранее власти Израиля предупреждали, что примут меры военного характера, если дипломатические усилия не смогут сдержать развитие ядерной программы Ирана.



Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал заявление в связи с террористическими актами в Иерусалиме. Он пообещал "сильный, быстрый и точный" ответ на теракты. "Сегодня ночью мы решили атаковать террористические организации. Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто хочет нам навредить, тому и мы навредим", - говорил премьер-министр.



Тем не менее, официальных сообщений о причастности Израиля к атакам на объекты в Иране до сих пор не поступало ни со стороны Тегерана, ни от израильских властей.



Отношения Азербайджана и Ирана

Эти два события очень мало связаны друг с другом. Несмотря на то, что отношения нестабильны, они направлены на сотрудничество. Между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой налажено взаимодействие, развивающееся по восходящей день ото дня.



Подчеркнув, что обе страны участвуют в крупных экономических проектах международного значения, Насер Канани напомнил, что одним из таких проектов является международный транспортный коридор "Север – Юг". Этот коридор соединяет европейский и азиатский континенты транспортными линиями. Страны, участвующие в проекте, расширят свои торговые связи и транзитные возможности.



По его словам, железная дорога "Решт – Астара", являющаяся элементом международного транспортного коридора "Север – Юг", имеет большое значение как Азербайджана, так и для Ирана.



Представитель МИД далее заявил, что Иран считает развитие связей с соседними странами, в частности с Азербайджанской Республикой, приоритетным направлением своей внешней политики. Тегеран заинтересован в обеспечении устойчивого мира и спокойствия в регионе и предпринимает шаги в этом направлении.



Отметим, что железная дорога "Решт – Астара" является продолжением железнодорожной линии "Казвин – Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан)". Эта дорога соединит железнодорожные системы Ирана, Азербайджана и России. Именно по этому маршруту будут транспортироваться грузы из Европы и России в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. Перевозка грузов в обратном направлении даст толчок развитию не-нефтяного сектора России, Ирана и Азербайджана, являющихся экспортерами нефти: эти страны станут логистическими центрами, будет обеспечен дополнительный приток валюты в бюджет.



Однако Иран весьма критически относится к азербайджанской политике. Аналогичным образом, Азербайджан критичен по отношению к иранской. У них очень много противоречий.



В октябре прошлого года Иран провел масштабные учения на границе. Позже Азербайджан проводил учения вместе с Турцией. Риторика стран очень жесткая. Потому что Южный Азербайджан для Ирана - очень болезненный вопрос. По разным оценкам, в Иране живет от 15 до 40 миллионов азербайджанцев. Как минимум 3 крупные провинции Ирана населены азербайджанцами. В тех массовых протестах, которые происходят на территории Ирана, очень сильна как раз роль представителей национальных меньшинств, в первую очередь курдов и азербайджанцев. Таким образом, это фактор, который очень серьезно влияет на отношения между двумя странами.



Следует также отметить, что у Ирана свои проблемы во взаимоотношениях с Израилем и США. В то время как Азербайджан, напротив, имеет очень хорошие отношения с Израилем и получает оттуда оружие.



Спорные вопросы по Каспию

В свое время у всех прикаспийских стран были проблемы, связанные с разделом Каспия. Азербайджан большую часть своих нефтересурсов добывает на Каспийском шельфе. И чтобы их разрабатывать, необходим был правовой статус. За последние 30 лет возникали очень сильные дискуссии по поводу правового статуса Каспийского моря. И Иран всегда выступал с позицией, которая отличалась от позиций прикаспийских государств бывшего СССР. Но сейчас в этом вопросе сложностей нет, потому что договоренности между прикаспийскими странами в целом достигнуты.



Помимо этого, есть сотрудничество в Зангезурском коридоре. Сюникская область - это сплошное высокогорье, несколько подготовленных дорог и, собственно, то, что называется Зангезурским коридором: трасса, которая идет как раз вдоль огибающей хребет реки (по правую руку трасса иранская, по левую – азербайджанская и армянская).



Также появилась информация о том, что Баку подпишет с Тегераном меморандум о взаимопонимании в связи с поездками граждан Азербайджана в Нахичевань с использованием иранской территории.



Наконец, азербайджано-иранский конфликт приведет к росту оружейных и энергетических отношений между Израилем и Азербайджаном. Учитывая, что Израиль в настоящее время является вторым по величине поставщиком оружия Азербайджану после России, и принимая во внимание, что Россия также является союзником Ирана и Армении.



Вооруженный конфликт между Ираном и Азербайджаном может поставить под угрозу региональные энергетические проекты. Таким образом, любые конфликты невыгодны для обоих стран.



Визит Раиси в Пекин

Во вторник, 14 февраля, стартовал трехдневный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай.



В публичной части переговоров Си Цзиньпин и Ибрахим Раиси подчеркнули близость двух стран по политическим вопросам. Китай поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального достоинства, поддерживает Иран в противостоянии политике односторонних действий и запугивания, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыва безопасности и стабильности Ирана.



Си Цзиньпин обещал, что Китай продолжит принимать конструктивное участие в переговорах о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, будет поддерживать законные права и интересы Ирана и способствовать скорейшему урегулированию ядерной проблемы. Согласованный в 2015 году план позволил Ирану выйти из международной изоляции, но отказ занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа от выполнения соглашения и восстановление в 2018 году американских санкций спровоцировали экономический кризис в Иране. Пекин в одиночку не может перезапустить переговорный процесс, но его голос будет важен и в Совете управляющих МАГАТЭ и на площадке Совета Безопасности ООН, где возможен новый виток кризиса вокруг иранской ядерной программы.



На встрече с Раиси Си заявил, что стабильность на Ближнем Востоке крайне важна для глобального экономического развития и стабильности поставок энергоносителей. Китай - один из главных потребителей иранской нефти (США наложили на этот сектор санкции).



Таким образом, можно выявить способность Ирана вести успешные внешнеполитические отношения, в том числе и с Китаем. Что естественным образом может не нравиться США.



Успехи Ирана в автономной экономике

За последние четыре десятилетия Иран накопил большой опыт существования с санкциями и научился противостоять их воздействию. Экономика Ирана очень разнообразна, и производство действительно является одной из самых важных областей. В настоящее время на производство приходится около одной пятой общей занятости в стране. Это автомобили, металлы и пластмассы.



Санкции США затрудняют доступ иранских предприятий к товарам, необходимым для производства продукции, и им трудно найти клиентов за границей, потому что есть опасения, что администрация США также наложит вторичные санкции на любую компанию, ведущую бизнес с Ираном. У иранцев действительно есть альтернативные отрасли, на которые они могут опереться, и значительный внутренний потенциал, а также возможность использовать свои отношения с несколькими соседними государствами, чтобы попытаться справиться с экономическими трудностями. Такие страны, как Ирак и Афганистан, некоторые республики Центральной Азии и, конечно же, Сирия. Нехватка импортных товаров помогла стимулировать внутреннее производство. Это, в свою очередь, помогло создать больше рабочих мест для иранцев.



Между тем, экономика Ирана выиграла от более высоких цен на сырьевые товары, особенно на нефть и нефтяные товары, такие как нефтехимия. Исламской Республике также удалось заменить некоторые импортные товары за счет расширения внутреннего производства, что, в свою очередь, способствовало развитию производственного и горнодобывающего секторов Ирана. Наконец, снятие ограничений, связанных с пандемией, в сочетании с общественным оптимизмом в отношении достижения соглашения с США об отмене санкций способствовало росту сектора услуг.



Данные, опубликованные Тегераном, показывают, что за последний год экономика выросла более чем на 4%, что обусловлено высокими ценами на нефть и обходом санкций США. Очевидно, что это не нравится противникам Ирана, которые придумывают, как устроить новые провокации, чтобы причинить максимум ущерба этой стране и ее народу. Источник - katehon.com

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