Разгром Бокейхановского акимата. Аресты коррупционеров в Караганде

13:54 17.02.2023

Коррупционный скандал в Караганде: задержаны замакима района и руководитель отдела



В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана, курировавший вопросы ЖКХ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информацию о задержании заместителя акима района подтвердил руководитель Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев. Он отметил, что вместе с замакима задержан еще и руководитель одного из отделов акимата. Госслужащие подозреваются в получении взятки от предпринимателя в размере 500 тысяч тенге.



"Факт был. Я подтверждаю данный факт. Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственно выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно статьи 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - сообщил Мурат Тюлеубаев.