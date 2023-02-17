Реэкcпортная круговерть Казахстана, - Е.Косенко

16:36 17.02.2023 Пятница 17.02.2023



Реэкcпортная круговерть

По итогам прошлого года, Казахстан внезапно улучшил статистику несырьевой направленности экспорта. Надолго ли?



Евгений Косенко, 13 февраля 23



Как и ожидалось, довольно большой спектр вопросов, рассмотренных в ходе прошедшего в начале февраля в Алматы расширенного заседания Евразийского межправительственного совета, был посвящен вопросам торговли.

А если конкретнее, то "ликвидации искусственных препонов и максимальному снижению барьеров, которые не позволяют бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС".

Кстати, буквально накануне начала работы форума Казахстан произвел некоторое переформатирование структур, отвечающих за торговое взаимодействие, объявив о ликвидации торгового представительства РК в РФ, созданного еще в 1992 году и с тех пор находящегося в ведении Министерства торговли.

К некоторому неудовольствию противников дальнейшего углубления экономической интеграции с Российской Федерацией в своем официальном разъяснении причин этого решения руководство Министерство торговли и интеграции сообщило, что во-первых, Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана, во-вторых – "для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов", а в-третьих, "дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России" (что, кстати, и было по факту уже последние лет пять-шесть).

Заодно была оглашена статистика, согласно которой, товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-ноябрь 2022 года составил 23,6 млрд. долларов США, что на 6,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (22,1 млрд. долларов США).

Между тем, в 2021 году товарооборот между Казахстаном и Россией тоже показал существенный рост и составил 24,6 млрд. долл. США, что оказалось на 31,2% выше, чем в 2020 году (18,8 млрд. долларов США)…

В свою очередь, казахстанские политологи предположили, что данный шаг имеет еще одну цель – максимально вывести из-под возможного "удара" некоторые государственные органы страны:

"У нас во внешнеэкономической деятельности участвует большое количество государственных органов: и министерства, и QazTrade, и многие другие ведомства. За последние несколько лет ситуация сильно изменилась. Появилась Евразийская экономическая комиссия, МИД РК взяло на себя миссию, в том числе, и по привлечению инвестиций, и продвижению казахстанского экспорта и так далее. Очень много организаций занимается внешнеэкономической деятельностью, от того закрытие торгового представительства на этом фоне не сильно повлияет на что-либо. Тем более, что товарооборот между странами постоянно растет.

Однако, на Казахстан давят. С той точки зрения, что он якобы помогает России обходить санкции. Постоянно идут разговоре о неком "сером импорте", транзите товаров через территорию Казахстана. Казахстан не хочет, чтобы ему предъявляли такие обвинения. Он старается соблюдать все условия. И, конечно же, можно предположить, что торговое представительство может оказаться в скандале, связанном с санкциями, но это только можно предположить.

В целом, та оптимизация о которой идет речь и тот аргумент, который предъявляют наши госорганы – я думаю, что это вполне реально. Закрытие торгового представительства влияния на товарооборот России и Казахстана не окажет…" – размышлял политолог Эдуард Полетаев в своем комментарии республиканским СМИ.

В общем, как бы там ни было, но о процессах и механизмах торгового взаимодействия в ходе встречи глав правительств стран ЕАЭС говорилось весьма подробно и предметно.

В частности, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем выступлении предложил ускорить интеграцию национальных информсистем, что должно активизировать процессы транзита и внешней торговли, а также подчеркнул важность более ускоренного перемещения товаров между границами государств:

"Пандемия и геополитические процессы, природные катаклизмы, нарушение цепочек поставок товаров привели к существенному структурному изменению во взаимной торговле. В таких условиях, необходимо решать вопросы ускоренного перемещения товаров между странами союза без лишних формальностей".

И здесь помимо ускорения стоит отметить еще одно ключевой момент – упомянутые "структурные изменения". Среди которых, немаловажное место занимает определенная трансформация самой номенклатуры казахстанского импорта, произошедшая за последний год.

В течение практически всего предыдущего времени (по 2021 год включительно), Россия импортировала из Казахстана в первую очередь минеральные продукты, металлы, химическую продукцию и некоторыекатегории сельскохозяйственного сырья.

При этом, наиболее устойчивый рост показывали черные металлы и топливо, а некогда перспективный химпром демонстрировал относительную пробуксовку (фармация даже ушла в минус). Про остальные товарные группы можно было особо и не вспоминать в связи с их незначительностью в общей структуре импорта.

Радикальные изменения произошли в прошлом году. Причем настолько, что пребывающая в вялой стагнации экономика республики внезапно получила что называется "новый импульс развития".

В сентябре прошлого года вышел в свет очередной доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы", в котором аналитики этого финансового института с некоторым удивлением констатировали, что вопреки их прогнозам экономический рост Казахстана в отчетном периоде 2022 года составил 3,4 % вместо ранее предсказанных 2%.

Вглядевшись в причины, банкиры отметили определенное увеличение экспорта нефти, приток в банковскую сферу Казахстана новых клиентов из России и Белоруссии, а также резкое повышение доходов за счет реэкспорта в Россию компьютеров, бытовой техники и электроники, автозапчастей, электрических и электронных компонентов (тоже самое касается и Кыргызстана, также прочно оседлавшего тему реэкспорта китайских товаров).

Конечно, ситуация в Казахстане несколько хуже, чем в том же Узбекистане, где ЕБРР констатировал "очень быстрые темпы экономического развития благодаря большой численности и динамизму трудовых ресурсов, емкости внутреннего рынка, диверсификации обрабатывающих отраслей и прогрессу в проведении рыночных реформ".

Рост узбекской экономики составляет 5,5% в 2022 году, прогнозируется 6,5% в 2023 году и является рекордом в регионе, но тем не менее, согласно общим выводам банкиров – "Экономика стран ЦА в целом демонстрирует заметную устойчивость к геополитическому обострению и даже смогла получить некоторые преимущества" (здесь, правда, добавлена существенная "ложка дегтя" из-за высоких темпов инфляции, давно уже вышедшей за пределы целевых коридоров и фактически сжирающей часть полученной прибыли, но это уже тема для другого разговора).

В общем, как бы там ни было, но при существующих раскладах экономика Казахстана может достичь в нынешнем 2023 году роста в 3,5%, что также вносит коррективы в озвученные ранее пессимистические прогнозы.

И в этой связи становится важным, за счет чего Казахстан смог нарастить свои объемы реэкспорта, а также насколько долговечна и надежна сложившаяся в прошлом году практика "параллельного" экспорта?



"Комар носа не подточит"?

Для начала разберемся с юридической основой.

Вопреки мнению ряда обывателей, экспортно-импортные операции, осуществляемые в "параллельном поле" (то есть, без получения непосредственного согласия правообладателя), не являются каким-то противоправным деянием или, тем более, синонимом контрафакта.

Безусловно, здесь, как и везде, существовали свои нюансы (и в частности, объемы ввозимых грузов, когда само государство стремилось ограничить объем параллельного импорта в страну, дабы не ущемлять интересы ведущих дилеров), но в нынешних условиях достаточно оперативно "в правила игры" были внесены существенные изменения.

В той же Российской Федерации 28 июня был подписан закон о полной легализации параллельного импорта на ряд иностранных товарных знаков в течение всего 2022 года и с возможностью пролонгации в 2023 году.

При этом, в отношении ряда брендов запрет параллельного импорта сохранился, о чем говорилось в приказе Минпромторга РФ, где детально перечислялось около сотни позиций и достаточно много названий конкретных брендов, от предметов гигиены до железнодорожных локомотивов.

Что же касается Казахстана, то помимо стандартных правовых норм типа "Правил порядка реэкспорта товаров" в связи с нахождением станы в Евразийском экономическом союзе в торгово-экономической деятельности применяются юридические нормы ЕАЭС и в частности – "Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров", согласно которому "товары, выпущенные в Казахстане для свободного обращения с уплатой таможенных платежей по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС, могут беспрепятственно перемещаться по единой таможенной территории ЕАЭС, без повторного таможенного оформления".

Кроме того, в ЕАЭС применяется региональный принцип исчерпания права, который означает, что если товар продан в Казахстан с согласия правообладателя, то после такой продажи этот товар может свободно обращаться на рынках всех стран членов ЕАЭС.

Что касается санкционной политики ряда западных стран, то ни США, ни ЕС не выпускали ни одного нормативного акта или перечня, полностью запрещающего поставки потребительской электроники и бытовой техники в Российскую Федерацию.

Кроме того, согласно действующим международным нормам, так как часть производителей приостановили бизнес в России по собственной инициативе, то поставки их продукции в Россию из Казахстана являются абсолютно законным, "параллельным" импортом (за исключением некоторых обговоренных товарных кодов, при обнаружении экспорта которых может возникнуть риск вторичных санкций).

Для того, чтобы полностью обезопасить себя от возможных нарушений, в июне 2022 года Министерство финансов Казахстана разработало проект приказа, согласно которому казахстанские экспортеры могли лишиться права перевозить санкционные товары из Казахстана в Россию. Однако впоследствии приказ был отправлен на доработку и как было объявлено – решение о целесообразности его принятия будет приниматься на основе обсуждения с другими госорганами и бизнес-сообществом.

В итоге, в стране был запущен сайт, на котором собран перечень товаров с кодами ТНВЭД, которые запрещены к экспорту в РФ и указанием санкционных мер со стороны стран Евросоюза, Великобритании и США в отношении России и Беларуси (в настоящее время, этот портал получил новое название и работает на платформе Министерства торговли и интеграции РК).

В частности, из Евросоюза запрещен ввоз чистопородных племенных животных, икры, трюфелей, супов и бульонов, вин, пива, шампанского. Из США – под запретом алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, рыба и ракообразные, икра. Из Великобритании запрещен экспорт рыбы и ракообразных, хлопьев, семян масличных культур, напитков, удобрений...

И как впоследствии отметило руководство Минфина, данный список является актуальным с учетом того, что Казахстан не только экспортирует свою продукцию, но и ведет реэкспорт.

В свою очередь, Минфин США осенью прошлого года разработал свой перечень стран с указанием 18 государств (в том числе Китай, Турция, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан), которые активно занимаются реэкспортом, и была дана рекомендация "проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля" и обращать внимание на подозрительные операции.

При этом, обращалось внимание что конкретные факты реэкспорта через РК подсанкционных позиций отсутствуют.

Правда, западная пресса сообщала о возможных "серых" (хотя и не попадающих под прямое нарушение законодательства) схемах, так называемого "ложного транзита", при котором, например, подокументам санкционный товар следует из Европы в одну из стран Центральной Азии, но, проезжая по территории России, размещается на таможенном складе внутри РФ. Там он перепродается российскому покупателю и затем, уже не покидая Россию, пускается в свободное обращение. Подобная схема становится неактуальной, если груз пересекает границу с тем же Казахстаном и производится импортная очистка товара. В этом случае казахстанская таможня уже не позволит экспортировать такую партию в РФ. Все остальное – вполне законно.



Такой высокотехнологичный Казахстан

Так вкратце выглядит ситуация с реэкспортом с юридической точки зрения.

Что же касается конкретных цифр поставок, то в связи с определенной закрытостью информации внешнеторгового оборота в РФ (такое решение принято в прошлом году) ориентироваться пока можно только на предварительные итоги внешнеторговых показателей РК, за период 11 месяцев 2022 года. Более полные данные, подготовленные Бюро национальной статистики, скорее всего, будут доступны лишь в марте нынешнего года.

Итак, согласно опубликованной в январе этого месяца информации "Структура экспорта и импорта РК по основным товарным группам со странами ЕАЭС", за период января-ноября 2022 года товарооборот с Россией составил 23,6 млрд. долларов США, что уже на 7% больше итогов всего 2021 года. При этом, констатировалось замедление роста российского импорта в Казахстан (таковой составил всего один процент) на контрасте с резким увеличением казахстанского экспорта в РФ (рост на 15% до 7,8 миллиардов долларов США).

Видоизменилась и конкретная номенклатура, куда с традиционным ураном или алюминием добавились и ранее мало экспортируемые товары – такие, например, как безалкогольные напитки, экспорт которых увеличился в 2,2 раза. (В качестве примера здесь можно привести обилие на прилавках российских магазинов продукции "Сосa-Cola" cэтикетками на казахском языке).

В целом же, экспортная номенклатура Казахстана в части поставок в Россию выросла более чем в полтора раза – с 640 позиций в 2021-м до 1057 наименований в 2022-м году.

Более чем в семь раз увеличился реэкспорт корейских и китайских смартфонов. При этом, официальный дилер ТОО "Samsung Electronics Central Eurasia" заявил, что не осуществляет прямых поставок в РФ, так что это уже инициатива региональных дилеров-реэкпортеров, к политике и географии продаж которых, главный дилер отношения не имеет и, соответственно, никакой ответственности за поставки продукции "Samsung" в РФ не несет.

Сравнительные показатели при этом оказываются весьма существенными – если за первое полугодие 2021 года Казахстан поставил в Россию 560 всего смартфонов, то за первые шесть месяцев прошлого года – уже свыше 183 тысяч устройств.

В денежном выражении благодаря росту подобного реэкспорта казахстанский бизнес заработал в первом полугодии 2022 года 78 миллионов долларов (против 37 тысяч за аналогичный период 2021 года).

Тоже самое можно сказать и про компьютерную технику, поставки которой выросли в 64 раза (в денежном эквиваленте с 15 млн. до 184 млн. долларов США).

Экспорт процессоров и контроллеров из Казахстана в РФ увеличился в 121 раз (с 16 тысяч долларов в 2021 году до 1,7 миллиона долларов в 2022-м). Также увеличился ввоз флешек и карт памяти. Кроме того, республика начала поставлять в Россию смарт-карты, необходимые для выпуска банковских карт. Их было ввезено более 387 тысяч штук, в то время как в 2021 году подобных поставок не было в принципе.

Проанализировав доступную казахстанскую статистику, некоторые предварительные итоги по поставкам техники подвели и российские СМИ.

Так, согласно опубликованным данным, только в первом полугодии 2022 года, Казахстан поставил в РФ свыше 7,6 тысяч штук стиральных машин на сумму 2,7 млн. долларов и 495 посудомоечных машины на 200 тысяч долларов США (то, что в аналогичном периоде 2021 года такой номенклатуры экспорта также не существовало, наверное, уже понятно).

Из новых категорий экспортных товаров в том же первом полугодии можно еще упомянуть видеокамеры (их отправилось в Россию свыше 4 тысяч штук на сумму 656 тысяч долларов) и фотокамеры – 280 штук на 26 тысяч долларов США.

В 2,5 раза выросли поставки укрупненной товарной группы "Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты" – с 188 миллионов долларов, до 467 млн. долларов (один лишь экспорт на российский рынок станков металлорежущих станков вырос в 16 раз), а поставки группы "Строительные материалы" выросли с 4,8 миллионов до 13,6 млн. долларов, то есть, увеличившись почти в три раза…

Здесь можно немного отвлечься от темы реэкспорта и отметить, что практически одновременно увеличились и прямые экспортные поставки из стран Европы (то есть, свалить обилие различной продукции, появившейся на российском рынке, исключительно на страны-реэкспортеры уже не получится).

Так, согласно данным Евростата, приведенным в обзоре РБКв июне 2022 года, страны Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию до 4,45 млрд. евро, что стало на 18% больше, чем в мае, с суммой экспорта 3,78 млрд. евро.

38% составил рост экспорта из ЕС в РФ инструментов (оптических, измерительных, контрольных) – до 286 млн. евро. Также на 38% вырос экспорт парфюмерии и косметики – до 234 млн. евро. На 16% вырос экспорт пластмасс и пластмассовых изделий – до 234 млн. евро, и электрооборудования и компонентов – на 7%, до 187 млн. евро.

При этом, крупнейшим экспортером товаров в России среди стран ЕС была Германия (объем поставок 1,16 млрд. евро в июне, с приростом 5,4% к маю). Второе место занимала Италия (523 млн. евро, +2,9% к маю). Экспорт из стран Прибалтики (на словах придерживающихся крайне жесткой ограничительно политики в области внешней торговли с РФ) в июне по сравнению с маем вырос на 34% до 481 млн. евро. И так далее…

Особой статьей реэкспорта и стран Центральной Азии являются автомобили. Так, по данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), с января по август 2022 года из Казахстана в Россию было импортировано около 6,5 тысячи автомобилей, что больше в 15 раз, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом, оговаривается, что данная таможенная статистика отражает лишь авто, прошедшие официальную регистрацию, и не учитывает проданные частными лицами автомобили с казахстанскими номерами, на которых также ездят россияне.

В перспективе страны Центральной Азии явно нацелены на гораздо большее увеличение поставок продукции автопрома путем локализации производства на своей территории. Речь идет о проекте "Тюркский автопром", о котором в декабре прошлого года сообщила компания "UzAuto Motors". По намеченным планам, автомобильные производители Узбекистана, Казахстана и Азербайджана намерены развернуть в Костанае на мощностях компании "Allur Auto" производство порядка 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix – это примерно четверть от общего объема продаж новых автомобилей в Казахстане.

И как отметили аналитики и эксперты: "При этом количество продаж автомобилей марки Chevrolet в Казахстане в этом году составило более 25 тысяч, большая часть (15 тысяч) приходится на собираемый в Костанае Chevrolet Cobalt. "Кобальт" с производства никто в Казахстане снимать не собирается, поэтому 30 тысяч "Ониксов" явно рассчитаны не только на внутренний рынок, но и на соседний российский..."



Продолжая оттачивать мастерство

Избегая излишней детализации и конкретики, общие данные по увеличению параллельного импорта констатируют и в России, заодно давая весьма оптимистичные прогнозы о его дальнейшем росте.

Так, в августе прошлого года вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проинформировал о том, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта достиг почти 6,5 млрд. долларов иЮ как ожидается, к концу года этот показатель способен вырасти до 16 млрд. долларов США.

Ежемесячный рост параллельного импорта примерно на 10 процентов подтвердилв декабре прошлого года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, который заодно сообщил о верности летнего прогноза Мантурова:

"Объем параллельного импорта по состоянию на ноябрь 2022 года включительно уже превысил 2 млн. тонн, что в денежном выражении составляет 16 млрд долларов. Темпы роста параллельного импорта составляют примерно 10% ежемесячно" – рассказал чиновник в ходе конференции, организованной общественным советом при ФТС.

"В результате, несмотря на все проблемы, режим параллельного импорта в целом справляется со своей задачей. Он показал свою эффективность, объемы растут. Параллельный импорт способствовал наполнению внутреннего рынка. Уже внесены документы для продления этого режима на следующий год…" – удовлетворенно констатировал годовые итоги замдиректора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов.

При этом, было отмечено, что российская сторона намерена подходить к вопросу формирования списка товаров, разрешенных к ввозу в рамках параллельного импорта, крайне избирательно. "В перечень включалась только та продукция, которая пропала с рынка, чтобы не навредить отечественному товаропроизводителю. Этот перечень уже три раза корректировался, 218 товарных знаков и брендов исключили из списка параллельного импорта", – подчеркнул Евгений Пахомов.

В принципе, солидарны с потенциальным увеличением роста реэкспорта и параллельного импорта в 2023 году и казахстанские эксперты. "Статистика свидетельствует о том, что реэкспорт зарубежной продукции из Казахстана в Россию имеет место быть в больших объемах. Многие западные компании, уйдя из России, потеряли большой рынок сбыта. Для них поставки продукции на российский рынок транзитом через Казахстан являются возможностью частично возместить потери, поэтому вопросов о том, зачем казахстанские дистрибьюторы при ограниченности внутреннего рынка закупают у них все большие партии товаров, задавать не будут ни "Coca-Cola", ни "Samsung", ни "Huawei" которым и так очевидно, в какую страну в итоге пойдут их товары из Казахстана…" – отмечает в своем комментарии СМИ экономист Алмас Чукин.

"Реэкспорт из Казахстана в Россию, скорее всего, продолжит набирать обороты и в 2023 году. При этом, возможно будет увеличиваться практика дробления партий, а расчеты все чаще будут производиться в национальных валютах…" – считает эксперт Института мировой экономики и политики Магбат Спанов.

Также казахстанские эксперты советуют предпринимателям действовать максимально в правовом поле:

"Вопрос с санкционными товарами очень запутанный, даже сами американские чиновники не всегда могут однозначно на него ответить, поэтому во избежание недопонимания лучше обращаться за консультацией к профессионалам. Я советую тем бизнесменам, которые хотят что-то реэкспортировать или наладить такой бизнес, обращаться в палату "Атамекен". У них есть эксперты, которые разбираются в санкциях, и не стесняться, можно также обратиться в посольство США, у них есть экономический отдел, который тоже может давать какие-то консультации. Но стоит помнить, что эти консультации на 100 процентов ничего не гарантируют, потому что финальное решение принимается в Минфине США в Вашингтоне. Что можно, чего нельзя, не знает никто…" – размышляет аналитик Андрей Чеботарев.

О важности неукоснительного соблюдения всех правовых норм, указывают и в Российской Федерации, публикуя подробные и обстоятельные инструкции для своих предпринимателей-импортеров, желающих в будущем поучаствовать в процессах реэкспорта из Казахстана.

Кроме того, отмечается, что вопросы реэкспорта более широко войдут в новую редакцию программы "Национальная экспортная стратегия Республики Казахстан (предыдущая программа, "нацеленная на формирование единой политики по обеспечению условий для роста несырьевого экспорта", была рассчитана на период 2018–2022 годы).

Увеличение импорта в целом и последующего реэкспорта в частности прогнозирует на ближайшие годы Национальный банк.

"За девять месяцев 2022 года, импорт в Казахстан вырос на 16% до 34,6 млрд. долларов. Это оказалось выше наших ожиданий на 1,2 млрд.Ожидаемый в 2023 году импорт будет существенным и достигнет своего рекордного значения, превысив уровень 2016 года в два раза. Вместе с тем в 2024 и 2025 годах ожидается дальнейшее увеличение ввозимых товаров до 54,1 млрд. и 54,6 млрд. долларов соответственно. Спрос населения и бизнеса остается стабильным, несмотря на наблюдаемое удорожание зарубежных товаров. Так, по итогам девяти месяцев этого года физические поставки импортных товаров выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост в основном пришелся на потребительские и промежуточные товары. В части непродовольственных товаров дополнительное давление на импорт также оказывается за счет наблюдаемого роста реэкспорта…" – сообщил в декабре прошлого года заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

И буквально на днях, 9 февраля, в ходе заседания Российско-Казахстанского делового совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ было объявлено о том, что общий товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2022 года увеличился на два миллиарда долларов и достиг рекордных 26 миллиардов долларов США.

При этом, по словам главы ТПП РФ Сергея Катырина, в 2023 году есть хорошие предпосылки для еще большего наращивания двусторонних торговых связей в машиностроении, энергетике, химической промышленности, сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, в сфере высоких технологий, инноваций и цифровизации.

То есть, буквально во всех сферах внешнеэкономической бизнес-деятельности, включая такие, которые еще буквально год тому назад к перспективным, можно было отнести с большой натяжкой.

Поможет ли это Казахстану хотя бы формально отойти от сырьевой направленности экспорта (доля сырья в общем экспорте по-прежнему достигает более 50%) пока неясно, но то, что та часть предпринимательского сообщества страны, которая оперативно оценив геополитическую ситуацию и азартно включившись в реэкспортные операции, смогла улучшить общую статистику "роста несырьевого экспорта", вполне очевидно.

Однако, главный вопрос – как долго это сможет продолжаться? – пока остается открытым.

Ведь с одной стороны, с учетом всех намеченных межправительственных инициатив в части расширения внешнеторговых операций, реэкспортные перспективы нынешнего года также могут быть весьма привлекательными (включая общий экономический рост, предсказанный ЕБРР).

Но с другой стороны, зыбкость многих выстроенных реэкспортных схем прошлого года также весьма очевидна. Особенно, если в развитие внешнеторговых операций с "параллельным уклоном" вмешаются некие "третьи силы", пожелавшие "упорядочить процесс" исключительно в соответствии со своим видением проблем… Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676640960





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