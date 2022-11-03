Решит ли "финский опыт" проблемы образования Узбекистана?

17:03 17.02.2023 В Узбекистане намерены внедрять финский опыт в школьное образование. Копирование опыта любой страны - судьбоносное решение и должно быть тщательно продумано, пишет колумнист Комил Джалилов. Он анализирует различия в системах двух стран и призывает к публичному обсуждению связанных с этим вопросов.



3 ноября 2022



В последнее время в Узбекистане с высоких трибун стали много говорить о финском опыте в образовании. Сначала в ходе визита в Сырдарьинскую область президент Шавкат Мирзиеев объявил о создании учебников для начальных школ по "стандарту Финляндии", объяснив это решение тем, что "народное образование Финляндии конкурентоспособно в Европе и во всем мире". Позже во время совещания у президента по вопросам развития Кашкадарьинской области было поручено внедрить систему образования Финляндии в 48 школах области, начиная со следующего учебного года. Государственная инспекция по надзору за качеством образование отчиталась об обсуждении этого вопроса с экспертом из Финляндии.



В чем же состоит "финский опыт"? Действительно ли копирование финского опыта может служить "волшебной пилюлей", панацеей, способной вылечить все проблемы нашего образования?



Обзор системы образования Финляндии



Согласно информации на сайте Министерства образования и культуры Финляндии, система образования в стране состоит из нескольких ступеней. Дошкольное образование является платным, и стоимость зависит от уровня материального благополучия семьи. Далее следует обязательная годичная дошкольная подготовка, которая является бесплатной. Для сравнения: законом Узбекистана "Об образовании" также предусмотрена обязательная годичная подготовка к школе.



В школу дети в Финляндии принимаются в возрасте 7 лет. Начальное образование длится шесть лет. С 7-го класса дети переходят в первую ступень среднего образования, которая длится три года. В начальной школе и первой ступени среднего образования все должны получать одинаковое образование: детей нельзя делить по способностям и интересам, как это делается у нас в специализированных школах. Если в начальной школе с детьми работает один учитель, в средней школе - учителя-предметники.



Учебный год длится 38 недель, уроки - по 45 минут. Дети изучают языки (родной язык и литература, второй государственный язык, иностранные языки), математику, естественные науки и науку о здоровье, религию и этику, историю и обществознание, искусство (музыку, визуальные искусства, рукоделие), домоводство и физкультуру, а также предметы по выбору. Кроме того, отводятся специальные часы на консультации по функциональным и метакогнитивным навыкам (метакогнитивные навыки - умение контролировать свой процесс обучения) и выборе профессии. Недельная нагрузка на ученика низкая по сравнению с другими странами Европы: в 1-м и 2-м классах минимальная нагрузка составляет 20 часов и увеличивается до 27 часов в старших классах (для сравнения: в Узбекистане - от 22 до 34 часов в неделю). Атмосфера в школах расслабляющая, требований к одежде нет, учебники и обед предоставляются бесплатно, а длительные перерывы между уроками позволяют поиграть и отдохнуть.



После девяти лет общего образования дети должны выбрать одно из двух направлений второй ступени среднего образования: академическое или профессиональное. Те, которые хотят овладеть какой-либо профессией, выбирают профессиональное направление, после окончания которого получают соответствующий сертификат. В академическом же направлении, прием в которое осуществляется через экзамены, дети готовятся к поступлению в вузы и могут углубленно изучать отдельные предметы. По окончании трехлетнего обучения учащиеся сдают национальные экзамены, от результатов которых зависит их поступление в вуз. Такой подход напоминает нашу прежнюю систему "9+3" (девять лет общего образования + три года учебы в лицее или колледже), которую мы демонтировали несколько лет назад, вернув 11-летнюю школу.



Высшее образование можно получить в университетах, где упор делается на научные исследования, и в университетах прикладных наук с упором больше на практику. Высшее и пост-вузовское образование делится на бакалавриат, магистратуру, лиценциатуру (лиценциат - промежуточная степень между магистром и доктором наук) и докторантуру.



"Финское чудо"?



О "финском чуде в образовании" заговорили после объявления результатов первой международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA в 2000 году. По читательской грамотности Финляндия с 546 баллами заняла первое место среди 32 стран, участвовавших в исследовании (средний балл - 500), по математической грамотности - пятое место с 536 баллами (после Гонконга, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии) и по естественнонаучной грамотности - четвертое место с 538 баллами (после Южной Кореи, Японии и Гонконга). В следующих циклах PISA Финляндия также занимала высокие места, хотя можно заметить тенденцию к снижению результатов и рейтинга на фоне сильных позиций азиатских стран (Шанхай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Япония, Южная Корея).



Помимо тенденции к снижению показателей, в отчете по результатам PISA 2018 года обращается внимание на самую большую среди стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) разницу между результатами по чтению среди девочек и мальчиков, двукратное увеличение процента детей с низкими показателями по чтению, а также увеличение разницы в результатах детей из семей с разным социо-экономическим статусом.



В то же время, согласно исследованию, большинство детей отметили, что чувствуют себя счастливыми и привязанными к своей школе. Для сравнения: в Узбекистане значительное число учащихся страдает от умеренной до крайне тяжелой тревожности и депрессии, а также не чувствует связи со школой.



С другой стороны, некоторые эксперты относятся к "финскому чуду" со скепсисом: по мнению одних, финские учебные программы игнорируют понятия, не включенные в тесты PISA, а другие считают успехи в PISA "Пирровой победой": у многих детей из-за упора на типы математических задач, встречающихся в PISA, отсутствует база знаний, на которую можно опираться при обучении в вузе. Финская телерадиокомпания YLE иронизирует, что "финское чудо в PISA достигло мифических масштабов" и "делегации со всего мира, прилетающие за секретным рецептом финского образования, стали источником дохода для многих организаций". Появились коммерческие компании, основным бизнесом которых является выдача сертификата соответствия "финскому качеству".



Особенности системы образования Финляндии: сравнение с Узбекистаном



Рассмотрим ключевые особенности системы образования Финляндии в сравнении с узбекистанским. Важное замечание: сравнение не ставит цели утверждать, что "у них все хорошо, а у нас - плохо". Необходимо помнить, что функционирование любой системы образования зависит от многих факторов: исторических, экономических, социальных, культурных и других.



Эксперты Всемирного банка отмечают следующие особенности финского общества, радикально отличающие его от многих других стран и ставящие свой отпечаток в том числе и на систему образования: маленькое, этнически и культурно гомогенное (однородное) население (только 4% населения не финского происхождения) и высокий уровень доходов на душу населения. Население же Узбекистана не только многочисленно, но и разнообразно в этническом, культурном и религиозном плане, а уровень дохода - ниже среднего.



Исследуя исторические и социологические корни "финского чуда", Ханну Симола из Университета Хельсинки отмечает, что в Финляндии переход от аграрного к индустриальному и далее пост-индустриальному обществу произошел очень быстро, и такой же ускоренный прогресс можно проследить в сфере образования: систему всеобщего образования начали внедрять только в 1970-х годах и внедряли ее "быстро, систематично и даже по-тоталитарному".



Симола пишет, что одной из ключевых особенностей реформ в системе образования страны в 1970-х был отказ от разделения школ на "сильные" и "обычные" и внедрение одинаковых общеобразовательных школ для всех. Всемирный банк также отмечает, что отказ от раннего разделения детей (по способностям и интересам) является одной из ключевых особенностей школьного образования Финляндии.



В Узбекистане же, как отмечают эксперты, стратегия развития образования и науки предусматривает создание отдельных школ для одаренных детей, таких как, например, президентские и специализированные школы, в которые принимают с пятого или седьмого класса.



Общеобразовательные школы одинаковы не только в плане программы, но и в плане финансирования. Часть финансирования исходит из центрального бюджета и часть - из местного. На вопрос журналиста австралийского телеканала ABC News, что школа, которую съемочная группа посетила, кажется богатой и, должно быть, получает больше денег, директор школы отвечает, что это не так - она получает такое же финансирование, как и все. Правда, финансирование одинаковое на ученика, то есть объем финансирования привязан к количеству учеников.



Другим важным моментом реформ в системе образования Финляндии в 1970-х стало смещение подготовки учителей начальных школ от колледжей и семинарий к вновь созданным факультетам образования в университетах, а также внедрение требования уровня магистра для учителей. Сейчас, чтобы преподавать в начальной школе, нужно иметь степень магистра в образовании, а в средней - магистра по преподаваемой дисциплине. Для сравнения: согласно открытым данным, 13% учителей в Узбекистане имеют среднее специальное или неоконченное высшее образование.



Как правило, в педагогических факультетах Финляндии не менее 60 кредитов из 300 необходимых для получения степени магистра (180 кредитов на бакалавриате и 120 в магистратуре) отведены на предметы, связанные с педагогикой, и от 15% до трети учебного времени - на педагогическую практику. Повышение квалификации действующих педагогов является ответственностью местных муниципалитетов, и так как они решают, каким образом тратить бюджет, то возможности и формы повышения квалификации могут варьироваться в зависимости от региона и школы.



В Узбекистане, как правило, система повышения квалификации регулируется правительственными постановлениями и едина для всех. Только недавно учителям предоставили право выбора образовательного учреждения для повышения квалификации.



Согласно исследованиям, конкурс на педагогические направления в Финляндии является одним из самых высоких. К примеру, последние годы в среднем на 900 мест в факультетах подготовки учителей начальных школ претендовали около 7000 абитуриентов. Несмотря на относительно низкие зарплаты по сравнению с другими сферами (например, учитель начальной школы получает на 22% меньше других специалистов, имеющих магистерскую степень, а учитель средней школы первой ступени - на 15% меньше) и растущий уровень стресса, многие учителя чувствуют удовлетворенность и преданность своей работе: только 10−15% учителей меняют сферу деятельности за всю карьеру. Отмечается также высокий уровень доверия и уважения к учителям со стороны родителей.



Еще один поворотный момент в реформах образования Финляндии, согласно Ханну Симола, был отказ от формального контроля над учителями и школами в 1990-х годах: "все традиционные механизмы контроля, как-то инспекция школ, детализированные учебные программы, официальное утверждение учебников и учебных материалов, журналы, где учителя должны были записывать каждый урок - все они исчезли".



Паси Сальберг, эксперт по образованию, автор книги "Finnish Lessons", посвященной реформам Финляндии в сфере образования, пишет, что в Финляндии учителей не стараются мотивировать по принципу "кнута и пряника" и им предоставляется большая автономия. Учителя должны оценивать своих учеников и предоставлять отчеты об их успеваемости, но они могут разрабатывать свои программы, которые, по их мнению, лучше подойдут ученикам. Всемирный банк отмечает, что система основана на взаимном доверии: Финский центр по оценке образования (FINEEC) проводит регулярное оценивание в выборке школ, но при этом не сравнивает школы между собой, а те школы, где такое оценивание не проводится, используют свои методы оценивания для диагностики и коррекции проблем в обучении.



Вообще, многие исследователи отмечают децентрализацию и предоставление автономии муниципалитетам и школам как одну из важных результатов реформ в финской системе образования. К примеру, национальная учебная программа определяет цели и задачи по каждому из школьных предметов, а также общие положения касательно образовательной среды, обучения и оценивания, но муниципалитеты и школы на основе национальной программы и с учетом местной специфики и нужд своих учеников составляют свои программы.



В Узбекистане общеобразовательные школы должны строго следовать программам и планам, утверждаемым МНО. Госинспекция по надзору за качеством образования проводит аккредитацию школ и составляет их рейтинг, а учителя должны проходить регулярную аттестацию, порядок которой регулируется постановлением Кабмина.



Учебники



В Финляндии учебники разрабатываются многими издательствами, такими как, например, Sanoma Pro, Otava или Edita. Издательства обычно посылают образцы своей продукции в школы, а также приглашают педагогов на презентации новых учебников, чтобы они могли ознакомиться с имеющейся на рынке учебной продукцией и сделать свой выбор. Решающее слово в выборе учебника для закупки остается за директорами школ и руководством муниципалитетов. Школы выдают учебники детям бесплатно и просят их бережно обращаться с ними, чтобы следующие поколения учеников также могли ими воспользоваться. Многие издательства предлагают также цифровые версии учебников и дополнительные ресурсы к ним.



Исследователи отмечают, что учебники играют определяющую роль в общеобразовательной школе и для многих учителей они становятся "эквивалентом учебной программы".



Анализ доступных в интернете образцов учебников показывает, что особого "финского стандарта" не существует: учебники финских издателей основаны на тех же общепринятых педагогических принципах, как, например, учебники ведущих мировых издательств Кембридж, Пирсон или Ходдер. Сравните, например, учебники родного языка для начальной школы финского издательства Otava и британского Cambridge University Press, истории для средней школы Sanoma Pro и Hodder, или биологии той же Sanoma Pro и Pearson.



Эксперты, изученные автором в ходе подготовки этого материала, считают причиной успеха Финляндии в PISA факторы, описанные выше (децентрализация, подготовка учителей и доступность одинакового образования для всех), а не учебники.



"Внедрение финского опыта": вопросы



Анализируя финский опыт, Сальберг предупреждает: несмотря на то, Финляндия часто используется как образец успешных реформ в образовании, идеи и принципы, применяемые в Финляндии с 1970-х годов, не обязательно будет работать в других культурных или социальных контекстах.



Действительно, система образования - сложный механизм, состоящий из множества взаимозависимых элементов, таких как, например, образовательные стандарты и учебные программы, образовательные учреждения, система оценки, специалисты, работающие в системе, их подготовка и переподготовка, и копирование одного или нескольких звеньев цепи без учета их взаимодействия с другими элементами может не дать плоды. Да и слепое копирование всей системы без учета контекста может привести к нежелательным последствиям.



В связи с этим, возникает ряд вопросов по поводу "внедрения системы образования Финляндии":



Почему именно Финляндия выбрана как модель, а не, к примеру, другие страны, опередившие Финляндию в рейтинге PISA в последние годы?



Почему регионом для "внедрения" выбрана Кашкадарья? Какие социальные, экономические или другие факторы позволяют попробовать внедрить опыт такой отличающейся во многих аспектах от Узбекистана страны, как Финляндия, именно в этом регионе?



Что именно подразумевается под "системой образования Финляндии"? Какие именно аспекты системы образования Финляндии будут внедрены в регионе? Например, будет ли демонтировано 11-летнее образование и внедрена система "9+3+3", как в Финляндии? Будет ли предоставлена автономия местным органам образования и школам, как в Финляндии? Откажемся ли от контроля и инспекции школ и учителей в этом регионе, как в Финляндии? Будут ли закрыты президентские и специализированные школы в этом регионе и внедрена система одинакового распределения финансов, чтобы всем предоставить доступ к одинаковому образованию, как в Финляндии? Должны ли будут все учителя иметь степень магистра, как в Финляндии?



Что подразумевается под "финским стандартом учебников"? Какие именно свойства финских учебников делают их лучше, например, Кембриджских учебников, которыми пользуются президентские школы, или учебников других известных издательств?



Призываю Госинспекцию по надзору за качеством образования, МНО и другие компетентные органы к публичному обсуждению этих и других вопросов. Несколько лет назад мы отказались от 12-летнего образования, во внедрение которого было вложено немало сил и средств и которая в свое время была широко расхвалена, но до сих пор нет исследований, показывающих влияние этого решения на экономическое и социальное развитие страны. Копирование же опыта Финляндии или любой другой страны - судьбоносное решение, которое должно быть тщательно продумано.



P. S. Пока готовилась статья, появились сообщения о совещании в Администрации президента и брифинге МНО. После них прояснилось, что c января 2023 года планируется апробация учебников для 1−4-х классов, которые "отмечены знаком качества уполномоченных органов Финляндии", а для старших классов ведутся консультации с издательствами Sanoma Pro и Otava по изданию учебников по точным и естественным наукам. В связи с этим возникает еще ряд вопросов, некоторые из которых я уже поднимал:



Кем и по какой программе разработаны учебники 1−4-х классов, которые выносятся на апробацию?



Какими "уполномоченными органами Финляндии" и по каким критериям проанализированы эти учебники?



Учитывая, что эти учебники разработаны в (или при содействии) компании Novda Edutainment, как будет решаться вопрос возможного конфликта интересов и использования административного ресурса?



Что будет с учебниками, разработанными Республиканским центром образования для 1−3- и 6-, 7-, 10-х классов по указу главы государства о внедрении Национальной учебной программы?



Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Источник - Gazeta.uz

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