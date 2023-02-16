Акваполитика глобализма Мир после Америки, - Михаил Моисеев

17:44 17.02.2023 Акваполитика глобализма

Мир после Америки. Их вариант

Михаил Моисеев



Совершенно непонятна радость пламенных чайнафилов по поводу возросших шансов на мирное воссоединение Тайваня с континентальным Китаем, после встречи на минувшей неделе высокопоставленных функционеров КПК и Гоминьдана. Просто интересно: а на той встрече зиговали? Ведь в Гоминьдане уже почти 100 лет сохраняется традиция приветствовать друг друга "Римским салютом", т.е. вскидыванием правой руки "от сердца к Богу".



Но это детали, главное в другом. Континентальная, а следовательно евразийская, а следовательно и пророссийская сила в современной КНР – это армия. Если конфликт решат дипломаты, это снизит степень влияния военных, и уже один этот факт должен нас настораживать. Но все, конечно же, гораздо сложнее.



Наши (и не наши) аналитики категорически отказываются принимать во внимание очевидную истину. После бесспорного провала концепции однополярного мира, влиятельная часть глобалистов-транснационалов ("финикийцев"), чьей политической витриной является (на сей час) Демократическая партия США, видят своей стратегической целью возврат к привычной двухполярной мировой системе. Только теперь антагонистскими полюсами планируется сделать не сверхдержавы, не цивилизации или идеологические союзы, а макроэкономические зоны: Атлантическую и Тихоокеанскую. На сайте "Завтра" год-полтора назад появлялся грамотный материал на эту тему, но непреодолимое сибаритство не позволило мне его отыскать, дабы украсить текущую публикацию умными цитатами и авторитетными ссылками. Поэтому буду нести отсебятину.



Двойка, бинарная система – идеальна для управления полуразумным социумом: оба слагаемых легко просчитываются, легко контролируются, но в то же время конкурируют друг с другом, что стимулирует научно-техническое развитие, экономическое развитие, а так же легитимизирует нещадную эксплуатацию указанного социума и вуалирует распил бюджетов. Первое слагаемое выстраиваемой сейчас всемирной системы – Атлантическая макроэкономическая зона – в свете рассматриваемой темы представляет мало интереса. Второе слагаемое: "полностью защищенный анклав в тихоокеанском регионе, куда отползает сейчас англо-саксонская цивилизация" (Александр Артамонов), о коем и пойдет речь.



Но прежде необходимо заострить внимание на принципиально важной особенности нового глобалистского проекта: обе макрозоны выстраиваются по единому стандарту – каждая из них является надгосударственным конгломератом прибрежных районов, когда центром такого конгломерата становится океан, Атлантический или Тихий, соответственно. Т.е. такая система подразумевает окончательную победу цивилизации моря над цивилизацией суши, а, следовательно, уничтожение нашей страны, нашей Родины, которая и являет собой цивилизацию суши. Естественно, мы будем сопротивляться всеми имеющимися средствами, от гиперзвуковых ракет до кухонных ножей. Готовьтесь к худшему. "Держи ум свой во аде" – советуют православные старцы. Выход только один – драться. В покое нас не оставят. В живых нас не оставят. Ибо русские – главная преграда для реализации планов глобалистов. Причем любых их планов.



Но и США являются препятствием для создания рассматриваемой системы: экономика западного побережья США уже давно не нуждается в остальной Америке, но плотно завязана на Тайвань, Южную Корею, Японию, Сингапур, Австралию и юго-восток Китая. Поэтому проект "Соединенные Штаты Америки" будет закрыт. Этим и объясняются все маразматические события, происходящие там последние десятилетия.



Не могу удержаться от соблазна вновь вернуться к х/ф "Человек в высоком замке". Только если в прошлый раз этот сериал рассматривался в свете классической геополитики, то теперь давайте взглянем на него, как на окно Овертона. Фильмец-то не о прошлом, а о запланированном. И это не ретроспективная геополитика, а перспективная акваполитика. Раздел мира, обозначенный "Высоким замком" (см. иллюстрацию) в целом совпадает с доктриной деления планеты по схеме Атлантическая vs Тихоокеанская зоны. Это совпадение географически не совсем точно, но от него и не требуется ювелирной идентичности, ведь это всего лишь окно Овертона, главная цель которого – вброс идеи в массы. Идея вброшена: то, что вчера казалось совершенно немыслимым, сегодня легло на стол серьезным дядькам в виде конкретного бизнес-плана. И даже фашизация Атлантики, смачно разрекламированная этим сериалом, сейчас тоже вполне осязаема (и обоняема). И даже "великое обнуление" американской истории уже идет полным ходом, только проводят его вовсе не белые, а чернокожие нацисты. Но вот в экономической сфере все будет не так, как в кино, а ровно наоборот: беднеющий Атлантический Рейх на фоне бурного развития экономики бассейна Тихого океана. Ибо пока белым народам внушали идиотские идеи постиндустриального общества и зеленой энергетики, почти все производство переместилось в те края, что и послужило причиной оформления идеи "пантихоокеанизма". Сейчас морской дракон кусает себя за хвост: в тихоокеанском анклаве сложились все предпосылки для создания самодостаточной экономики замкнутого цикла, для которой Европа и восток США – ненужные дармоеды. Если раньше эти нахлебники могли оплатить свои аппетиты технологиями, то теперь у них нет ничего, кроме долгов по кредитам и вороха ничем необеспеченной денежной массы. "Хватит кормить широкоглазых!"



И вот Пекин, в отличие от Москвы и Вашингтона, еще совсем недавно не являлся помехой: он целеустремленно интегрировался в этот водный мир, убежденный в правомерности своих амбиций на доминирующую роль в Тихоокеанской макрозоне. И действительно цели китайцев совпадали с целями глобалистов. Но идиллию разрушил Дональд Трамп, за время своего президентства девятым валом прошедший по транснационалам, тихоокеанской интеграции и китайско-американской торговле. Трамп спасал Америку, а побочным эффектом его действий стала полная переориентация политического курса КНР на евразийскую повестку и полюбовные отношения Россией. Трампа убрали, но КНР вернуть уже не смогли.



Однако, далеко не все в Китайской Народной республике счастливы в нынешней ситуации. Есть опальные, но влиятельные "комсомольцы" – ориентированные на Демпартию США потомки хунвейбинов. Есть крупный бизнес, ориентированный на Калифорнию и несущий сейчас убытки. Есть загнанная в подполье секта желтых расистов Фалуньгун, имевшая даже по китайским меркам гигантскую численность.



Если подробности о первых двух силах вы можете уточнить в материалах компетентного в этой области китаиста Николая Вавилова, то о третьей надо сказать детальнее. Целых пять свастик в гербе этого движения, конечно же, не означают ничего стремного – это ж Восток, "дело тонкое". Помниться, как ЦРУшное (признанное в России иноагентом) радио "Свобода" пенилось ртом в защиту "оздоровительных дыхательных практик Фалуньгун". Практики в свое время стали чрезвычайно популярными среди китайцев всех возрастов, и повальная мода обвальными темпами охватила всю страну (очень схоже с нашими 90-ми, когда на улицах Москвы каждая вторая встречная дурында шла со значком "Хочешь похудеть – спроси меня как"). В комплекте к дыхательным упражнениям, неофитам предлагается философия исключительности: правильно дышать могут только азиаты, чья физиология отлична от всех остальных народов, а значит и "божественного просветления" могут достичь только они. В общем, правильный "фалунь" отрастает только у правильного "гуна", или правильный "гун" у правильного "фалуна", так или иначе, но дело дошло до митинговых страстей, переросших в массовые беспорядки. Власти КНР прикрыли тогда 93 тысячи (!) одних только спортивных лагерей этой организации, в каждом из которых курс "оздоровительной гимнастики" прошли порядка тысячи адептов. Итого: 93000 х 1000 = 93000000 (девяносто три миллиона) сектантов на разных этапах зомбирования. И это только в континентальном Китае. Хотя на сегодняшний день секта, вроде как, нейтрализована, такое количество "гимнастов", считающих монголоидов высшей расой, не может исчезнуть бесследно.



Действуют они и на территории России. Хотя их литература признана у нас экстремистской, но фалуньгуновцы (как и все другие сектанты) продолжают свое черное дело под прикрытием некоммерческих организаций. Поэтому будьте осторожны: избегайте беспорядочных духовных связей. После них чакры чешутся.



Далее. Единогласное мнение коллективного разума аналитиков гласит: ХХ съезд КПК укрепил позиции Си Цзиньпина. А что, собственно, произошло: отстранены от власти две сотни высокопоставленных чиновников, еще 4,5 тысячи функционеров подверглись антикоррупционным проверкам, но вопреки китайским традициям никого не расстреляли, и все они пополнили ряды недовольных. Т.е. сформирован костяк для китайского майдана: 200 "генералов" и 4500 "офицеров", которые моментально обрастут "пехотой" как только сложатся тому предпосылки.



В этих условиях недостающим пазлом как раз и становится Тайвань, чье население почти полностью кормиться вокруг электронной промышленности, а та на 100% зависима от тихоокеанского партнерства, т.к. является узкоспециализированным звеном транснациональной технологической цепочки. В случае мирного присоединения Тайваня (да еще и под зиги Гоминьдана) к континентальному Китаю, поголовье сторонников морского пути достигнет в стране критической массы.



А вот воевать с КНР всерьез никто не собирается. Вся сегодняшняя антикитайская истерия – это лишь тактический ход, цель которого вытянуть из Атлантической зоны напоследок как можно больше ресурсов и технологий. Американским налогоплательщикам терпеть осталось недолго: для них скоро все кончится.



Ну и уж на совсем риторический вопрос "кто во всем виноват?", ответ, знамо дело, очевиден. Если русскоговорящие либерасты уверяют, что в союзе РФ-КНР доминирует Китай, то англо- и иероглифоязычные либерасты утверждают, что "Си Цзиньпин марионетка Путина". Мнение вторых нам, конечно, комплементарно – сразу думаешь: "О, Боже! Как же всемогущ наш Верховный!"



Но позволят ли омайданенному Пекину вернуть прежние позиции в интеграционных процессах Тихоокеанщины? Конечно, нет. Метрополией новой империи станет Австралия: именно туда финансовый капитал, активизировав врожденные кочевые инстинкты, перегоняет свои отары. Ну, то есть, переводит свои активы. И это удачное вложение денег: в обозримом будущем самым ликвидным товаром станет пресная вода, а Австралия – это ворота в Антарктиду с ее неисчерпаемыми запасами льда. И титульным языком тихоокеанской империи опять будет английский. И высшей кастой – все те же. С крайне редкой для монголоидов формой "дыхательного носа".



После трамповского погрома позиция глобалистов относительно КНР изменилась коренным образом. Ее, все смелее с каждой новой лекцией, доносит до нас А.И. Фурсов: "Китай будет расколот на две части – север и юг; депрессивный север будет вышвырнут, а юг будет объединен в единую макрозону вместе с Японией, Тайванем и Южной Кореей". Только Андрей Ильич предполагает, что этот процесс займет минимум полвека, все же произойдет в десять раз быстрее. Или в двадцать.



Главной же проблемой для столь грандиозных планов является НОАК. Глобалистам необходимо сбагрить подальше китайскую армию и флот, куда-нибудь в другое полушарие. С этого ракурса весьма тревожно воспринимаются недавние заявления Си Цзиньпина о необходимости восстановления палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Не искушают ли главу КНР, после снятия с повестки тайваньской проблемы, "маленькой, победоносной войной"?..



Илл. карта раздела мира (японская версия) из кинофильма "Человек в высоком замке". Песочным цветом обозначены ничейные, брошенные территории, на которых царит полная анархия ("патагонизация"). Источник - завтра

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