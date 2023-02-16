Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет, - Алма Бектенова

18:32 17.02.2023 Землетрясение в Турции усилило страх перед природной катастрофой в Алматы. На сегодня никто не может быть уверенным в том, что его дом выдержит серьезные толчки



Алма Бектенова, 16 февраля



Дышите глубже

Ученые делают традиционные успокоительные заверения, но любой здравомыслящий человек понимает – в настоящий момент наука не может выдать точный прогноз.

Вопреки распространенному мнению, угроза нависает не только над Алматы, но и над территорией от Восточно-Казахстанской области до Кызылординской, там могут произойти землетрясения 7-9 баллов. Однако самым активным является Алматинский регион, тому есть доказательства: Верненское землетрясение 1887 года и Кеминское 1911 года. Эти катаклизмы практически стирали город с лица земли.

Сразу после трагедии в Турции заместитель директора Института сейсмологии МЧС Нурсарсен Узбеков в очередной раз подтвердил, что Казахстан трясет постоянно. В течение последних пяти лет на территории страны приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 – 7800, в 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 2022 – 6900. При этом только 66 из них были ощутимы людьми. Последнее ощутимое землетрясение произошло 28 декабря 2022 года в 190 километрах от Алматы на границе с Кыргызстаном и Китаем.

"Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов", - пояснил Нурсарсен Узбеков.

По его словам, в настоящее время сейсмическая жизнь нашего региона находится на нормальном уровне. Кроме того, на активизацию сейсмической зоны вокруг Алматы не влияют аналогичные события в других регионах, к примеру, разрушительное землетрясение в Турции не повлияло на вероятность подземных толчков у нас. Мы находимся в совершенно другом тектоническом регионе.

Сейсмолог также опроверг распространенное убеждение, согласно которому землетрясения в Алматы происходят раз в 100-150 лет. "Наши специалисты считают, что у нас такая цикличность раз в 120-130 лет, но это не означает, что именно в этот период должно что-то произойти. Это вероятность, тенденция того, что возможно усиление. Прошлые сильные землетрясения у нас были в 1887 и 1911 годах, то есть прошло как раз 120-130 лет, но это не означает, что сейчас наступит такой момент. Это зависит от многих процессов в земной коре и других факторов", - пояснил он.

В 2020 году институт составил новые карты сейсмомикрозонирования территории города. По обновленным данным всю территорию города отнесли к 9-10-балльной зоне. При этом 10-балльная зона в основном охватывает всю южную или верхнюю часть города, условно по улице Абая. Севернее или ниже находится зона 9 баллов. В каждой из этих частей в зависимости от грунтовых условий есть зоны с большей или меньшей сейсмичностью.

По данным ученых, наибольшую угрозу представляет Заилийский разлом. Он тянется вдоль проспекта аль-Фараби, площади Республики, пересечения проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры и отдыха на восток. Есть также Северный разлом, проходящий с запада через озеро Сайран, вдоль улицы Кабанбай батыра на северо-восток. Алматинский разлом проходит через пересечение улицы Саина и проспекта Райымбека, вдоль улицы Рыскулова до улицы Сейфуллина, далее через территорию на севере Медеуского района. Северо-Западный разлом тянется вдоль западной границы города через поселки Кок-Кайнар, Ожет, Карасу и далее на северо-восток.

К слову, на вопрос о вероятности сильного землетрясения в Алматы в прошлом году отвечал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

"У нас есть прогнозная комиссия, которая заседает в Институте сейсмологии, мы даем краткосрочный прогноз. Все мы должны понимать, что, к сожалению, на 100% предсказать землетрясение удалось единственный раз в истории человечества – в КНР в 70-х годах. Японские специалисты в том числе, имея высокотехнологическое оборудование и высокий научный потенциал, отказались от прогноза землетрясений и установили систему обнаружения очагов – предвестников землетрясения", - сказал министр.

"Наиболее важное – это надежное сейсмостойкое строительство, которое в том числе демонстрируют наши коллеги в таких странах, как Япония, которые наиболее подвержены сейсмичности, при крупных землетрясениях у них единичные факторы гибели, это говорит о том, что именно повышенные требования, которые в том числе ужесточены на территории Республики Казахстан, – это требования по сейсмостойкому строительству", – пояснил он. Добавим, что в Алматы регулярно проводятся сейсмотренировки.



Бояться уже поздно

Характерно, что в имперский и советский периоды предгорья никогда не застраивались, там находились лишь дачи и подобные временные легкие жилища. В Алматы высотная застройка считалась нежелательной, единственным исключением была гостиница "Казахстан".

Правда, нашим предшественникам осторожность не слишком помогла. Так называемая Верненская катастрофа в мае 1887 года унесла жизни 332 человек (в то время в городе проживало около 30 тысяч). По свидетельствам очевидцев, жертв могло быть больше, но взрослые в это время уже находились на улице, на работе. Застройка была в основном деревянной, однако пострадало и около 2000 кирпичных зданий.

Приходится признать, что сегодня мы не далеко ушли от проблем наших предков. В прошлом году в Институте сейсмологии рассказали, что совместно с ДЧС идет работа над проектом по установке системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. По периметру города в радиусе не более 100 километров нужно разместить сеть сейсмических станций, которые зафиксируют волны сильных землетрясений и передадут сигналы, чья скорость будет выше скорости прихода сейсмической волны. Эту идею также озвучивал президент Токаев.

В рамках указанного проекта планируется установка 28 сейсмических станций системы раннего оповещения до 2025 года. В институте отметили, что на сегодняшний день техническое оснащение сейсмологических станций, расположенных в опасных регионах страны, не отвечает современным требованиям. Мы отстаем как по числу оборудования, так и по его качеству.

"Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана. Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях", - сказал в прошлом году президент на встрече с жителями мегаполиса.

А буквально на днях аким Ерболат Досаев заверил, что в 2021 году была утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в ней отметили все разломы. В 2017-2018 годах власти провели сейсмический аудит, в этом году намечено аналогичное мероприятие. "В новом Генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне девяти баллов", - сказал Ерболат Досаев.

Относительно устойчивости алматинских домов мнения экспертов расходятся. Ясно одно – последние 30 лет застройка носила хаотичный характер.

Например, член Союза архитекторов СССР и Казахстана Павел Савранчук считает, что жителям "хрущевок", которые до сих пор превалируют в городе, нужно бояться умеренно. "В частности, упоминаемые в последнее время 4-5-этажные панельные полносборные жилые дома 60-70-х годов постройки в силу конструктивных особенностей являются одними из самых сейсмоустойчивых. Мало того, они более устойчивы, чем здания следующего поколения строительства – каркасно-каменные дома 1970-2000 годов, их конструкции изготавливались по единой индустриальной технологии поточным методом на домостроительных комбинатах при довольно хорошем контроле качества", - сказал он в интервью "Тенгри".

Однако архитектор тут же добавил ложку дегтя: в последние годы велась несанкционированная перепланировка квартир, часто с демонтажем части несущих стен. Этот процесс слабо контролируется, кроме того, не стоит забывать, что малый бизнес практически повсеместно переоборудовал первые этажи зданий под магазины и кафе, что не могло не сказаться отрицательно на их устойчивости.

"По новой застройке можно сказать, что, конечно, она проектируется на основании и с учетом нормативных требований к сейсмоустойчивому строительству, сопровождается специальными расчетами. Это в теоретическом проектировании. А вот на стадии реализации надежда только на добросовестность застройщика, благодаря все тому же мораторию на плановые проверки со стороны госорганов и упрощенной процедуре приемки объектов в эксплуатацию. В сейсмобезопасном строительстве есть много методов и процессов, но наиглавнейшим является контроль качества", - добавил Павел Савранчук.

Другие эксперты высказывались более пессимистично. Качество строительства в мегаполисе – вопрос не факта, но веры. Какие материалы и какого качества применялись частными компаниями, виртуозно умеющими "договариваться" с ответственными лицами, никто не ответит.

На некоторых объектах процветало воровство, некоторые были брошены в 80-е годы, тихо ржавели, а в 90-е и нулевые их достроили в ускоренном темпе и продали. Кроме того, имеется определенный процент откровенно дряхлых "сталинок", а процесс реновации алматинские власти и застройщики понимают весьма своеобразно. Наконец, есть вопиющие примеры разваливающихся без всяких толчков новых домов. В частности, совсем недавно кренились дома в микрорайоне Алгабас, с них сыпались куски отделки и конструкций.

По мнению экспертов, горожанам не стоит надеяться на акимат, КСК и застройщиков. Если хочешь точно знать качество своего дома – закажи экспертизу самостоятельно. Однако это очень дорогая процедура, кроме прочего, сознательность некоторых граждан тоже вызывает вопросы. Как говорилось выше, алматинские предгорья – весьма опасное место, но именно их застроили в угоду крупному бизнесу и жаждущим элитных квартир. Сегодня жители отдельных элитных ЖК начинают осознавать, что их дома стоят на разломах, и с этим ничего не поделаешь. Впрочем, судя по сейсмическим картам, простецкие "хрущевки" тоже в потенциальной зоне бедствия.



Мы строили, строили…

В прошлом году сотрудники КазНИИСА передали Informburo.kz любопытное исследование. Количество высотных новостроек в Алматы увеличивается, буквально каждый месяц город сотрясают скандалы, связанные с нарушениями норм застройки, проходят митинги. Рядом же доживают свой век старые здания, исчерпавшие срок эксплуатации. Истерика, возникшая после землетрясения в Турции, лучше всего доказывает: горожане не верят, что их дома устоят.

Специалисты же доказывают: если при землетрясении здание разрушилось, то на 70% в этом вина строителей, оставшиеся проценты – на совести сейсмологов, проектировщиков и тех, кто зданием пользовался. Также жизнь или смерть могут зависеть от особенностей грунта, на котором выстроен дом.

Как гласит исследование, в 1990-х годах экспертная оценка показала, что 19% жилых зданий не сейсмостойкие. Тогда количество погибших при потенциальных сильных толчках фиксировалось на уровне 75 тысяч человек. В 2008 году обследование фонда показало, что уже не менее 30% домов находятся в зоне риска, сомнения вызывали столько же объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы).

В 2017 году было проверено 7027 объектов (6493 – жилые дома, 534 – школы, детские сады, больницы, поликлиники). В 2018 году обследовали 3131 объект (1645 – жилых домов, 1486 – административные здания, торговые центры, спортивные сооружения, детские сады, санаторно-курортные здания, здания отдыха и туризма, поликлиники). По словам ученых, на тектонических разломах расположено 160 зданий.

Также в последние годы компании осваивают районы восточной части города, территории "Татарки" и "Компота". А ведь их не случайно не застраивали высотками последние 100 лет. По данным ученых Казахского научно-исследовательского института почвоведения, из-за особенностей состояния грунта и почв в этих районах строить высотные многоэтажные дома никогда не рекомендовалось.

Не стоит забывать и о селях. Коренные алматинцы хорошо помнят огромные валуны, оставленные именно в назидание потомкам. Ради новых ЖК и общего "облагораживания" валуны убрали, но угроза селей осталась.

А вот проблема, возникшая на озере Сайран, в десятке километров от старых частей мегаполиса. Жильцы ЖК "Уштобе", а также ЖК "Каусар", ЖК "Алтын Булак 1", ЖК "29 квартал" и ЖК "Алтын булак 2" не раз жаловались на щели и трещины в домах и писали письма в редакции разных СМИ, надеясь получить ответ от властей. По словам экспертов, почва вокруг озера также не благоприятна для строительства высоток, однако сегодня воды за домами уже не видно.

Отдельную панику в этом сезоне вызвало осознание: многие дома в южной столице возведены турецкими компаниями. Между тем, мир воочию увидел, как на родине тех, кто строит быстрее и дешевле отечественных фирм, дома складывались как карточные.

Как пояснил "Закону" управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, в Турции применяются так называемые щелевые кирпичи. В Казахстане заполнение кладки щелевыми кирпичами в сейсмически опасных районах запрещено, так как при землетрясении они могут быстро сломаться.

"В Турции заполнение в основном идет из кирпичной кладки. У нас на сегодняшний день ни одно высотное здание не построено с заполнением кирпича, его у нас нет. Казахстан – единственная страна в СНГ, которая постоянно проводит вибродинамические натурные испытания. В Турции при строительстве жилья идет в основном каркасная система с заполнением кирпича. У нас такими являются только старые советские дома. Мы используем новые конструктивные схемы – стеновые конструкции. Если бы в Турции тоже были стеновые конструкции, как у нас, дома бы не падали", - отметил Ералы Шокбаров.

В Казахстане нормы по соблюдению сейсмической безопасности жилых домов гармонизированы с европейской базой нормативов, они периодически пересматриваются и совершенствуются. Все иностранные компании обязаны соблюдать отечественные нормативы. В целом специалисты считают, что, если дома запроектированы с учетом возможного сильного землетрясения и прошли государственную экспертизу, то они должны быть сейсмостойкими.



Помогут заклятья и молитвы?

Магические заклинания о "теоретической сейсмоустойчивости", вероятно, должны помочь алматинцам успокоиться. Но с годами люди все настойчивей протестуют против бездумного строительства.

Очень метко по поводу рисков в прошлом году высказался Олжас Сулейменов. "Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале прошлого века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом. Недавно я прошел пешком по аль-Фараби и посмотрел на новые кварталы стеклянных высоток. Я подумал, что если вдруг тряхнет, то люди попытаются выбежать на улицу, чтобы спастись, но для них просто не останется свободного места и их завалит обломками. Продавая участки земли под плотную застройку, никто не думал об этом, а думали только о том, как набить свои карманы", - заявил поэт и общественный деятель.

А в 2021 году пресса распространила шокирующее сообщение акимата Алматы, который старался выбить из правительства средства на программу сейсмоустойчивости.

"Изучив данные анализа устойчивости зданий в условиях частых землетрясений можно сказать, что при сильных толчках в 7-8 баллов в Алматы могут обрушиться около 30% всех зданий. Общие потери населения составят от 370 до 385 тысяч человек. Прогнозируемый ущерб от землетрясения в 10 баллов в деньгах может составить 2 трлн 479 млрд тенге", – заявил тогда заместитель акима Серик Кусаинов.

Рано или поздно "сейсмическая истерика" в соцсетях утихнет – до следующего раза. В плане застройки, очевидно, все останется по-прежнему. Не по дням, а по часам будут расти "человейники", МСБ продолжит вышибать несущие конструкции на первых этажах. Изменения здесь возможны, если жители начнут активно отстаивать свое право не быть погребенным под завалами. Источник - turanpress.kz

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