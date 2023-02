Jysan Holding подал иск в федеральный окружной суд штата Невада против Казахстана

21:38 17.02.2023

Астана. 17 февраля. КазТАГ – Невадская корпорация Jysan Holding, LLC ("Jysan Holding") и ее английская дочерняя компания Jusan Technologies, Ltd 16 февраля подали иск в федеральный окружной суд штата Невада против Казахстана, сообщает finance.yahoo.com.



"Jysan Holding обвиняет правительство Казахстана в проведении кампании запугивания и запугивания с целью захвата контроля над казахстанскими активами компаний на сумму более 1,5 млрд долларов США в собственных интересах, а также в интересах связанных с ними лиц. В иске Невады заявлены требования об экспроприации в соответствии с международным правом, нарушения федерального статута RICO, а также требования в соответствии с законодательством штата Невада о неправомерном поведении и гражданском сговоре. Иск требует судебного запрета и декларативной помощи, а также компенсационных и штрафных убытков за незаконное поведение ответчиков", - говорится в сообщении.



Как указано в иске, правительство Казахстана пыталось неправомерно завладеть активами Jysan Holding, Фонда "Новое поколение" ("NGF") и его прямых и косвенных дочерних компаний (вместе именуемых "Jusan Group") любыми необходимыми средствами, в том числе угрозы, запугивание, уголовные и гражданские расследования, сфабрикованные судебные процессы, незаконное замораживание активов и блокирование дивидендов в размере 387 млн долларов США , законно предназначенных для распределения частным банком Jusan Group, First Heartland Jusan Bank ("Банк").



Ранее сообщалось, что Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО "First Heartland Jusan Bank", а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.