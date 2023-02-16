В Москве похоронили "норвежского Штирлица" Арне Трехольта

08:45 18.02.2023

Норвежского шпиона похоронили в Москве

Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, но до смерти отрицал свою вину



На Троекуровском кладбище в Москве 17 февраля прошло прощание с Арне Трехольтом, норвежским дипломатом, который в 1985 году был приговорен на родине к 20 годам тюрьмы за передачу секретных сведений СССР и Ираку. Это был самый громкий шпионский скандал в Норвегии времен Холодной войны. "МК" решил вспомнить похожую на роман биографию этого человека.



Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, но до смерти отрицал свою вину



"Арне Трехольт скончался после непродолжительной болезни", - написала в воскресенье, 12 февраля одна из крупнейших норвежских газет Aftenposten, которой эту новость подтвердили родные покойного. По информации "Российской газеты", умер он в возрасте 80 лет в Боткинской больнице. "В России норвежский дипломат несколько лет вел бизнес. Проститься с Трехольтом пришел Вячеслав Зиланов, замминистра рыбного хозяйства в СССР, а также близкие, коллеги и друзья покойного" - рассказало агентство Риа Новости, напомнив, что в последние несколько лет норвежец жил в Москве.



Американское агентство "Associated Press" 13 февраля сообщило, что глава МИД Норвегии признал, что в курсе смерти дипломата, но от комментариев по этому поводу воздержался. По сведениям Aftenposten, у г-на Трехольта остался сын и двое внуков.



Интернет-ресурс Military Viki напоминает, что г-н Трехольт когда-то был членом Норвежской рабочей партии и журналистом в одной из норвежских газет. Потом работал в министерстве торговли Норвегии, а затем - в министерстве иностранных дел (1976-78 годы). В 1979-82 годы был прикомандирован к делегации Норвегии в ООН. В 1982-83 годах обучался в высшей школе Министерства обороны страны, а с 1983 года трудился в МИДе.



Прежде чем норвежца арестовали в 1984 году в аэропорту Осло, откуда он намеревался вылететь в Вену якобы для встречи с офицерами КГБ, за ним несколько лет следили американские и норвежские службы безопасности, сообщают разные источники. Сам он сразу заявил и этой версии придерживался до конца жизни, что не виновен в шпионаже, не разглашал информации, которая могла бы угрожать безопасности Норвегии, а многолетние контакты с русскими были лишь частью его дипломатической работы.



Суд над Трехольтом очень широко освещался в Норвегии и вызвал большой общественный резонанс. Его признали виновным в госизмене и осудили на 20 лет тюрьмы, что всего на один год меньше максимально возможного по норвежским законам срока лишения свободы. В обвинительном приговоре, оглашенном в 1985 году, говорилось о шпионаже в пользу СССР на протяжении 9 лет и передаче на протяжении двух лет сведений Ираку. В 1992 году, отсидев в трех разных тюрьмах 8 лет, Трехольт был помилован по состоянию здоровья.



Во время заключения дипломат женился, причем жена, которая отбывала наказание в той же тюрьме, умерла как раз в 1992 году в возрасте 34 лет.



После освобождения г-н Трехольт написал три книги о своем заключении. Автобиографическая "Серая зона" вышла в 2004 году.



На суде одним из доказательств его вины был признан результат двух обысков квартиры Трехольта, в ходе которых были обнаружены сначала 10 тысяч долларов, а потом еще около 30 тысяч долларов. Сам дипломат и его защитник уверяли, что эти доказательства были сфабрикованы спецслужбами, косвенно на это указывали и расхождения между полицейскими рапортами и приговором суда: в полиции утверждали о том, что банкноты были достоинством в 50 и 100 долларов, а в приговоре суда говорится о 20 и 50 долларовых купюрах.



После освобождения Арне Трехольт сначала уехал на Кипр, где основал инвестиционную компанию. 20 марта 2006 года норвежское новостное агентство сообщило, что он попал в госпиталь и находится в критическом, но стабильном состоянии - возможно, по причине заражения крови.



В 2008 и 2010 годах г-н Трехольт пытался обжаловать приговор, но норвежская Комиссия по пересмотру уголовных дел, даже в конце концов возобнов расследование и опросив 29 свидетелей, а также изучив фотографии, негативы и другие материалы дела, единогласно пришла к выводу, что оснований для того, чтобы подозревать фабрикацию доказательств против Трехольта нет.



Алексей Лушников