КырПарламент дебатирует: как правильно кастрировать педофилов

|21:48 "Длиннорукая" агрессивность США, - Булат Султанов
21:38 Jysan Holding подал иск в федеральный окружной суд штата Невада против Казахстана
20:35 Китай очистит космос от осколков американских "Звездных войн", - К.Ольшанский
18:32 Очередная "сейсмическая истерика" ни к чему не приведет, - Алма Бектенова
17:44 Акваполитика глобализма Мир после Америки, - Михаил Моисеев
17:03 Решит ли "финский опыт" проблемы образования Узбекистана?
16:36 Реэкcпортная круговерть Казахстана, - Е.Косенко
13:54 Разгром Бокейхановского акимата. Аресты коррупционеров в Караганде
13:42 Азербайджан-Иран: новая мировая проблема, - katehon.com
13:15 Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой, - "Взгляд"
13:13 Эпидемия убытков поразила многие центробанки, - В.Катасонов
13:11 Ирак в американском капкане, - А.Веселов
12:44 США делают выводы из конфликта на Украине и готовятся к новой войне, - С.Адамов
11:49 Госдума РФ запретила использование иностранных слов. Путин больше не "президент"?
11:19 Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома. Им же в Челябинск сливать ядерные отходики
10:54 Профсоюзы собрали миллион подписей и угрожают парализовать Францию
10:53 Парламент Словакии объявил Россию "террористическим государством"
10:52 Не только оружием: как Пакистан помогает Украине
10:45 Шары продолжают "трясти" Америку, - Вл.Овчинский
10:44 Выгоды Газового союза для Казахстана и окрестностей, - С.Смирнов
10:42 Российские выборы: жеваная жеванина, - Р.Фахрутдинов
10:38 Турки против Блинкена: неуместный визит
10:34 Качество местных элит - главная проблема и стопор ЦентрАзии, - А.Князев
09:25 Новейшая японская ракета Н3 не смогла оторвался от земли. Хорошо хоть не взорвалась...
08:34 Одиночество Путина. Забытый..., - Владимир Семенко
07:08 В РФ начались испытания новейшего беспилотника "ТрАМП". "Байден" сразу сломался?
01:20 В Москве уволили зажравшихся миграционных чинуш. За отказ в убежище латвийскому писателю-антифашисту
00:59 Песок на зубах: Центральной Азии нужно сотрудничать, чтобы решить водную проблему, - Н.Акматов
00:13 The Guardian: Израильские хакеры повлияли на итоги выборов в десятках стран
|КырПарламент дебатирует: как правильно кастрировать педофилов
09:31 18.02.2023
Super.kg: Депутат: президент Кыргызстана не поддержит хирургическую кастрацию педофилов
Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев выступил против хирургической кастрации людей, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Бекешев заявил, что подобная мера противоречит Конституции.
"Государство не должно становиться хищником. Люди на эмоциях могут кричать, что надо их забить камнями и так далее. Но в XXI веке такое наказание постыдно. Даже если этот законопроект пройдет в парламенте, думаю, что президент его не поддержит", - поделился нардеп. Напомним, Бекешев c 2012 года предлагает ввести химическую кастрацию для людей, виновных в преступлениях сексуального характера против детей. Другие депутаты предлагают еще более радикальные решения - от хирургической кастрации до смертной казни. По действующему законодательству наказание составляет от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Правоохранительные органы Кыргызстана отмечают увеличение количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано одно убийство с изнасилованием в отношении 14-летнего подростка, 35 изнасилований детей до 18 лет, 25 случаев насильственного характера в отношении несовершеннолетних.