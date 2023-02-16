 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПарламент дебатирует: как правильно кастрировать педофилов
09:31 18.02.2023

Super.kg: Депутат: президент Кыргызстана не поддержит хирургическую кастрацию педофилов
Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев выступил против хирургической кастрации людей, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Бекешев заявил, что подобная мера противоречит Конституции.

"Государство не должно становиться хищником. Люди на эмоциях могут кричать, что надо их забить камнями и так далее. Но в XXI веке такое наказание постыдно. Даже если этот законопроект пройдет в парламенте, думаю, что президент его не поддержит", - поделился нардеп. Напомним, Бекешев c 2012 года предлагает ввести химическую кастрацию для людей, виновных в преступлениях сексуального характера против детей. Другие депутаты предлагают еще более радикальные решения - от хирургической кастрации до смертной казни. По действующему законодательству наказание составляет от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
Правоохранительные органы Кыргызстана отмечают увеличение количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Только за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано одно убийство с изнасилованием в отношении 14-летнего подростка, 35 изнасилований детей до 18 лет, 25 случаев насильственного характера в отношении несовершеннолетних.

Источник - Super.kg
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