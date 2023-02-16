Иран хочет встроиться в газовые проекты Евразии, - Игорь Юшков

09:33 18.02.2023

Иран хочет встроиться в газовые проекты Евразии

Игорь Юшков - об энергетической кооперации, ТАПИ и газовом союзе.



Председатель правления иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади заявил о готовности Ирана получать туркменский и российский газ на севере и поставлять его на юге в любую третью страну. В качестве одного из направлений рассматривается Пакистан.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал эту инициативу в контексте других газовых проектов на территории Евразии.

"Иран - вторая после России страна по запасам газа в мире, однако экспортирует крайне мало и главным образом в Турцию. Иран хочет выйти на мировые рынки, но пока не имеет такой возможности. Тегерану нужно строить заводы по сжижению, а для этого необходимы технологии, которых в стране нет.



Поставки российского или туркменского газа, о которых идет речь, могут способствовать высвобождению объемов топлива, которые Иран направил бы в Турцию. Напомню, что в Турции есть хаб, созданный по инициативе Москвы. В этом плане можно говорить о частичной кооперации.



Москва и Ашхабад ведут переговоры главным образом не о поставках в Иран, а о возобновлении работы проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Изначально он не был реализован из-за проблем безопасности на афганском участке. Сейчас есть попытка вернуться к ТАПИ при условии, что Россия обеспечит безопасность новой инфраструктуры".



По словам Юшкова, в обмен на этот бонус Москва добивается от Ашхабада допуска к его трубопроводам и в перспективе - соединения ТАПИ с "Пакистанским потоком".



"Переговоры между Россией, Казахстаном и Узбекистаном оказались неожиданными в контексте "Поворота на Восток", под которым главным образом понималась кооперация с Дальним Востоком. Дело в том, что с КНР переговоры о "Силе Сибири - 2" идут не слишком быстро".



"В Центральной Азии все может оказаться гораздо оперативнее, вплоть до реального налаживания поставок в среднесрочной перспективе. Астана и Ташкент в 2022 году синхронно заявили о переключении с экспорта на импорт топлива. При таком варианте России не нужно ни разрабатывать новые месторождения, ни прокладывать новые газопроводы".



При реализации проекта Россия получит новые рынки сбыта, Казахстан и Узбекистан покроют дефицит топлива, а Иран за счет своповых поставок будет иметь возможность нарастить экспорт.