Скончалась актриса Людмила Абрамова - вдова Владимира Высоцкого

10:01 18.02.2023

О смерти бывшей жены знаменитого советского барда Владимира Высоцкого, актрисы Людмилы Абрамовой стало известно в субботу, 18 февраля. Об этом на своей личной странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил актер Вениамин Смехов.



"Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память", - написал он.



Людмила Абрамова скончалась на 84-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти не уточняются. С Высоцким они были женаты с 1965-го по 1970 год, после чего развелись. Она стала его второй женой после Изы Высоцкой и перед Мариной Влади. В браке у них родились актеры Аркадий и Никита Высоцкие. При жизни Абрамова была известна как актриса и сценаристка.



Ранее школьное прозвище поэта Высоцкого назвал журналист и историк Валерий Бурт. Специалист отметил, что 25 января 2023 года артисту исполнилось бы 85 лет.



:Анастасия Алимпиева