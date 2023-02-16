В руинах Турции нашли тело бывшего футболиста "Челси" Кристиана Атсу

10:15 18.02.2023

Бывшего игрока "Челси" нашли мертвым после землетрясения в Турции

Пропавшего во время землетрясения в Турции футболиста нашли мертвым

О местонахождении и состоянии Кристиана Атсу не было ничего известно с самого начала землетрясений в Турции и Сирии на прошлой неделе.



Форвард турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу найден погибшим под завалами в Турции. Об этом сообщил агент нападающего Мурат Узунмехмет в соцсетях.



Атсу был игроком "Порту", "Челси" (все время контракта провел в аренде), "Ньюкасла" и сыграл 60 матчей за сборную Ганы."Хатайспор" за несколько часов до землетрясения принимал в чемпионате Турции "Касымпашу" и победил со счетом 1:0. Единственный гол на седьмой добавленной минуте забил Атсу.



Гостевая команда находилась во время землетрясения в отеле. Все ее игроки в удовлетворительном состоянии и вернутся в Стамбул чартерным рейсом.



Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 7,6 и серия афтершоков. По данным МВД Турции, в стране погибли 39 672 человека.



Грант Гетадарян