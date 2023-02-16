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В руинах Турции нашли тело бывшего футболиста "Челси" Кристиана Атсу
10:15 18.02.2023

Бывшего игрока "Челси" нашли мертвым после землетрясения в Турции
Пропавшего во время землетрясения в Турции футболиста нашли мертвым
О местонахождении и состоянии Кристиана Атсу не было ничего известно с самого начала землетрясений в Турции и Сирии на прошлой неделе.

Форвард турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу найден погибшим под завалами в Турции. Об этом сообщил агент нападающего Мурат Узунмехмет в соцсетях.

Атсу был игроком "Порту", "Челси" (все время контракта провел в аренде), "Ньюкасла" и сыграл 60 матчей за сборную Ганы."Хатайспор" за несколько часов до землетрясения принимал в чемпионате Турции "Касымпашу" и победил со счетом 1:0. Единственный гол на седьмой добавленной минуте забил Атсу.

Гостевая команда находилась во время землетрясения в отеле. Все ее игроки в удовлетворительном состоянии и вернутся в Стамбул чартерным рейсом.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 7,6 и серия афтершоков. По данным МВД Турции, в стране погибли 39 672 человека.

Грант Гетадарян

Источник - sportrbc.ru
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