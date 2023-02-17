Оружие, способное вызвать землетрясение, реально существует, - Сердар Йылдырым

10:44 18.02.2023

Сердар Хусейн Йылдырым об оружии, способном вызывать землетрясения: в этом случае никто не сможет что-либо сделать

Глава Турецкого космического агентства Йылдырым заявил о возможности вызвать землетрясение



Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сделал интересное заявление, сообщает Sözcü. Он рассказал об оружии, которое запускается из космоса. Оно способно вызвать сильные землетрясения магнитудой семь-восемь баллов. И никто не может ни засечь эту атаку, ни отразить ее.



Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сделал следующее заявление по теме оружия, способном вызывать землетрясения:



Никто ничего не сможет сделать в случае использования этого оружия. Особенно такая стран, как Турция. Ничего! Позвольте мне привести пример. Я говорю это потому, что видел, как разрабатывают такую систему оружия. Она довольно проста. Вы наверняка видели столбы электропередач на улицах. Это оружие внешне похоже на эти столбы, составляет примерно восемь-десять метров в высоту. Металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в этом стержне из титанового сплава. Их помещают в спутник, определенное количество. А потом нацеливаются и запускают на Землю. Это как кол, острый наконечник. Не дай Бог, где-нибудь упадет.



Не будем сейчас рассматривать сценарий такой катастрофы, но как только этот кол упадает, он проникает до пяти километров вглубь земли. Это происходит очень быстро и провоцирует землетрясение магнитудой 7-8 баллов. В результате удара все, что находится в зоне падения, будет уничтожено. Посмотрите, здесь нет никакого оружия, ни взрывчатки, ни бомб, ничего подобного. Простая палка. Но ни у кого нет шансов ни засечь этот удар, ни отразить его, ни защититься.



Sözcü

Турция

17 февраля 2023