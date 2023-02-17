Удрал на Запад и записался в русофобы очередной депутат РосГосДумы Шлегель. Что за дрянь там заседает?

10:51 18.02.2023

Сбежавший на Запад экс-комиссар движения "Наши" набросился на Россию

Елена Острякова. 17.02.2023



Бывший депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Роберт Шлегель неожиданно разразился резкими антироссийскими высказываниями в американской соцсети.



Он осудил СВО и поддержал "политзаключенных" Илью Яшина и Алексея Навального, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Бывший депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Роберт Шлегель неожиданно разразился резкими антироссийскими...

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Примечательно, что в прошлом Шлегель был не только образцовым единороссом, голосовавшим за присоединение Крыма, но и пресс-секретарем патриотического движения "Наши". Его стремительная политическая карьера связана с тогдашним помощником президента Вячеславом Сурковым: тесть Шлегеля вел дела с женой Суркова.



Затем Шлегель в 2019 году получил гражданство Германии как уроженец Туркменистана и этнический немец – и уехал туда жить. Однако у него возникли проблемы с работой в связи с прошлым, и он поспешно выступил с осуждением организации "Наши".



Свой нынешний демарш Шлегель объясняет тем, что на него "накатило", и политических амбиций у него нет. Однако, вероятнее, что он таким образом защищает свой бизнес, который связан с "релокацией людей". В интервью украинскому ютуб-каналу "Настоящее время" экс-депутат похвастался, что помог "выбраться из России" 500 людям.



"Я прекрасно понимал, что этот шаг (записи в соцсетях – ред.) приведет только к дополнительным проблемам. Если бы я продолжал молчать, на меня бы никто не обратил внимания. Но сейчас мои интервью вызывают огромное количество негатива, поднимают волну ненависти и воспоминаний о прошлом. Но я считаю, что в данной ситуации нужно высказывать свою точку зрения", – сказал Шлегель.



Он утверждает, что осознает свою ответственность за депутатство.



"Я уже сегодня извинился, сказал, что я глубоко сожалею об этом. Я сожалею, что я был частью этого. Мне пишут, что я негодяй, скотина сволочь – и неискренне раскаиваюсь. Дело в том, что я не прошу переоценивать мое прошлое. Я не прошу меня простить. Я понимаю, что для многих людей, которые потеряли близких на войне или стали жертвами тех законов, за которые я голосовал, это сделать невозможно. Я хочу сказать, что я чувствую ответственность, но я нашел в себе силы не жить в той стране, которая мне дорога, а уехал и начал новую жизнь", – вещал Шлегель.



Он сталкивается в Германии с русофобией, но "принимает ее с покорностью".



"Я сталкивался с агрессией на бытовом уровне. Подобные вещи можно понять, особенно в отношении меня. По этому поводу у меня никаких возражений нет, учитывая мое политическое прошлое", – высказался Шлегель.